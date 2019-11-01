 СБУ затримала військовослужбовця, який продавав наркотики особовому складу бригади. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

"31.10.19 співробітники спецпідрозділу з боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ і військової прокуратури Київського гарнізону припинили протиправну діяльність одного з військовослужбовців 101-ї бригади охорони Генштабу ЗСУ, який на систематичній основі організував збут наркотичних засобів серед рядового, сержантського та офіцерського складу зазначеної бригади. Разом з військовослужбовцем затримано постачальника і, як виявилося, виробника наркотиків, який у себе в квартирі організував цілу лабораторію з вирощування та переробки канабісу", - джерело в СБУ.

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Як зазначається, військовослужбовці зазначеного підрозділу здійснюють охорону стратегічних об'єктів МО (адмінбудівель, баз розташування, складів тощо), зокрема в районі проведення ООС.

Слідство триватиме. Зокрема, будуть встановлюватися всі військовослужбовці, які користувалися послугами зазначених ділків.

















