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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:бензин (45) податкова міліція (1317) ДФС (2355)

 Два підпільні виробництва паливно-мастильних матеріалів ліквідовано в Києві: вилучено продукцію вартістю понад 35 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Київській області спільно з працівниками СУ ГУ НП в м.Києві під процесуальним керівництвом прокуратури м.Києва припинили діяльність двох незаконних виробництв паливно-мастильних матеріалів на території столиці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

В рамках проведення операції "Акциз-2019" і розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 364-1 КК України встановлено одну з місцевих компаній, посадові особи якої організували підпільні виробництва ПММ на території двох київських нафтобаз. Надалі незаконно виготовлене пальне реалізовували через низку підконтрольних компаній.

За результатами обшуків, проведених на території згаданих нафтобаз, в офісному приміщенні та за місцем проживання фігурантів діяльність підпільних виробництв припинено. Крім того, вилучено майже 1,2 тис. тонн дизельного пального, 23 тонни газового конденсату, який використовується для переробки в дизельне пальне, печатки і факсиміле групи підконтрольних компаній, через які здійснювалася реалізація ПММ, чорнові записи, документи фінансово-господарської діяльності.

Вилучені ПММ і газовий конденсат загальною орієнтовною вартістю понад 35 млн грн передано на відповідальне зберігання.

Два підпільні виробництва паливно-мастильних матеріалів ліквідовано в Києві: вилучено продукцію вартістю понад 35 млн грн 01
Два підпільні виробництва паливно-мастильних матеріалів ліквідовано в Києві: вилучено продукцію вартістю понад 35 млн грн 02
Два підпільні виробництва паливно-мастильних матеріалів ліквідовано в Києві: вилучено продукцію вартістю понад 35 млн грн 03
Два підпільні виробництва паливно-мастильних матеріалів ліквідовано в Києві: вилучено продукцію вартістю понад 35 млн грн 04
Два підпільні виробництва паливно-мастильних матеріалів ліквідовано в Києві: вилучено продукцію вартістю понад 35 млн грн 05
Два підпільні виробництва паливно-мастильних матеріалів ліквідовано в Києві: вилучено продукцію вартістю понад 35 млн грн 06
Два підпільні виробництва паливно-мастильних матеріалів ліквідовано в Києві: вилучено продукцію вартістю понад 35 млн грн 07
Два підпільні виробництва паливно-мастильних матеріалів ліквідовано в Києві: вилучено продукцію вартістю понад 35 млн грн 08

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Два підпільні виробництва паливно-мастильних матеріалів ліквідовано в Києві: вилучено продукцію вартістю понад 35 млн грн 09
Два підпільні виробництва паливно-мастильних матеріалів ліквідовано в Києві: вилучено продукцію вартістю понад 35 млн грн 10
Два підпільні виробництва паливно-мастильних матеріалів ліквідовано в Києві: вилучено продукцію вартістю понад 35 млн грн 11

Триває слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157094
 
 
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Отак і живуть податківці - що забрали - то й своє. Нічого не виробляють, зате живуть як Ленін обіцяв - у комунізмі.
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Нелегально розбавляли бензин спиртом і відправляли на автозаправки БРСМ, Мотто та на купу інших говнобрендів.
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А как ещё в этой стране можно делать бизнес,только подпольно,решения суда нет,а имущество отобрали и прикарманили,ничего со времен потроха не поменялось.
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все как в совке - корявое, серое, как будто там рабы 17-го века раб.отали
еще и мусора все отжали Два підпільні виробництва паливно-мастильних матеріалів ліквідовано в Києві: вилучено продукцію вартістю понад 35 млн грн - Цензор.НЕТ 8143
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