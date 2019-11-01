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 Київські новини, Фоторепортаж
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Все про:Київ (6713) Київпастранс (46) стрілянина (1069) трамвай (65) Левченко Дмитро (1)

 Якби не металева перегородка за склом - були б людські жертви, - в Києві обстріляли швидкісний трамвай. ФОТОрепортаж

Увечері 31 жовтня невідомі стріляли по вікнах швидкісного трамвая в Києві.

Про це повідомив гендиректор КП "Київпастранс" Дмитро Левченко, передає Цензор.НЕТ.

"23:00. Постріли на лінії швидкісного. Якби випадково не завадила металева перегородка за склом - були б і людські жертви. На щастя, ніхто не постраждав, окрім нашого з вами транспорту. ... Над випадком вже працюють правоохоронці", - розповів він.

Також дивіться: В Одесі пасажири трамваїв 2 години переставляли з місця на місце малолітражку, яка перекривала дорогу, бо її водійка пішла на "Привоз". ВІДЕО камер спостереження

Якби не металева перегородка за склом - були б людські жертви, - в Києві обстріляли швидкісний трамвай 01
Якби не металева перегородка за склом - були б людські жертви, - в Києві обстріляли швидкісний трамвай 02
Якби не металева перегородка за склом - були б людські жертви, - в Києві обстріляли швидкісний трамвай 03
Якби не металева перегородка за склом - були б людські жертви, - в Києві обстріляли швидкісний трамвай 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157206
 
 
 Топ коментарі
 
Це представители нашего с вами МУДРОГО УКРАИНСКОГО НАРОДА!
НАШИЛЮДИ як каже ЗЕ)))
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Гопота борщаговская,пивасик,95 квартал,Зе наш чувак,красавчик,за мир,биомусор который должег быть утилизирован
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В чем суть голосования этим МУДРЫМ НАРОДОМ в свое время за ОВОЩА а теперь за ЗЕню?
Все просто...
И ЗЕ и ОВОЩ это такое же быдло как и большинство люмпменов нашего МУДРОГО НАРОДА!)))
они для них СВОИ!!! РОДНЫЕ!!!
Ботают на фене и ведут себя как быдло))))

Вуаля господа...
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Це представители нашего с вами МУДРОГО УКРАИНСКОГО НАРОДА!
НАШИЛЮДИ як каже ЗЕ)))
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Соевые до сих пор мстят за двойной провал
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Гопота борщаговская,пивасик,95 квартал,Зе наш чувак,красавчик,за мир,биомусор который должег быть утилизирован
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В чем суть голосования этим МУДРЫМ НАРОДОМ в свое время за ОВОЩА а теперь за ЗЕню?
Все просто...
И ЗЕ и ОВОЩ это такое же быдло как и большинство люмпменов нашего МУДРОГО НАРОДА!)))
они для них СВОИ!!! РОДНЫЕ!!!
Ботают на фене и ведут себя как быдло))))

Вуаля господа...
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Стучать писюном по рояли...ведь это же ТАК СМЕШНО!!!
называть страну в которой ты родился ПРОСТИТУТКОЙ....ведь это так близко БЫДЛУ
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А КАСТРИРОВАННЫЙ БОРОВ ПЕТЯ - СВЕТОЧ МУДРОСТИ ?
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Нет...
К нему тоже много вопросов!!!
Но их должен решать явно не ПОРТНОВ и вор и мошенник Игрь Валерич...

КолоМойша спер миллиарды за бугор...но мы не выдаем его по запросу США!!!
ПОЧЕМУ? ведь он гражданин Израиля и срал на вас тупых гоев!!!
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И да...кастрированый боров единственный през Украины которому народ...именно народ а не био масса...пришел сказать СПАСИБО!
А ЗЕнина шобла закончит шухером в сторону Ростова...
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"пришел сказать СПАСИБО!")) А потом дружненько выстроились в очередь за бабосами...
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пьянь соевая незабывай закусывать если есть чем
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Не. Это мародерские обстреливают 73%. Якби не металева перегородка за склом - були б людські жертви, - в Києві обстріляли швидкісний трамвай - Цензор.НЕТ 8239
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Це при новому міністрі МВС таке твориться! А уявіть, що б було при барижному?!
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При том как раз купили эти трамваи,а зря.Зедебилы должны ездить в скотовозах им там привычней.
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то есть, из написаного выходит, что на замену этого стекла пойдут все деньги, которые они планировали на закупку нового трамвая?
ЧТО они там курят??
Или всех за идиотов держат?
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то ли ещё будет, когда Зеленский полностью откроет границы для руского мира
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Бо Порошенко закрив ? )))))
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"Полностью"- это как? Те "ворота", что барыга за 5 лет не сподобился закрыть?
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Мій варіант.

Таксисти проплатили *********.
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Господи, после прихода Зебилов к власти, страна превращается в гопняк….
Какие руководители, такая и страна...……...
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К сожалению, внутриполитическая ситуация дальше пойдёт вразнос.
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Палицаи не дремлют!
Они брошены на боевые действия с курцами!
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А×¥лЕ їм буде ... скільки нападів на незручних, висить на "постійному" розшуку. Саме в той час, поки мразота яка вчиняла, перетинає кордони в пошуках кращої долі.
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Скоріш за все - біснуються прихильники продовження безглуздої кровавої бійні на Донбасі.
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Ви думаєте, що кацапи та сепари вже в Києві?
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Сталева кулька з рогатки... Маладьож зі спальних районів.
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Ну, кабы в Киеве две линии скоростного трамвая.
Кроме этого зебилы разгромили несколько составов городской электрички.
Это так, дополнение.
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Да и в ссср-овское время все из рогаток стреляли, если не окатышами, так шариками от подшипника. Даже помню со смертельным исходом. Так что ничто не изменилось под Луной.
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шариком из пневмата пульнули - киевпастранс два трамвая списал. пацанами под трамвай капсюля подкладывали, так сейчас бы записали как подрыв рельс .
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