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 Суспільство, Фоторепортаж
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 4,6 тис. одиниць снігоприбиральної техніки підготовлено для безпеки на дорогах державного значення у зимовий період, - Гончарук. ФОТОрепортаж

Для безпеки на дорогах у зимовий період Кабінет Міністрів України мобілізував усі ресурси, підкріпивши їх договорами з приватними компаніями, що мають сучасну снігоприбиральну техніку.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив прем'єр-міністр України Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, сьогодні в регіони вирушили 54 нові спеціальні машини. Всього для безпеки на дорогах державного значення є 4,6 тис. одиниць техніки, в розпорядженні облавтодорів - 3,4 тис. одиниць. Інші підрядні організації мають ще майже 1,3 тис. одиниць.

Також у смугах відведення доріг передбачаються ділянки для тимчасової зупинки в разі негоди - понад 800 майданчиків, а на дорогах державного значення встановлять 7 тис. погонних метрів снігозатримувальних щитів.

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"Не забули і про фрикційні матеріали, технічну сіль, що застосовуються під час ожеледиці. План виконано на 100%. Також передбачили достатньо холодної асфальтобетонної суміші для аварійного ремонту доріг взимку", - йдеться в повідомленні.

Ситуацію контролюватиме міжвідомчий штаб Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор"), у складі якого представники Національної поліції, Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС), а також асоціацій перевізників і Укртрансбезпеки.

4,6 тис. одиниць снігоприбиральної техніки підготовлено для безпеки на дорогах державного значення у зимовий період, - Гончарук 01
4,6 тис. одиниць снігоприбиральної техніки підготовлено для безпеки на дорогах державного значення у зимовий період, - Гончарук 02
4,6 тис. одиниць снігоприбиральної техніки підготовлено для безпеки на дорогах державного значення у зимовий період, - Гончарук 03
4,6 тис. одиниць снігоприбиральної техніки підготовлено для безпеки на дорогах державного значення у зимовий період, - Гончарук 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157124
 
 
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Живу в частном секторе . А кто такой Гончарук ? Купил себе снегоуборщик . 4,6 тыс. единиц снегоуборочной техники подготовлены для безопасности на дорогах госзначения в зимний период, - Гончарук - Цензор.НЕТ 1266
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Фріци від заздрощів ікати почнуть. Гончарук - це звучить гордо!
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Знаю що в Одеському облавтодорі всі Крази які були на балансі просто здані на металобрухт і тепер в них немає ніякої техніки, а само підприємство Одесаоблавтодор та всі районні ДРСУ захопила вірменська мафія яка знищила все що тільки можна і тепер контролює вагові комплекси в Одеській області!
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Думаю в інших областях ситуація не менш катастрофічна! Тому Гончаруку потрібно вимагати фотозвітів по всіх одиницях дорожньої техніки! Виявиться страшне, що реально готові до прибирання снігу на всю країну - пару сотень, не більше! Коли Саакашвілі почав особисто перевіряти кількість працюючої снігоприбиральної техніки, то виявилось що її катастрофічно мало - кілька одиниць на всю Одеську область! Тому ці заяви Гончарука про 4,6 тис одиниць техніки виглядають просто дилетантськими!
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Это что техника на выставке?Никак не вижу что она работала а теперь ее подготовили к зимнему сезону.И видимо это очень крутые автомобили раз эти две единицы техники управятся со всеми региональными дорогами.По опыту знаю если правительство говорит что все ОК значит покупай лопату так как зима в нашей стране даже в январе приходит не ожыданно.
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