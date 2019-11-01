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Все про:Київ (6713) пожежа (1845) ДСНС (2122)

 Пожежу на даху шестиповерхівки в центрі Києва вдалося загасити. ФОТОрепортаж

Станом на 1:04 пожежу на даху житлового будинку в Шевченківському районі Києва ліквідовано.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на головне управління ДСНС України в м.Києві.

"Станом на 1:04 пожежу на даху житлового будинку в Шевченківському районі ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

На те, щоб загасити полум'я, знадобилося 4 години.

"Під час гасіння розібрано близько 300 кв. м обгорілих конструкцій будинку. Жертв і постраждалих немає, на свіже повітря виведено 40 мешканців будинку", - повідомили в ДСНС.

У боротьбі з полум'ям брали участь 80 осіб та 22 одиниці техніки.

Причини загоряння невідомі, їх з'ясовуватиме слідство.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Горить дах шестиповерхівки у центрі Києва, мешканців евакуювали. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Пожежу на даху шестиповерхівки в центрі Києва вдалося загасити 01
Пожежу на даху шестиповерхівки в центрі Києва вдалося загасити 02
Пожежу на даху шестиповерхівки в центрі Києва вдалося загасити 03
Пожежу на даху шестиповерхівки в центрі Києва вдалося загасити 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157179
 
 
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Я вже подумав, що Порошенко вже і дахи підпалює, Фу! Аж злякався, що до нас також вночі прийде Пожар на крыше шестиэтажки в центре Киева удалось погасить - Цензор.НЕТ 8248
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чувачки и чувихи - а не до хера ли вы спите когда страна стоит на пороге економическога скачка?
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не верю я в несчастный случай в таких местах
короткая улица связывает Богдана Хмельницкого и Тараса Шевченко
цена на недвижимость в этом районе заоблачная
у некоторых выродков из высших кругов есть мода скупать полностью себе всю улицу, короткую и дорогую, тупо абсолютно все квартиры
за то, что отказывался продать свою квартиру на ул Ивана Франко (параллельно Пирогова) и пострадали отец и сын Павлюченки, эту улицу выкупила Наталья Королевская
старая длинная 6-этажка в дорогом месте, рядом метро Университет. Ну естественно она должна быть снесена и на ее месте обязан появиться небоскреб
скорее всего после пожара дом или обьявят аварийным и снесут или будут "укреплять стены" и достроят еще пару тройку этажей
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Стандартная ситуация для Киева, если жильцы отказываются продавать квартиры, дом делают аварийным и расселяют принудительно
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да, кстати, на ул Пирогова в связи с чрезвычайно высокой ценой на недвижимость, невозможно присутствие на чердаках ни бомжей ни подростков, там каждый метр превращен в охраняемый денежный кран, даже чердаки и подвалы
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можливо там вже хтось щось собі добудував не думаючи ні про які норми безпеки - холодно, обігрівачі... Пожежу на даху шестиповерхівки в центрі Києва вдалося загасити - Цензор.НЕТ 3081
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