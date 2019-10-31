 Настав час вибороти План дій щодо членства в НАТО і виконати його, - Порошенко. ФОТО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав експрезидент, нардеп ("ЄС") Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Двері НАТО залишаються відкритими, але дорога до членства в НАТО не є легкою. Для тих, хто хоче цього, – необхідно мати відданість і здійснювати значні реформи", - процитував Порошенко виступ генсека НАТО Єнса Столтенберга в Раді.

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"Повністю згоден зі словами Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. І лише членство в НАТО гарантує нам мир і безпеку. Тому настав час вибороти План дій щодо членства в Альянсі і виконати його", - заявив Порошенко.



