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 Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото купи трупів. ФОТОрепортаж 18+

У Росії 20-річний солдат-строковик Раміль Шамсутдинов розстріляв вісьмох своїх товаришів по службі у помсту за знущання і приниження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

УВАГА! Фото не рекомендуються для перегляду людям з нестійкою психікою!

Інцидент стався 25 жовтня у військовій частині 54160 в селищі Гірський в Забайкаллі (РФ). Як зазначається в рапорті, ввечері під час розрядки зброї Шамсутдинов приєднав магазин до автомата і відкрив вогонь по товаришах по службі. Вісьмох осіб було вбито, ще двох поранено.

Також вказується, що попередньою причиною того, що сталося є "нестатутні відносини".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Солдат-строковик армії РФ застрелив 8 товаришів по службі в Забайкаллі

Військова частина №54160, в якій служили Шамсутдинов і його жертви, підпорядковується 12-му Головному управлінню Міністерства оборони Росії, який відповідає за ядерно-технічне забезпечення та безпеку країни. ВЧ №54160 - це ремонтно-технічна база (РТБ), що здійснює експлуатацію ядерних боєприпасів.

Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото купи трупів 01

Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото купи трупів 02


Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото купи трупів 03
Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото купи трупів 04
Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото купи трупів 05
Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото купи трупів 06
Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото купи трупів 07
Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото купи трупів 08

Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото купи трупів 09

Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото купи трупів 10

Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото купи трупів 11
Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото купи трупів 12

Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото купи трупів 13

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вогнева підготовка військової поліції РФ: "Довбо#об, рахувати навчися до трьох, сука!". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157364
 
   
 Топ коментарі
 
Смотрю на дохлых кацапов, и так приятно на душе стало
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На дохлых кацов всегда приятно посмотреть..
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Мальчик правильно сделал. За такие издевательства этим ублюдкам воздалось мгновенно.
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оказывается, он не всех пострелял. есть еще и раненые. причем ранения такие, как будто они убегали. Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів - Цензор.НЕТ 6421
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Фотография горы трупов из 2016 года
https://twitter.com/Artak_Beglaryan/status/716910959990849536

Я считаю такие паганые сми, надо карать законом. За фейки и за неуважение
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свободу коренным народам оккупированных москвой территорий....
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интересная нарукавная фашико-подобная нашивка у вояк мордора
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Дуже втішна новина. Якщо вже у підрозділах "глухонімих "таке коїться, то дуже добре. Правільним путьо ідьотє таварісчі....
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дуже шкода хлопця - і за знушання над ним і за те шо покарають за добру справу,яку він зробив
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Військова частина №54160, в якій служили Шамсутдинов і його жертви, підпорядковується 12-му Головному управлінню Міністерства оборони Росії, який відповідає за ядерно-технічне забезпечення та безпеку країни. ВЧ №54160 - це ремонтно-технічна база (РТБ), що здійснює експлуатацію ядерних ***********. Джерело: https://censor.net.ua/ua/p3157364


Елита...
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Тарас, они хоть и из РТБ, но это точно не "головастики" - вот то да, элита. А это так, шелупень обслуга-охрана. Хотя все равно страшновато, такие вещи и в таких частях! Деградация полная.
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Главное, не останавливаться на достигнутом, товарищи!!!
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В каждой роте есть свои стукачи. Командиры обо всем знали, но замалчивали, не выносили сор из избы. И это была их ошибка. Их нужно было разделять. Разбросать по разным частям. Но если ты ведешь себя подобным образом, то должен быть готов ответить. И ответ пришел. Получили ли его именно обидчики или все подряд? А парень, получив в руки оружие, не сплоховал, а проявил себя мужчиной. Всем живым, будет наука о том, что нельзя издеваться и унижать так человека.
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А цікаво було б, якби Україна його нагородила медалькою "За відвагу" ? Ото б сміху було б ! Я уявляю реакцію москалів !...
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Смотрю тут полно сочувствующих русскому витязю Шумсатдинову, - мол жаль что не успел больше.
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Ну я, например, не сочувствую, а наоборот, считаю, что его нужно в угол поставить за такой низкий результат! 30 патронов в магазине и что в итоге?
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на 10 потенциальных военных преступников меньше)
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Сложили как какой то биомусор. Прямо спецназовец какой то был, 10 уложил в полном обмундировании и при оружии.
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Защитник Украины, учись метко стрелять у Рамиля Шамсутдинова!
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Вот по этой причине у совковых погранцов почти не было дедовщины... Всегда была возможность пулю в спину отхватить...
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Павел Стрембовский Причина не в этом. В Афганистане, например, дедовщина была лютая, а там тоже все были с оружием и была война. Причина в том, что пограничники подчинялись КГБ, а не МО.
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За Казань и Астрахань...за татар Крымских.
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это ты как крымский татарин заявил или сам их Казани?
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"Дедовщина" страшное явление, ... и это тот случай когда "деды" страх теряют, а ведь лист нарядов был доведен еще за месяц и висел в роте ...

в СА (не везде конечно,но ...) "деды" за месяц до караула становились просто шелковые, с молодыми на Вы и шепотом, а на завтраке свою "шайбу" масла отдавали молодым Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото купи трупів - Цензор.НЕТ 693
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Ты не понял- это служба охраны РВСН.У них -через день на ремень всю службу.2-3 раза в неделю на сутки заступают круглогодично.Когда я служил в РВСН в 1972-74,у нас в роте охраны служили узбеки,таджики ,кавказцы.Через день на ремень.Морозы в конце января,начале февраля за минус 50,градуснику шкалы не хватало.менялись через полчаса.Это ночью.днем всего минус 36 .в валенках в футбол на плацу играли.Для путлера - солдаты-бесправней рабов.И сейчас солдата делают виноватым.Нам каждый понедельник на построении зачитывали ЧП по РВСН за неделю.Регулярно были такие случаи.У нас в дивизии РВСН такой же хлопец расстрелял караул захватил оружейную комнату,вооружение ,сел на Газ 66 на двигатель поставил пулемёты и прорывлся к Нижнему Тагилу(40км)Расстреляли из танка.Год 1973.Таких случаев по стране ежегодно было сотни.
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Заздрю кримчанам! "Вєрнулісь в радную гавань", іх дєткі послужат в арміі в Чітє і прочіх *бєнях, пасмотрят сваю новую бальшую Родіну.
Сльози счастья мєшают мнє гаваріть. Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото купи трупів - Цензор.НЕТ 2169
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Візитки, забороненої в Параші організації, знайшли в цього "бєндєри" ?
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Кстати, Орлов, такая же история была при Горбачеве - солдат из внутренних войск расстрелял всю конвойную команду. Именно за издевательства и насилие над ним. Его судили и, по-моему, отпустили. Или на дурку, а потом по-тихому гтпцстили. Как-то так.
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4. Наградить. Желательно именным пулемётом
5. Отправить на стрелковые курсы, чтобы впредь расход боеприпаса был эффективнее.
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дістали мабуть кацапи хлопця!!
Тепер іванови та сидорови будуть спочатку згадувати ці гори розстріляних таких самих іванових та сидорових і вже десять разів поміркують чи чипати взагалі Шамсутдинових!
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На такие издевательства считаю адекватной реакцией
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30 патронов в магазине и только 8 трупов и 2 трёхсотых? 20 ценных патронов потрачено впустую! За такое разгильдяйство надо пороть розгами!

Но если честно, всё-таки приятно было посмотреть на утилизированных фашистов Мало, да, ну и на там спасибо...
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Браво! От оце майже правильний рюзьгє. Майже - бо повністю правильний рюзьгє після розстрілу підірвав би себе гранатою)
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