 СБУ затримала військовослужбовця, який продавав наркотики особовому складу бригади. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
"31.10.19 співробітники спецпідрозділу з боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ і військової прокуратури Київського гарнізону припинили протиправну діяльність одного з військовослужбовців 101-ї бригади охорони Генштабу ЗСУ, який на систематичній основі організував збут наркотичних засобів серед рядового, сержантського та офіцерського складу зазначеної бригади. Разом з військовослужбовцем затримано постачальника і, як виявилося, виробника наркотиків, який у себе в квартирі організував цілу лабораторію з вирощування та переробки канабісу", - джерело в СБУ.
Як зазначається, військовослужбовці зазначеного підрозділу здійснюють охорону стратегічних об'єктів МО (адмінбудівель, баз розташування, складів тощо), зокрема в районі проведення ООС.
Слідство триватиме. Зокрема, будуть встановлюватися всі військовослужбовці, які користувалися послугами зазначених ділків.
Горілка це - наркотик.
#ACAB
Бакланы Баканова (такого молодого - 46 годков - а уже лейтенанта, Коломбо нервно курит в сторонке) не спят, а бдительно бдят - теперь мухобои из 101-й бригады охраны ГШ ВСУ будут стоять на тумбочках с пресными мордами.