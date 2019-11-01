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Все про:ДТП (2588) Нацполіція (8427) Рівне (177) Білошицький Олексій (21)

 П'яний водій врізався в автомобіль патрульних у Рівному, двоє поліцейських в лікарні. ФОТО

Volkswagen Passat, за кермом якого був чоловік з ознаками алкогольного сп'яніння, врізався в машину поліцейських, яка стояла на узбіччі.

Про цей випадок написав у Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

"Денна зміна, яка не віщувала жодної біди. Екіпаж заступає на патрулювання з трукамом - контроль швидкісного режиму. На вулиці Київській вони зупиняють водія-порушника. Далі - звичайне оформлення адмінматеріалів. Службове авто стоїть, згідно з ПДР, з включеними проблисковими маячками, які видно далеко і, мабуть, так засліпили, судячи з усього, дуже нетверезого водія, який, нічого не розуміючи, на повній швидкості влітає в службовий автомобіль в якому саме були патрульні", - написав він.

Пяний водій врізався в автомобіль патрульних у Рівному, двоє поліцейських в лікарні 01

Обох поліцейських госпіталізували з закритими черепно-мозковими травмами. У патрульної, крім того, забій шийного відділу хребта.

Пяний водій врізався в автомобіль патрульних у Рівному, двоє поліцейських в лікарні 02Пяний водій врізався в автомобіль патрульних у Рівному, двоє поліцейських в лікарні 03

Винуватець ДТП також потрапив до лікарні з травмами. Зараз встановлюють, чи пив він перед тим, як сісти за кермо. "Судячи з ознак, які у нього були - характерний запах з рота, сильне порушення координації і мови, можна зробити висновок, що був дуже нетверезий", - написав Білошицький.

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції підкреслив, що ні такі ДТП, ні штрафи не мотивують водіїв до того, щоб не сідати п'яними за кермо. Незабаром до парламенту буде подано законопроєкт про посилення відповідальності за водіння в нетверезому вигляді.

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"Серед змін, які пропонувалися і пропонуються тільки з цього питання:

⁃ Впровадити вибіркові і повні перевірки на стан сп'яніння (пункти тверезості)

⁃ Впровадити адекватну відповідальність за керування для осіб, позбавлених такого права, 10200 грн, а не 510., як зараз;

⁃ залатати дірки, які дозволяють уникати відповідальності", - написав Білошицький.


Пяний водій врізався в автомобіль патрульних у Рівному, двоє поліцейських в лікарні 04
Пяний водій врізався в автомобіль патрульних у Рівному, двоє поліцейських в лікарні 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157406
 
   
 Топ коментарі
 
Основна діра для уникнення відповідальності - це ксиви ментів, суддів, прокурорів, депутатів, а також візитки з підписом тих же суддів, депутатів гннералів.
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Просто же все решается. Конфискация всего движимого и недвижимого имущества для выплаты пострадавшим, потом репортажи как они живут в картонках на улице, и все, все мгновенно научаться заказывать такси когда пьют.
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С пьяными мразями за рулём, нужно бороться всем миром, а не отмазывать их за деньги, как принято...
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Вот чем занимаются 4 мес слуги? Почему не усилили ответственность за пьянство на дорогах? Как отвечают за пьянство в цивилизованных странах? Почему наши законы далеки от законов в ЕС и Америке? Потому что их пишут бандиты и слабоумные и по этим законам страдают они сами и страдает даже полиция, не говоря уже о простых гражданах, которые каждую минуту подвергают свои жизни опасности.Чтобы поменять закон и увеличить ответственность не нужно никаких материальных средств, нужен ум и ответственность за людей. А народ гибнет каждый день под колесами, в то время как депутаты с проститутками переписываются и не выполняют своих функций. Ганьба! Где видеокамеры на дорогах? Дороги абсолютно бесконтрольны!
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Білошицький твої подонки калічать людей, не потрібно тут скилніти..Вчора в Маріуполі зломали ногу людині..ти хочеш щоб пожаліли? Особливо патрульну поліцію ніколи тому що там зосереджено все лайно..А до речи ти такій самий брехло і покриваєш злочини патрульних..
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Лишать их прав, в плоть до конфискации автомобилей. Другого наказания им не дано.
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Просто же все решается. Конфискация всего движимого и недвижимого имущества для выплаты пострадавшим, потом репортажи как они живут в картонках на улице, и все, все мгновенно научаться заказывать такси когда пьют.
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Основна діра для уникнення відповідальності - це ксиви ментів, суддів, прокурорів, депутатів, а також візитки з підписом тих же суддів, депутатів гннералів.
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питущість за кермом то таки жах, якось їздив з зашмаляним воділою, все було на грані, горілка то зло, держава торгує злом, гине більше чим на сході
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С пьяными мразями за рулём, нужно бороться всем миром, а не отмазывать их за деньги, как принято...
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Внедрить выборочные и полные проверки на состояние опьянения (пункты трезвости).
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Опять будут бабло косить
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Ну хорошо хоть пьяные не только простых людей убивают а еще и полицаев которые с пьяных берут взятки и отпускают.
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суки кацапские сначала установили 50 км ч чтобі біли пробки а потом людей штрафовать
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