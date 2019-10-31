 4,6 тис. одиниць снігоприбиральної техніки підготовлено для безпеки на дорогах державного значення у зимовий період, - Гончарук. ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні в регіони вирушили 54 нові спеціальні машини. Всього для безпеки на дорогах державного значення є 4,6 тис. одиниць техніки, в розпорядженні облавтодорів - 3,4 тис. одиниць. Інші підрядні організації мають ще майже 1,3 тис. одиниць.

Також у смугах відведення доріг передбачаються ділянки для тимчасової зупинки в разі негоди - понад 800 майданчиків, а на дорогах державного значення встановлять 7 тис. погонних метрів снігозатримувальних щитів.

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"Не забули і про фрикційні матеріали, технічну сіль, що застосовуються під час ожеледиці. План виконано на 100%. Також передбачили достатньо холодної асфальтобетонної суміші для аварійного ремонту доріг взимку", - йдеться в повідомленні.

Ситуацію контролюватиме міжвідомчий штаб Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор"), у складі якого представники Національної поліції, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), а також асоціацій перевізників і Укртрансбезпеки.







