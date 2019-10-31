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Все про:жінки (193) проституція (85) секс (72) Яременко Богдан (62)

 "Треба тебе більше леді робити": опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Народний депутат від "Слуги народу", глава комітету з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва Богдан Яременко систематично листується з дамами легкої поведінки весь час своєї роботи у Верховній Раді.

Нові фото і відео листування нардепа опублікувало видання "Буквы", інформує Цензор.НЕТ.

"Ще у вересні в об'єктив нашого фотокореспондента потрапили листування нардепа Богдана Яременка з, скажімо так, дівчатами легкої поведінки. #Букви не стали це публікувати одразу і вирішили перевірити, чи матиме ця поведінка системний характер. Тому почали спостерігати", - стверджують журналісти.

Тільки за останні 2 дні, 29 і 30 жовтня, співробітники видання зафіксували кілька листувань нардепа з дівчатами під час голосування за закони.

Так, 29 жовтня Яременко погоджував зустріч із дівчиною на найближчі дні.

"Привіт. Я не тільки не передумав, але ще в суботу запропонував зустрітися і перейти для полегшення спілкування у Вотсап або Вайбер. Навіть телефон залишив. Зустрітися можемо завтра ввечері або в четвер...", - пише депутат.

Треба тебе більше леді робити: опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування 01

Цього ж дня у дівчини на ім'я Ельвіра нардеп цікавиться, якому алкоголю вона надає перевагу.

"Під настрій. Вино, віскі, шампанське", - відповідає дівчина.

Треба тебе більше леді робити: опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування 02

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Закон захищає особисте листування. Той, хто зробив це, заробив від 3 до 7 років. Я не погрожую. Я нагадую про закон і мораль", - нардеп Яременко про секс-скандал. ВIДЕО

Під час голосування Яременко читав анкету 32-річної жінки на ім'я Аліна, яка в анкеті вказала переваги: ​​секс, зустріч, побачення. Також дівчина вказала, що її не цікавлять стосунки.

Треба тебе більше леді робити: опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування 03

Водночас нардеп спілкувався з дівчиною, яка в месенджері Facebook була підписана як Анна Степаницька. Дівчина надіслала нардепу фотографію і похвалилася, що купила "комбез".

Анна: Я ж комбез купила

Яременко: Непогано. Треба тебе більше леді робити.

Анна: Я ж і так леді)))

Яременко: Треба і виглядати, як леді... (почав писати нардеп, але передумав і стер повідомлення).

Треба тебе більше леді робити: опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування 04

Треба тебе більше леді робити: опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування 05
Треба тебе більше леді робити: опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування 06

Слід також виділити листування нардепа з жінкою на ім'я Галина, з якою у нього були раніше стосунки.

Галина: Парадное открытое подымайся на 9этаж поворачивай на лево 105кв. (мова, орфографія і пунктуація автора збережені, - ред.)

Галина (16 вересня): Привітик. Гарного легкого тобі дня і два смайли поцілунку.

Яременко: Взаємно сонечко.

Галина: Привет. Я сново прошу тебя о помощи. Я знаю, что возможно надоела тебе своими проблемами. Но, это мечта свей моей жизни, пожалуйста помоги ты знаешь я живу на семной квартире есть возможность иметь свою квартиру. Мне надо 10 000$ чтобы у меня была крыша над головой с дочерь, для меня это так важно, я готова ради этого на все!, на любые твои условия, пожалуйста помоги мне (мова, орфографія і пунктуація автора збережені. - Ред.)

Яременко: Галя, це значно вище моїх можливостей.

Треба тебе більше леді робити: опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування 07

Треба тебе більше леді робити: опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування 08
Треба тебе більше леді робити: опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування 09

Читайте також: Я думаю, що в цьому винен турборежим. Є три шляхи вирішення, - Арахамія про секс-скандал з Яременком

Також нардеп листувався з 18 - річною дівчиною, у якої цікавився, "скільки їй потрібно грошей на місяць", а іншій дівчині розповідає, що одружений і "нова людина в політиці".

Треба тебе більше леді робити: опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування 10

Треба тебе більше леді робити: опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування 11Треба тебе більше леді робити: опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування 12

Читайте також: Карати Яременка за скандал із секс-листуванням у залі ВР фракція СН не буде, - Корнієнко

Нагадаємо, журналісти зняли листування "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію. Він стверджував, що хотів таким чином висловити протест проти непрофесійної роботи журналістів.

Через кілька годин після цього журналісти зняли його листування вже не зі співробітницею секс-бізнесу, а з молодими дівчатами в "Тіндері" (додаток для знайомств. - Ред.).

Пізніше Яременко вибачився перед усіма, кому створив проблеми через листування, що потрапило в об'єктиви журналістів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Секс-скандал у Раді: жінки-депутати ініціюють відставку Яременка з посади голови комітету з питань зовнішньої політики

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157155
 
   
 Топ коментарі
 
Ярёменко это "честь", "совесть" и "моральность" команды мародёров "Слуга урода". "Надо тебя больше леди делать": опубликована новая переписка нардепа Яременко с девушками во время голосования - Цензор.НЕТ 572
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Та это ж, сука. терминатор какой-то. А с виду - унылый кабан. "Надо тебя больше леди делать": опубликована новая переписка нардепа Яременко с девушками во время голосования - Цензор.НЕТ 5646
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Депутаты от слуги народа проститутку снять не могут, а вы реформы от них ждёте.
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Яка гидота перетворювати в будний бордель Раду
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Реально прикольно "Треба тебе більше леді робити": опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування - Цензор.НЕТ 1756
Сейчас этого полового гиганта журналисты имеет во все дыры без всякого табу "Треба тебе більше леді робити": опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування - Цензор.НЕТ 7423
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Це ваш зебільний половий (підлоговий) гігант, якого ви разом зробили.
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Али, а ты реально ипанулся на зелёных!
Ты поаккуратнее с этим...
Завязывай, а то фиг потом излечишься...
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Чубака лядская...
После такого не то что в Раде -
В платном туалете на Хрещатике билетером работать нельзя.
Репутация не позволяет....
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Этого типа нужно засунуть в мужской дом терпимости. Пусть там сам обслуживает дам за бесплатно, если кто на него позарится.

Мне кажется это его истинное предназначение в этой жизни. Не хер свою жопу в раде протирать. Там должны быть люди с другими наклонностями.
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Если хочет быть депутатом пусть своими личными сексуальными делами, которые сверлят его голову без перерыва, занимается в свободное неоплачиваемое время. Хотя, может все это он пишет в обеденный перерыв? Ну тогда другое дело. Аппетит так нагуливает.
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Яременко - дипломат, а дипломат должен быть морально устойчивым. Как говорится, изменяет жене - изменит и родине. В СССР, который так любят малороссы, ****** и близко бы не был допущен к дипломатической службе и давно был бы жестко наказан за такое. Это поухлое недоразумение падок не только на баб, но и на должности. Был таким патриотом-патриотом в вышиванке, а ради депутатства в "новой команде" и капитуляцию поддерживает, и формулу Штангенциркуля продвигает. Короче, типичный слуга народа.
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хорошо сайты прорекламировал )) бабу бессплатно полагается ...
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Так он оказывается не "карьерный дипломат" а "сексуальный маньяк". Он говорил что его жена "не всегда разделяет его юмор".. Я ее понимаю, какой тут на х-ен "юмор". ( После таких открытий его нужно гнать из депутатов, дипломатов и из семьи) Ну слуги и вляпались с этаким кадром, и вроде не с улицы брали.. Капец, слов нет., работнички с новыми харями.
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И это недоразвитый и больной на яйца типа дипломат еще что там про честь кукарекает?????
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Вовік стільки сюжетів з собою забере у Квартал...
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не обіжайся Вовка! Тобі мама читала у дитинстві - пирожки повинен пекти пирожник, сапоги шити сапожник... А дєвочек визивать у вищому органі влади - дипломат ... Там же такого не було... Можеш й про себе дописати під знаком питання... спитай у мами про цей віршик...
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Краще пиши, що він зебіл яульгаріс, тобто зебіл звичайний.
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Я всё больше понимаю, почему Кива в оппозиции к Ярёменку
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"Свиняча ти морда, кобиляча срака, різницька собака, нехрещений лоб, ну і мать твою ... (статевий акт в одне ідеоматичне тюрко-татарське слово)"©
Каюсь. В предыдущих пасквилях на Яременко невольно соврал, шо он дурак-дураком. Он не дурак, он - архидолбодятел. Журналюги-бумагомараки - молодца! Дэбэло ему говна на голову налепили, а главное тактически правильно - дозированно в несколько заходов, давши возможность потрепыхаться, шоб увяз по самую бороду. Оно и правильно, пусть обтекает.
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Если у ЙЕТИ отобрать телефон . он сойдет с ума . так накажите его таким способом .
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кажу ж комплекс у нього, жена усьо понимаєт , психолог рекомендував так з цією богом даною красою впоратись
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Смотрю тут защитнички порнохряка появились ))) Вот вам аналогия: у вас в квартире вдруг прорвало ночью батарею отопления и вы наняли срочно сантехника за большие деньги. Он приходит к вам, садится на диван и вместо работы начинает заказывать шлюх в интернете. А на ваше негодование ещё и возмущается: "нечего заглядывать ко мне в смартфон, моя личная жизнь неприкосновенна"!
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На третьому фото видно як слуга народу не відволікаючись від захоплюючого листування встигає середнім пальцем проголосувати за якийсь нудний закон...
Не забувайте #вицезробилиразом
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Хох...и эти избиратели ржали с лошадки унюханной.
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Вот же озабоченная тварь!
Если этого спермо-террориста не выкинут нахрен из ВР, то будет очень стыдно.
Тогда хай господа депутаты продолжают и дальше опускать свой авторитет. Они то и так не очень уважаемы...
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при всём при том, что этот депутат скотина, читать чужие письма и прочее - мерзость, которой нет названия. Тьфу, страна быдла
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На то и фотографы в Раде, чтобы слуги не дремали
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надо тебя больше леді делать - це як КРИМ ВСЄХ
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Послать Еременко консулом в город Амстердам, в Квартал Красних Фонарей!
Не путать с 95!)))
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Фсе проблемы в стране решены осталось только "больше леди делать", млядь.
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Вот просто любопытно, как бы смотрелась парочка этого полового гиганта и кулачного властелина? "Треба тебе більше леді робити": опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування - Цензор.НЕТ 3099
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"Треба тебе більше леді робити": опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування - Цензор.НЕТ 5049

Бодя задуманий, спермотоксикоз... "Треба тебе більше леді робити": опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування - Цензор.НЕТ 5962 Дружина фіфа, вся в золотих цепурах, як ворона... Їй напевне пох...... шо Бодя по бл.....ядях шастає ! "Треба тебе більше леді робити": опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування - Цензор.НЕТ 5962
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Хренасе,там одна "леди" с прицепом.сразу 10000 баксов с полового гиганта запросила))
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В Раде, видимо, больше нечего кроме как чесать яйца и снимать платных баб. Никак на@баться не могут, с@ки!
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ГАсударствЄнные дела решаИтЬ в парламЄнтЄ, мля... "Треба тебе більше леді робити": опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування - Цензор.НЕТ 7681
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Только как тебя леди сделать, если "анал - табу"?
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Дети этого зебилоида, сейчас наверное читаю цензор и афигевают с папки)))
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Там чуть вище на фото вся сімейка цього бородатого бл....дуна читає радісно про татка і його простітуток і ржуть, а от Бодя сам задуманий ... 10 000 баксів незнає де взяти для Гальки !
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Может он хочет леди-боя?
Так пусть едет послом в Таиланд!
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Так все ж орали " Хватит кровати переставлять. Надо ***....дей менять!"
Вот он и выполняет наказ избирателей. Плядей меняет)
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Покі ми тут сміємся, вони нас грабують і здають.
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А Галька молодець ! "Треба тебе більше леді робити": опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування - Цензор.НЕТ 6209

Галька 10 000 баксів хоче... Напевне у Гальки є цікаве стимулююче відео, де Галька Богдана Яременка страпоном страпонить ! "Треба тебе більше леді робити": опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування - Цензор.НЕТ 6209


Напевне буде Галя мати нову квартиру ! "Треба тебе більше леді робити": опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування - Цензор.НЕТ 6209
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Євроінтеграція -так євроінтеграція! Сам голова комітету ВР з міжнародних відносин перетворює простих українських роботящих дівчат на справжніх леди!!!! Біжимо за комбезами!
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зло@бучий однако, пол Киева отымел
а с виду кот Леопольд
тяжелая работа у котяры"Треба тебе більше леді робити": опубліковано нове листування нардепа Яременка з дівчатами під час голосування - Цензор.НЕТ 4961
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Нашёл таки согласную на всё. Правда дороговатую. За 10 килобаксов?
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