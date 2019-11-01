 Водій Renault з явними ознаками сп'яніння влетів у дерево під Одесою: 2 пасажирів загинуло, 3 госпіталізовано, сам винуватець ДТП не постраждав. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Біляївського відділу поліції в Одеській області.

"Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули двоє пасажирів легковика, за життя ще трьох, серед яких - вагітна жінка, зараз борються лікарі. Єдиний, хто залишився неушкодженим у цій аварії, - сам водій", - зазначено в повідомленні.

За попередніми даними правоохоронців, які зараз працюють на місці події, аварія сталася через неуважність водія, який, до того ж, має явні ознаки алкогольного сп’яніння. Саме зараз чоловік проходить медичний огляд на наявність алкоголю в крові.

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Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил дорожнього руху) Кримінального кодексу України та затримання водія в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України.