 Автомобіль із найманцями РФ підірвався на міні на Донбасі, - штаб ОС. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Як зазначили в штабі, за свідченням мирних громадян України, що змушені проживати на окупованій території, але не мають стосунку до діяльності збройних формувань РФ, в районі населеного пункту Нова Ласпа на тимчасово окупованій території Донецької області автомобіль окупантів підірвався на міні.

"Її заклали й успішно забули про місцезнаходження самі "асвабадітєлі"", - сказано в повідомленні.

Також у штабі повідомили, що противник традиційно вдався до інформаційних маніпуляцій та використав цей факт в ході чергової спроби дискредитувати Об’єднані сили. "Фейкомети" з ОРДЛО намагаються приховати власні втрати внаслідок необережного поводження з озброєнням.

Крім того зазначається, що пропагандистський ресурс російських окупантів "ДАН" опублікував інформацію про те, що з українського боку начебто обстріляли протитанковою керованою ракетою санітарний автомобіль збройних формувань РФ, який їхав надавати медичну допомогу цивільним мешканцям.

Читайте також: У жовтні втрати російських найманців на Донбасі становлять 96 осіб, з них 33 - безповоротні, - штаб ОС

"Традиційно для російської пропаганди акцент зроблено на хворій дитині, яку начебто мали намір лікувати "ополчєнци". У повідомленні відсутні матеріали фото- або відеофіксації. У місцевості, де нібито відбулася подія (близько 300 метрів до опорного пункту ворога), уже давно не проживає цивільне населення, тим більше з дітьми", - йдеться в повідомленні.

"Бойові дії на цій ділянці вчора, 31 жовтня 2019 року Об'єднаними силами не велися. Українські військовослужбовці ніяких пусків ПТУР не здійснювали", - додали в пресцентрі ОС.