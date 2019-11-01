 П'яний водій на BMW збив вагітну жінку на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

У ході слідчих дій було встановлено, що потерпіла разом зі своєю сестрою та племінницею крокували узбіччям в напрямку с. Зазим’я. Вийшовши зі свого будинку, вони не встигли відійти і кілька метрів, як на них наїхала автівка.

"Водій навіть не зупинився. Тікаючи, продовжив рух. Однак, не впоравшись з керуванням, в’їхав у гаражне приміщення. Вискочив із машини й знову почав тікати. Помітили це випадкові перехожі, порушника притримали та викликали швидку і поліцію, яка затримала 33-річного чоловіка на місці події. Від зіткнення він лишився неушкодженим", - розповіли в поліції.

Вагітну жінку із травмами та забоями грудної клітини госпіталізували до Центральної районної лікарні. На щастя, за допомогою кесаревого розтину врятували життя дитині.

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За фактом ДТП видкрито кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.



