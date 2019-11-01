 Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото купи трупів. ФОТОрепортаж 18+

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
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Інцидент стався 25 жовтня у військовій частині 54160 в селищі Гірський в Забайкаллі (РФ). Як зазначається в рапорті, ввечері під час розрядки зброї Шамсутдинов приєднав магазин до автомата і відкрив вогонь по товаришах по службі. Вісьмох осіб було вбито, ще двох поранено.
Також вказується, що попередньою причиною того, що сталося є "нестатутні відносини".
Військова частина №54160, в якій служили Шамсутдинов і його жертви, підпорядковується 12-му Головному управлінню Міністерства оборони Росії, який відповідає за ядерно-технічне забезпечення та безпеку країни. ВЧ №54160 - це ремонтно-технічна база (РТБ), що здійснює експлуатацію ядерних боєприпасів.
https://twitter.com/Artak_Beglaryan/status/716910959990849536
Я считаю такие паганые сми, надо карать законом. За фейки и за неуважение
Елита...
в СА (не везде конечно,но ...) "деды" за месяц до караула становились просто шелковые, с молодыми на Вы и шепотом, а на завтраке свою "шайбу" масла отдавали молодым
Сльози счастья мєшают мнє гаваріть.
5. Отправить на стрелковые курсы, чтобы впредь расход боеприпаса был эффективнее.
Тепер іванови та сидорови будуть спочатку згадувати ці гори розстріляних таких самих іванових та сидорових і вже десять разів поміркують чи чипати взагалі Шамсутдинових!
Но если честно, всё-таки приятно было посмотреть на утилизированных фашистов Мало, да, ну и на там спасибо...