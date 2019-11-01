EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  2372  9
Все про:коноплі (65) наркотики (863) СБУ (4834)

 СБУ затримала військовослужбовця, який продавав наркотики особовому складу бригади. ФОТОрепортаж

У четвер, 31 жовтня, СБУ затримала військовослужбовця 101-ї бригади охорони Генштабу ЗСУ, який збував наркотиків серед особового складу бригади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"31.10.19 співробітники спецпідрозділу з боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ і військової прокуратури Київського гарнізону припинили протиправну діяльність одного з військовослужбовців 101-ї бригади охорони Генштабу ЗСУ, який на систематичній основі організував збут наркотичних засобів серед рядового, сержантського та офіцерського складу зазначеної бригади. Разом з військовослужбовцем затримано постачальника і, як виявилося, виробника наркотиків, який у себе в квартирі організував цілу лабораторію з вирощування та переробки канабісу", - джерело в СБУ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 60 кг конопель поліцейські вилучили у жителя Костянтинівки Донецької області. ФОТОрепортаж

Як зазначається, військовослужбовці зазначеного підрозділу здійснюють охорону стратегічних об'єктів МО (адмінбудівель, баз розташування, складів тощо), зокрема в районі проведення ООС.

Слідство триватиме. Зокрема, будуть встановлюватися всі військовослужбовці, які користувалися послугами зазначених ділків.

СБУ затримала військовослужбовця, який продавав наркотики особовому складу бригади 01
СБУ затримала військовослужбовця, який продавав наркотики особовому складу бригади 02
СБУ затримала військовослужбовця, який продавав наркотики особовому складу бригади 03
СБУ затримала військовослужбовця, який продавав наркотики особовому складу бригади 04
СБУ затримала військовослужбовця, який продавав наркотики особовому складу бригади 05
СБУ затримала військовослужбовця, який продавав наркотики особовому складу бригади 06
СБУ затримала військовослужбовця, який продавав наркотики особовому складу бригади 07
СБУ затримала військовослужбовця, який продавав наркотики особовому складу бригади 08
СБУ затримала військовослужбовця, який продавав наркотики особовому складу бригади 09

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157243
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Конопля це не - наркотик,
Горілка це - наркотик.
 показати весь коментар
 
 
а італійське вино? чи французький коньяк це наркотик?
 показати весь коментар
 
Офигеть! А потом удивляемся, откуда столько небоевых потерь...
 показати весь коментар
 
Найвидатніші "досягнення" мусорилих - у запеклій боротьбі із повіями і коноплями.
#ACAB
 показати весь коментар
 
 
"Вари срако борщ, а я піду на солдатів дивиться"©
Бакланы Баканова (такого молодого - 46 годков - а уже лейтенанта, Коломбо нервно курит в сторонке) не спят, а бдительно бдят - теперь мухобои из 101-й бригады охраны ГШ ВСУ будут стоять на тумбочках с пресными мордами.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору