EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Суспільство, Фоторепортаж
  561  0
Все про:АЗС (198) податкова міліція (1318) Сумщина (373) ДФС (2360)

 Незаконну АЗС ліквідовано на Сумщині: вилучено дизпальне вартістю понад 1 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Сумській області припинили роботу АЗС, яка функціонувала без відповідних дозвільних документів та касового обладнання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

У рамках проведення операції "Акциз-2019" було встановлено, що на одній із АЗС регіону здійснюється реалізація дизельного пального без наявності договору на оренду земельної ділянки, касового обладнання, дозволу управління Держпраці та ліцензії на роздрібну торгівлю пальним.

Також дивіться: Незаконну АЗС ліквідовано на Львівщині. ФОТОрепортаж

За результатами проведених заходів демонтовано, вилучено та передано на відповідальне зберігання обладнання АЗС (заправний дизельний модуль місткістю 25 м3 з колонкою для відпуску пального) та 23 тис. 750 л дизельного пального загальною орієнтовною вартістю близько 1 млн 70 тис. грн.

Стосовно представника АЗС, який здійснював протиправну діяльність, складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.

Незаконну АЗС ліквідовано на Сумщині: вилучено дизпальне вартістю понад 1 млн грн 01
Незаконну АЗС ліквідовано на Сумщині: вилучено дизпальне вартістю понад 1 млн грн 02
Незаконну АЗС ліквідовано на Сумщині: вилучено дизпальне вартістю понад 1 млн грн 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157215
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору