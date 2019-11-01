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 Автомобіль із найманцями РФ підірвався на міні на Донбасі, - штаб ОС. ФОТО

Окупанти вдаються до брудних маніпуляцій, щоб приховати власні втрати.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

Як зазначили в штабі, за свідченням мирних громадян України, що змушені проживати на окупованій території, але не мають стосунку до діяльності збройних формувань РФ, в районі населеного пункту Нова Ласпа на тимчасово окупованій території Донецької області автомобіль окупантів підірвався на міні.

"Її заклали й успішно забули про місцезнаходження самі "асвабадітєлі"", - сказано в повідомленні.

Автомобіль із найманцями РФ підірвався на міні на Донбасі, - штаб ОС 01

Також у штабі повідомили, що противник традиційно вдався до інформаційних маніпуляцій та використав цей факт в ході чергової спроби дискредитувати Об’єднані сили. "Фейкомети" з ОРДЛО намагаються приховати власні втрати внаслідок необережного поводження з озброєнням.

Крім того зазначається, що пропагандистський ресурс російських окупантів "ДАН" опублікував інформацію про те, що з українського боку начебто обстріляли протитанковою керованою ракетою санітарний автомобіль збройних формувань РФ, який їхав надавати медичну допомогу цивільним мешканцям.

Читайте також: У жовтні втрати російських найманців на Донбасі становлять 96 осіб, з них 33 - безповоротні, - штаб ОС

"Традиційно для російської пропаганди акцент зроблено на хворій дитині, яку начебто мали намір лікувати "ополчєнци". У повідомленні відсутні матеріали фото- або відеофіксації. У місцевості, де нібито відбулася подія (близько 300 метрів до опорного пункту ворога), уже давно не проживає цивільне населення, тим більше з дітьми", - йдеться в повідомленні.

"Бойові дії на цій ділянці вчора, 31 жовтня 2019 року Об'єднаними силами не велися. Українські військовослужбовці ніяких пусків ПТУР не здійснювали", - додали в пресцентрі ОС.

Автомобіль із найманцями РФ підірвався на міні на Донбасі, - штаб ОС 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157283
 
   
 Топ коментарі
 
"процесс разминирования начался", хороший метод Автомобиль с наемниками РФ подорвался на мине на Донбассе, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 477
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"процесс разминирования начался", хороший метод Автомобиль с наемниками РФ подорвался на мине на Донбассе, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 477
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таки да.. лучший способ разминирования - ноги кацапа на соседней сосне
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И скажу как всегда, дай Бог им здоровья Автомобіль із найманцями РФ підірвався на міні на Донбасі, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8877
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Если простить и не наказать террористов,то война будет продолжаться внутри страны. Будут приходить и убивать в квартиры. То те одних,то другие тех.
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...ф топку асвабадитей, кацапских оккупантов... Автомобиль с наемниками РФ подорвался на мине на Донбассе, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 6641
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накануне рождества, т.н. рашские гумусконвои мона по минных полях пускать. и фейерверки будут есчо те и разминирование одновременно )
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кацапня тока и умеет шо автомобили портить...
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"Мина" - пораскинув мозгами, сообразили кацапьі.
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какие же мрази - они детей миллионами убивали, а тут - "ребенка спасать ехали"...
спасибо товарищу Рузвельту за нашу счастливую жизнь.
Обезьяне - тоже привет, шоб она бананом подавилась, "миротворец" хренов
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Не підказуйте Зебілу, бо він ще й наших саперів пошле на розмінування.
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Крепкого здоровья зашквареным и хорошего настроения их родственникам, особенно женам Автомобиль с наемниками РФ подорвался на мине на Донбассе, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 9059
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При чем там кацапы? Они в корпусах высший комсостав, и инструкторы (Наев), на линии соприкосновения они не появляются, поэтому и плен не попадают.
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...попадают и еще как...просто сейчас перестрелки окопные и пленных нет...
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Пленных нет 5 5 лет, кроме двух ГРУшников. Еще были 10 десантников, но их задержали в глубоком тылу, а не на линии соприкосновения.
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...это откуда инфа такая...их десятки на обмен пошло...включая полковника или генерала даже, не помню фамилию уже...турчинов отдал..
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Т. е ты считаешь, что задержать двух разведчиков за пять с половиной лет, это нормально? ГРУ на воюют, они РАЗВЕДЧИКИ. У них оружие было - винторезы, дальность стрельбы. 100 метров
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...это ты так считаешь, что только разведки с капитаном во главе...а как на меня так это ДРГ тольяттинской бригады Гру... про остальных ублюдков якутских и бурятских трактористов не буду...толку, Пу сказал ихтамнет тебе, значит правда...
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..я не веду статистику....но немало, особенно в первые годы...
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Повторяю, ни одного пленного. В 2016 году Муженко заявил, что сведений о присутствии на Донбассе войск Рф нет. Может ты конечно лучше обознан, чем начальник штаба ВСУ. Позже это же повторил и глава миссии ОБСЕ Гук
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за этим нач. штабу давно уже шконка остывает...наговорил , а еще больше наделал...обсе-это рашка разбавленная проплаченной шушерой всякой, гибрид такой из заробитчан сложенный и с руки кацапа клюющий.. Автомобіль із найманцями РФ підірвався на міні на Донбасі, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 267
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Кацапура, сильно умный? А в Донецке жареный бурят танкист, которого посетил в больничке заслуженный бурят кабздон с приветствием: вы бурят? -как я рад! (с) Там их было дуфуища, зашкварили их тоже не мало, в частности танкистов и прикапывали их на месте, т.к. за ними никто не приезжал (нафуй никому не нужны).
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Бурят был демобилизованным, и мог переться куда угодно.
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А так (ссылка) Сравн С 10 января по 22 февраля 1943 г. в плен попали 91 545 человек, из них около. 2500 офицеров, 24 генерала и фельдмаршал Паулюс. Это за месяц. Это называется война
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Да понятно ,что вастамнет. Только рефрижираторы с дохлым мясом едут на россию
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Не зрозуміло для чого додана картинка. Що вона прояснює?
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...некоторых бох Пу ихонный, обилетил уже рай...))...*** )) и кацапы верят ... жесть, бабуинами так и остались...
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"Прямое попадание 120 мины" в машину, которая ехала? Похоже на брехню, что это миномет сработал.
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...не поверит вата здешняя ни за что!...ихтам нет!... им Пу вбил в тупые бошки....))
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маловато, треба ще дохлих расіянцев до пекла відправити!!!!
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