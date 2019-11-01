 Якби не металева перегородка за склом - були б людські жертви, - в Києві обстріляли швидкісний трамвай. ФОТОрепортаж

Про це повідомив гендиректор КП "Київпастранс" Дмитро Левченко, передає Цензор.НЕТ.

"23:00. Постріли на лінії швидкісного. Якби випадково не завадила металева перегородка за склом - були б і людські жертви. На щастя, ніхто не постраждав, окрім нашого з вами транспорту. ... Над випадком вже працюють правоохоронці", - розповів він.

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