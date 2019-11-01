 Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
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Інцидент стався 25 жовтня у військовій частині 54160 в селищі Гірський в Забайкаллі (РФ). Як зазначається в рапорті, ввечері під час розрядки зброї Шамсутдинов приєднав магазин до автомата і відкрив вогонь по товаришах по службі. Вісьмох осіб було вбито, ще двох поранено.
Також вказується, що попередньою причиною того, що сталося є "нестатутні відносини".
Військова частина №54160, в якій служили Шамсутдинов і його жертви, підпорядковується 12-му Головному управлінню Міністерства оборони Росії, який відповідає за ядерно-технічне забезпечення та безпеку країни. ВЧ №54160 - це ремонтно-технічна база (РТБ), що здійснює експлуатацію ядерних боєприпасів.
На зоне уже будут знать на что он способен.
Фото с кучей трупов - азербайджанцый в нагорном Карабахе.
Но зачем писать факты, если можно сделать вот так?
чомусь немає..
А мамки с радостью получат компенсацию, побухают с месяцок и еще нарожают ублюдков
засунуть кого-то головой в унитаз - теперь они стали богаче, здоровее,
и вообще расширили культурный и духовный кругозор.
Если тебе плохо - засунь кого-то в унитаз, и жизнь наладится.
пороблэно
Мне как-то пришлось быть в Монгольской народной
она относится к ЗабВО
С тех пор я точно знаю
что о Советской армии рассказывают те, кто не имел соблазнов
Жизнь армейского начальства была сложной
примерно с 20 числа дележ бичиков (талоны на товары повышенного спроса)
с 30 числа получение бичиков и их обмен, если таких тряпок уже 5
с 10 числа отоваривание бичиков и обмен тряпками
с 20 числа дележ бичиков
Стрелялись каждый день, но запомнилось два случая
Боец написал рапорт, что его обижают, приложил список
Командир положил его в сейф и забыл. Нужно было разбираться с бичиками.
Боец взял автомат, взял список
пошел в курилку, там пятеро, двое из списка, раз и нет 2-х и двух зацепил
Вышел на крыльцо
там группа . 3-е из списка. Тоже кого-то зацепил
Потом извинялся перед теми кого не было в списке. Мол автомат повело.
Второй расстрелял, кажется, 18 человек, в Чойре
ему перебили ноги и он был в госпитале
везут его сестрички на качалке, а он одну хвать за жо...
Майор кулаком ему по морде
и попал солдатик к моей жене в стоматологию с перебитой в двух местах челюстью
Результат издевательств - смерть.
Заметьте фамилии погибших - русские.
Еврей, татарин и водитель БТР не пострадали.
Валил тех кто издевался. Туда им и дорога.
Ответ уже один.