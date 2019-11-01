EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  917  7
Матеріали за темою:
Все про:Київська область (1049) наркотики (863) Правоохоронні органи (331) військовослужбовці (2558)

 Правоохоронці Київщини ліквідували канал постачання канабісу до військової частини. ФОТОрепортаж

Правоохоронці ліквідували в Київській області наркоканал поставки канабісу до військової частини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Київській області.

Правоохоронцями встановлено, що протягом 2019 року 24-річний військовослужбовець Збройних сил України за попередньою змовою із 25-річним жителем міста на території столиці організували вирощування канабісу та його збут.

"Киянин за місцем проживання вирощував, подрібнював і фасував. Подальший збут "ліг на плечі" контрактнику", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці Київщини ліквідували канал постачання канабісу до військової частини 01

Злочинна діяльність солдата була задокументована під час збуту канабісу, коли він приніс продати наркотичне зілля за місцем несення служби.

Також дивіться: "Інтернет-магазин", який продавав наркотики, закрили поліцейські в Харкові. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У подальшому, під час проведення невідкладного обшуку у помешканні, де вирощувався наркотик, працівники поліції виявили ретельно обладнані душові кабінки з рослинами наркозілля, різне обладнання для їхнього вирощування, прилади для фасування та гроші, за які купувалися наркотичні засоби.

Правоохоронці Київщини ліквідували канал постачання канабісу до військової частини 02

"Наразі кримінальний дует збувачів затримано в порядку ст. 208 КПК України і перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Молодикам оголошено про підозру за ч.1, ч.2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці Київщини ліквідували канал постачання канабісу до військової частини 03

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом збуту наркотичних речовин веде слідче управлінням поліції Київщини під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону і під оперативним супроводом працівників Служби безпеки України.

Правоохоронці Київщини ліквідували канал постачання канабісу до військової частини 04

Також повідомляється, що підготовлені та врученні клопотання про обрання щодо фігурантів запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою, підготовлені та погоджені у процесуального керівника клопотання про надання дозволів на проведення обшуків, арешту вилученого майна.

Правоохоронці Київщини ліквідували канал постачання канабісу до військової частини 05
Фото: сайт Нацполіції

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157214
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Тю! Так может это тот самый1 "лечебный канабис" о котором Супрун трындела.Правоохранители Киевщины ликвидировали канал поставки каннабиса в воинскую часть - Цензор.НЕТ 4283
 показати весь коментар
 
"Это всё похоже на какую-то разводку, наркотики нельзя, но можно водку." (с)
 показати весь коментар
 
Мало і "легких" наркотиків не можна - а тоннами і під "кришею" поліції нема проблем!!!
 показати весь коментар
 
А ще "правоохорнці" у Марганці запобігли незаконному видобутку піску!!! Офіційний сайт Національної поліції: https://dp.npu.gov.ua/news/podiji/u-marganczi-policziya-zapobigla-nezakonnomu-vidobutku-pisku/%E2%80%A6%20@34_tv%20@news112ua%20@istv Так що "боротьба" з корупцією на всіх фронтах аж кипить!!!
Правоохоронці Київщини ліквідували канал постачання канабісу до військової частини - Цензор.НЕТ 1153
 показати весь коментар
 
Армия от бездействия деградирует,трудно такое в Израиле представить.
 показати весь коментар
 
 
Це Ваше припущення чи Ви знаєте напевне? Просто цікаво.
 показати весь коментар
 
Канабіс ослабляє нашу оборону
Накуришся-не зможеш заскочить в танк з розгону!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору