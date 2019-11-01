 Якби не металева перегородка за склом - були б людські жертви, - в Києві обстріляли швидкісний трамвай. ФОТОрепортаж

Про це повідомив гендиректор КП "Київпастранс" Дмитро Левченко, передає Цензор.НЕТ.
"23:00. Постріли на лінії швидкісного. Якби випадково не завадила металева перегородка за склом - були б і людські жертви. На щастя, ніхто не постраждав, окрім нашого з вами транспорту. ... Над випадком вже працюють правоохоронці", - розповів він.
НАШИЛЮДИ як каже ЗЕ)))
Все просто...
И ЗЕ и ОВОЩ это такое же быдло как и большинство люмпменов нашего МУДРОГО НАРОДА!)))
они для них СВОИ!!! РОДНЫЕ!!!
Ботают на фене и ведут себя как быдло))))
Вуаля господа...
называть страну в которой ты родился ПРОСТИТУТКОЙ....ведь это так близко БЫДЛУ
К нему тоже много вопросов!!!
Но их должен решать явно не ПОРТНОВ и вор и мошенник Игрь Валерич...
КолоМойша спер миллиарды за бугор...но мы не выдаем его по запросу США!!!
ПОЧЕМУ? ведь он гражданин Израиля и срал на вас тупых гоев!!!
А ЗЕнина шобла закончит шухером в сторону Ростова...
ЧТО они там курят??
Или всех за идиотов держат?
Таксисти проплатили *********.
Какие руководители, такая и страна...……...
Они брошены на боевые действия с курцами!
Кроме этого зебилы разгромили несколько составов городской электрички.
Это так, дополнение.