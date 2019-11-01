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Все про:контррозвідка (137) Росія (20334) СБУ (4836)

 Контррозвідка СБУ запобігла нелегальному вивезенню комплектуючих до військових кораблів ВМС РФ. ФОТО

Співробітники контррозвідки та слідчі Служби безпеки України запобігли спробі незаконного переправлення до країни-агресора комплектуючих до військових кораблів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

У ході досудового розслідування встановлено, що мешканець Миколаєва планує незаконно переправити деталі, які використовуються під час ремонту і технічного обслуговування двигунів на кораблях Військово-морського флоту РФ.

Нелегальний вантаж правоохоронці вилучили при перетині державного кордону. За попередньою оцінкою фахівців ринкова вартість виявленого обладнання становить понад півтора мільйона гривень.

Під час обшуку за місцем проживання організатора оборудки виявлено флеш-накопичувачі, комп`ютерну техніку, що містить листування із замовниками з Росії.

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У межах кримінального провадження, розпочатого за фактом порушення режиму здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, тривають слідчі дії.

Контррозвідка СБУ запобігла нелегальному вивезенню комплектуючих до військових кораблів ВМС РФ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157368
 
   
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Сотрудничество и поставка комплектующих вражеской армии ето уголовное дело по госизмене, а не просто по торговле. Представьте себе чтобы кто то во время второй мировой поставлял Гитлеру запчасти к фашистским танкам.
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не смеши ,тогвля с врагом идет уже 6й год аш гай шумит
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Согласен. Практически весь добываемый украинский уран и титан идет в Раиссю.
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Пороха убрали, а торговля все равно идет... Нас зробили зелохами разом...
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Кацапские свинарчуки работают, не боясь наказания. Там понимают что это благо для страны.
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тормоза..подпилили..распаяли и отправили ждать новый хор оалексрндрова....)
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