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 П'яний водій на BMW збив вагітну жінку на Київщині, - Нацполіція. ФОТО

В с. Погреби Броварського району Київської області п'яний водій на іномарці наїхав на вагітну жінку і намагався втекти з місця ДТП. Жінка в лікарні, їй зробили кесарів розтин. Загроз для дитини немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ і посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

У ході слідчих дій було встановлено, що потерпіла разом зі своєю сестрою та племінницею крокували узбіччям в напрямку с. Зазим’я. Вийшовши зі свого будинку, вони не встигли відійти і кілька метрів, як на них наїхала автівка.

"Водій навіть не зупинився. Тікаючи, продовжив рух. Однак, не впоравшись з керуванням, в’їхав у гаражне приміщення. Вискочив із машини й знову почав тікати. Помітили це випадкові перехожі, порушника притримали та викликали швидку і поліцію, яка затримала 33-річного чоловіка на місці події. Від зіткнення він лишився неушкодженим", - розповіли в поліції.

Вагітну жінку із травмами та забоями грудної клітини госпіталізували до Центральної районної лікарні. На щастя, за допомогою кесаревого розтину врятували життя дитині.

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За фактом ДТП видкрито кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Пяний водій на BMW збив вагітну жінку на Київщині, - Нацполіція 01
Пяний водій на BMW збив вагітну жінку на Київщині, - Нацполіція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157323
 
 
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