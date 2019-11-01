 Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото з військової частини. ФОТОрепортаж 18+

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
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Інцидент стався 25 жовтня у військовій частині 54160 в селищі Гірський в Забайкаллі (РФ). Як зазначається в рапорті, ввечері під час розрядки зброї Шамсутдинов приєднав магазин до автомата і відкрив вогонь по товаришах по службі. Вісьмох осіб було вбито, ще двох поранено.
Також вказується, що попередньою причиною того, що сталося є "нестатутні відносини".
Військова частина №54160, в якій служили Шамсутдинов і його жертви, підпорядковується 12-му Головному управлінню Міністерства оборони Росії, який відповідає за ядерно-технічне забезпечення та безпеку країни. ВЧ №54160 - це ремонтно-технічна база (РТБ), що здійснює експлуатацію ядерних боєприпасів.
https://twitter.com/Artak_Beglaryan/status/716910959990849536
Я считаю такие паганые сми, надо карать законом. За фейки и за неуважение
Елита...
в СА (не везде конечно,но ...) "деды" за месяц до караула становились просто шелковые, с молодыми на Вы и шепотом, а на завтраке свою "шайбу" масла отдавали молодым
Сльози счастья мєшают мнє гаваріть.
Брат старший служил в Соликамске в аккурат после это случая. Дедовщину истребляли накорню, но уставщина еще хуже
Ну, а мне повезло, после инстика годик в Киеве отрубил и усе....
5. Отправить на стрелковые курсы, чтобы впредь расход боеприпаса был эффективнее.
Тепер іванови та сидорови будуть спочатку згадувати ці гори розстріляних таких самих іванових та сидорових і вже десять разів поміркують чи чипати взагалі Шамсутдинових!
Но если честно, всё-таки приятно было посмотреть на утилизированных фашистов Мало, да, ну и на там спасибо...