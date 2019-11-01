 Автомобіль із найманцями РФ підірвався на міні на Донбасі, - штаб ОС. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
Як зазначили в штабі, за свідченням мирних громадян України, що змушені проживати на окупованій території, але не мають стосунку до діяльності збройних формувань РФ, в районі населеного пункту Нова Ласпа на тимчасово окупованій території Донецької області автомобіль окупантів підірвався на міні.
"Її заклали й успішно забули про місцезнаходження самі "асвабадітєлі"", - сказано в повідомленні.
Також у штабі повідомили, що противник традиційно вдався до інформаційних маніпуляцій та використав цей факт в ході чергової спроби дискредитувати Об’єднані сили. "Фейкомети" з ОРДЛО намагаються приховати власні втрати внаслідок необережного поводження з озброєнням.
Крім того зазначається, що пропагандистський ресурс російських окупантів "ДАН" опублікував інформацію про те, що з українського боку начебто обстріляли протитанковою керованою ракетою санітарний автомобіль збройних формувань РФ, який їхав надавати медичну допомогу цивільним мешканцям.
"Традиційно для російської пропаганди акцент зроблено на хворій дитині, яку начебто мали намір лікувати "ополчєнци". У повідомленні відсутні матеріали фото- або відеофіксації. У місцевості, де нібито відбулася подія (близько 300 метрів до опорного пункту ворога), уже давно не проживає цивільне населення, тим більше з дітьми", - йдеться в повідомленні.
"Бойові дії на цій ділянці вчора, 31 жовтня 2019 року Об'єднаними силами не велися. Українські військовослужбовці ніяких пусків ПТУР не здійснювали", - додали в пресцентрі ОС.
Хоч раз..
спасибо товарищу Рузвельту за нашу счастливую жизнь.
Обезьяне - тоже привет, шоб она бананом подавилась, "миротворец" хренов