 Два підпільні виробництва паливно-мастильних матеріалів ліквідовано в Києві: вилучено продукцію вартістю понад 35 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

В рамках проведення операції "Акциз-2019" і розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 364-1 КК України встановлено одну з місцевих компаній, посадові особи якої організували підпільні виробництва ПММ на території двох київських нафтобаз. Надалі незаконно виготовлене пальне реалізовували через низку підконтрольних компаній.

За результатами обшуків, проведених на території згаданих нафтобаз, в офісному приміщенні та за місцем проживання фігурантів діяльність підпільних виробництв припинено. Крім того, вилучено майже 1,2 тис. тонн дизельного пального, 23 тонни газового конденсату, який використовується для переробки в дизельне пальне, печатки і факсиміле групи підконтрольних компаній, через які здійснювалася реалізація ПММ, чорнові записи, документи фінансово-господарської діяльності.

Вилучені ПММ і газовий конденсат загальною орієнтовною вартістю понад 35 млн грн передано на відповідальне зберігання.

















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Триває слідство.