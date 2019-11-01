 Пожежу на даху шестиповерхівки в центрі Києва вдалося загасити. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє із посиланням на головне управління ДСНС України в м.Києві.
"Станом на 1:04 пожежу на даху житлового будинку в Шевченківському районі ліквідовано", - йдеться в повідомленні.
На те, щоб загасити полум'я, знадобилося 4 години.
"Під час гасіння розібрано близько 300 кв. м обгорілих конструкцій будинку. Жертв і постраждалих немає, на свіже повітря виведено 40 мешканців будинку", - повідомили в ДСНС.
У боротьбі з полум'ям брали участь 80 осіб та 22 одиниці техніки.
Причини загоряння невідомі, їх з'ясовуватиме слідство.
короткая улица связывает Богдана Хмельницкого и Тараса Шевченко
цена на недвижимость в этом районе заоблачная
у некоторых выродков из высших кругов есть мода скупать полностью себе всю улицу, короткую и дорогую, тупо абсолютно все квартиры
за то, что отказывался продать свою квартиру на ул Ивана Франко (параллельно Пирогова) и пострадали отец и сын Павлюченки, эту улицу выкупила Наталья Королевская
старая длинная 6-этажка в дорогом месте, рядом метро Университет. Ну естественно она должна быть снесена и на ее месте обязан появиться небоскреб
скорее всего после пожара дом или обьявят аварийным и снесут или будут "укреплять стены" и достроят еще пару тройку этажей