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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Хмельниччина (284) паливо (229) ДФС (2360)

 Дві незаконні АЗС ліквідовано в Хмельницькій області - вилучено ТМЦ на 3 млн грн, - ДФС. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Хмельницькій області спільно з працівниками УСБУ в Хмельницькій області припинили діяльність двох незаконних АЗС і вилучили з незаконного обігу велику партію пального.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

У повідомленні зазначається: "В межах проведення операції "Акциз-2019" були встановлені двоє місцевих жителів, які, не були зареєстровані як фізичні особи-підприємці та не маючи відповідних дозвільних документів (ліцензій і дозволів), здійснювали роздрібну реалізацію паливно-мастильних матеріалів зі стаціонарних автозаправних станцій, розташованих на території регіону.

За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання бензин марки "А-92" і "А-95 Euro", дизельне паливо і скраплений газ, а також ємності з автозаправними колонками, загальною орієнтовною вартістю майже 3 млн грн, в тому числі підакцизної продукції більше ніж на 2 млн грн.

На правопорушників складено протоколи про адміністративні правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП".

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Дві незаконні АЗС ліквідовано в Хмельницькій області - вилучено ТМЦ на 3 млн грн, - ДФС 01
Дві незаконні АЗС ліквідовано в Хмельницькій області - вилучено ТМЦ на 3 млн грн, - ДФС 02
Дві незаконні АЗС ліквідовано в Хмельницькій області - вилучено ТМЦ на 3 млн грн, - ДФС 03
Дві незаконні АЗС ліквідовано в Хмельницькій області - вилучено ТМЦ на 3 млн грн, - ДФС 04
Дві незаконні АЗС ліквідовано в Хмельницькій області - вилучено ТМЦ на 3 млн грн, - ДФС 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157357
 
 
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Почему власть "незаконные" АЗС - рабочие месчта ликвидирует, а не помогает легализваться?
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Опять - решения суда нет,а отбор имущества у предпринимателя есть,порошенковский грабеж продолжается.
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