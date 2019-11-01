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 Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів. ВІДЕО+ФОТОрепортаж 18+

У Росії 20-річний солдат-строковик Раміль Шамсутдинов розстріляв вісьмох своїх товаришів по службі у помсту за знущання і приниження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

УВАГА! Відео та фото не рекомендуються для перегляду людям з нестійкою психікою!

Інцидент стався 25 жовтня у військовій частині 54160 в селищі Гірський в Забайкаллі (РФ). Як зазначається в рапорті, ввечері під час розрядки зброї Шамсутдинов приєднав магазин до автомата і відкрив вогонь по товаришах по службі. Вісьмох осіб було вбито, ще двох поранено.

Також вказується, що попередньою причиною того, що сталося є "нестатутні відносини".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Солдат-строковик армії РФ застрелив 8 товаришів по службі в Забайкаллі

Військова частина №54160, в якій служили Шамсутдинов і його жертви, підпорядковується 12-му Головному управлінню Міністерства оборони Росії, який відповідає за ядерно-технічне забезпечення та безпеку країни. ВЧ №54160 - це ремонтно-технічна база (РТБ), що здійснює експлуатацію ядерних боєприпасів.

Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів 01

Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів 02


Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів 03
Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів 04
Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів 05
Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів 06
Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів 07
Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів 08

Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів 09

Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів 10

Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів 11
Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів 12

Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів 13

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Вогнева підготовка військової поліції РФ: "Довбо#об, рахувати навчися до трьох, сука!". ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157364
 
   
 Топ коментарі
 
Смотрю на дохлых кацапов, и так приятно на душе стало
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На дохлых кацов всегда приятно посмотреть..
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Молодчага.

А загалом, ще кільканадцять "вояк" злягли на больнічку з нервовими зривами. Хто онімів, хто з псоріазом, а хто і з діареєю.
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ааа...ну да...Іхтамнєт Іхтамнєтавічь Іхтамнєтав...
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А прикольные там казармы - цветы, шторы... Не удивительно, что привыкшие жить в говнище кацапо-татары с ума сходят.
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Молодец. Так и надо поступать. Большинство терпят и опускаются все ниже и ниже. Потом мстят другим более слабым. Молодец. На 10 уродов стало меньше на земле.
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Після такого опускання йому на зону неможна потрапляти - буде пєтухом. Треба рятуватися в психлікарні.
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Знаток зоны по петухам не мели херню !
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Ти бачив це відео ? На зоні про нього вже відомо, тому після такого він там приречений.
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Хрен ты, Юрок угадал. Беспредел не принимается. Само по себе обижают не ради действа, это только ритуал. Иного могут пальцем не тронуть, просто хомут одеть. Важно не КАК а ЗА ЧТО.
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Якщо опустили навіть по бєзпрєдєлу це його статус вже не змінить все одно він вже опущений.
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Юра, ты наслушался-насмотрелся кина? Зачем споришь? Грубо говоря, опускают только те, кто имеет право. Это по понятиям.
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Сам ты приречений.
На зоне уже будут знать на что он способен.
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На що ? На те що сам голову в унітаз встромляв ? А вбивцями зеків не здивуєш.
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Так на Рашке все опущенные. Что же им всем в психушку ложиться? Вот поетому многие рашисты рвутся на дамбас воевать надеясь в Украине остаться женившись на местной проститутке.
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с какой стати??? он и там убьет обидчика.. и правильно поступит
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З тої статі, що його обісцяли й таке інше. Там йому автомата не дадуть.
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там хватает подручных средств.. не переживай )))
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На зоне узнают за что сидит и призадумаются.
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от и молодец пацан, и самому легче стало и бырозы веселее зашелестели...
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Смешно вам и радостно, а крысчаны и даже даунбаситы уже служат в росийской армии и пьют воду из унитазов и садятся на бутылки с лозунгами *Чечня ето круто и *Тагил рулит*. ***** применяет тактику Сталина, когда солдаты без страшно бегут вперед в атаку потому что сзади еще страшнее и опаснее. Расстрел 10 российских солдат под Читой - фото и видео кучи трупов - Цензор.НЕТ 9110
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Не нада превращаться в галимых кацапов подавая так новости.Первое фото не принадлежит Цензору нефиг ставит на них водяные знаки.Данные фото доступны в сети на кучах ресурсов.И второе трупы в кучи вообще не относятся к даному событию.Они грязные мокрые и порваные.Так можно любоё фото взять или фотографии и накидать и дурить людей.Цензор не занимайся хернёй !
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В статье видео не из части, а вообще из зоны.
Фото с кучей трупов - азербайджанцый в нагорном Карабахе.
Но зачем писать факты, если можно сделать вот так?
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Минус 11 козломордых, плюс ещё кучу козломордых командиров за это пересажают.
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было же 8..ах цензор опоршивился своим маркером. я скачал фотки почти все и не от сбда тогда же
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УМНИЧКА !!! НЕОБХОДИМО ЕЩЕ ЭТИХ ТВАРЕЙ ВСЕХ РОДСТВЕНИКОВ УБИТЬ ЧТОБЫ ТАКИЕ НЕ РОЖДАЛИСЬ !!!
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Він за 1 день зробив для викорінення дідівщини в армії більше, ніж МО за 20 років.
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Каждый татарин должен проводить на тот свет пару десятков имперских оккупантов своей земли.
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А чего трупы такие чумазые? Он из походу перед расстрелом ползать заставлял - дедовщину к дедам проявлял.
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МОЖНА КСТАТИ ИХ В РОССИИ ПАЧКАМИ УБИВАТЬ И В УКРАИНЕ ПРОСИТЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО УБЕЖИЩА, А УКРАИНА СВОИХ НЕ ВЫДАЕТ !)
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а давайте какого-то сепарка на него обменяем!!!
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А ПОЛИЦИЯ МУДАКИ КАК ВСЕГДА В КОНЦЕ ФИЛЬМА ПРИЕХАЛИ !!!
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оце адекватний росіянин, знищи 8 свино-собак, йому б політичний притулок в Україні надати і нагородити медаллю. Радий, що ще є адекватні росіяни, небагато, але є.
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Судячи по його імені, це не зовсім росіянин...
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касабские деды на дембедь поедут к мамкам в цинке...
А мамки с радостью получат компенсацию, побухают с месяцок и еще нарожают ублюдков Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів - Цензор.НЕТ 1416
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Молодец, только так и надо с ними поступать, больше твари не будут издеваться.
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Надо ему дать героя расеи ибо своих первых 8 особей он замочил в 18 лет.
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Вот кто защищает московитскую "родину" - у них всё счастье жизни -
засунуть кого-то головой в унитаз - теперь они стали богаче, здоровее,
и вообще расширили культурный и духовный кругозор.
Если тебе плохо - засунь кого-то в унитаз, и жизнь наладится.
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Там в Забайкалье
пороблэно
Мне как-то пришлось быть в Монгольской народной
она относится к ЗабВО
С тех пор я точно знаю
что о Советской армии рассказывают те, кто не имел соблазнов
Жизнь армейского начальства была сложной
примерно с 20 числа дележ бичиков (талоны на товары повышенного спроса)
с 30 числа получение бичиков и их обмен, если таких тряпок уже 5
с 10 числа отоваривание бичиков и обмен тряпками
с 20 числа дележ бичиков

Стрелялись каждый день, но запомнилось два случая
Боец написал рапорт, что его обижают, приложил список
Командир положил его в сейф и забыл. Нужно было разбираться с бичиками.
Боец взял автомат, взял список
пошел в курилку, там пятеро, двое из списка, раз и нет 2-х и двух зацепил
Вышел на крыльцо
там группа . 3-е из списка. Тоже кого-то зацепил
Потом извинялся перед теми кого не было в списке. Мол автомат повело.

Второй расстрелял, кажется, 18 человек, в Чойре
ему перебили ноги и он был в госпитале
везут его сестрички на качалке, а он одну хвать за жо...
Майор кулаком ему по морде
и попал солдатик к моей жене в стоматологию с перебитой в двух местах челюстью
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А ТЕ ЛОХИ ДАЖЕ ВЫСТРЕЛИТЬ НЕ УСПЕЛИ !) ГОВНОСОЛДАТЫ РОСИИ !!!
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Та ну брось. Мальчишка верно рассчитал- деды "сдались" первыми, остались без бк- вот он и воспользовался. А вот вместо наброситься толпой- обоссались, скорее всего ломанулись разбегаться, это да...
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Это всё нормально и хорошо, это русский мир, а вот НАТОвские стандарты - плохо. Да, зебилы, вы же за это проголосовали?
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Справжній татарин.Нагадав москалюгам,що до німців ними чингізиди правили.
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Ублюдки получили по заслугам.
Результат издевательств - смерть.
Заметьте фамилии погибших - русские.
Еврей, татарин и водитель БТР не пострадали.
Валил тех кто издевался. Туда им и дорога.
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Молодец пацан,надо героя Украины дать! Шутка ли,один целое отделение положил с офицером!
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Когда уже Россия догниет? Но что будет вместо нее? Китайцы? Халифат? Хрен редьки не слаще... Розстріл 10 російських солдатів під Читою - фото і відео купи трупів - Цензор.НЕТ 2471
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Надо всех желающих руцкого мирка отправлять в их армию срочником.
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Молодец парень таким тварям не место в этой жизни.
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Мало положил, еще магазинов бы там подсобрал и до командира части бы дошел!
Ответ уже один.
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Видео просто жесть, это не армия, это убогое днище.
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естественный отбор(отстрел) даунов, решивших поиздеваться над "молодым", которому государство в руки дало автомат и подсумок с патронами! "финал" назидательный и весьма поучительный...
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