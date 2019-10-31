EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
  636  33
Все про:ПДЧ (14) Порошенко (9832) членство в НАТО (252) Столтенберг Єнс (404)

 Настав час вибороти План дій щодо членства в НАТО і виконати його, - Порошенко. ФОТО

Лише членство в НАТО гарантує Україні мир і безпеку.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав експрезидент, нардеп ("ЄС") Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.

"Двері НАТО залишаються відкритими, але дорога до членства в НАТО не є легкою. Для тих, хто хоче цього, – необхідно мати відданість і здійснювати значні реформи", - процитував Порошенко виступ генсека НАТО Єнса Столтенберга в Раді.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я очікую впровадження закону про національну безпеку і реформування СБУ, - Столтенберг

"Повністю згоден зі словами Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. І лише членство в НАТО гарантує нам мир і безпеку. Тому настав час вибороти План дій щодо членства в Альянсі і виконати його", - заявив Порошенко.

Настав час вибороти План дій щодо членства в НАТО і виконати його, - Порошенко 01
Настав час вибороти План дій щодо членства в НАТО і виконати його, - Порошенко 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157063
 
   
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
началась истерика у зебилов и тролей из лахти?)) браво!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Педро офшорный,делает хитрую морду пасти-типа не он был у власти последние пять лет.
И его партия(БПП)не имела большнства в раде.
В общем,педро врет как вегда.
Видимо привык народ быдло считать.
 показати весь коментар
 
Почему в предвыборчей свинопрограмме "Пжыты па-наваму" не было ни слова про вступление в НАТО?
 показати весь коментар
 
Он срет, а ты жри!
Четвер, 31 жовтня 2019 Росія хоче розвести війська по всій лінії фронту.
"З того часу всі ці роки за "режиму Порошенка" створювалося враження, що він хоче не розводити сили і засоби, а розводити світове співтовариство, кажучи ******** російською мовою, і всіляко вигадував вправні причини, які відсували початок найперших кроків з розведення сил і засобів. З приходом президента Зеленського ситуація дійсно змінилася", - зазначив Лавров.
 показати весь коментар
 
не понял вашего тона,любезный..
это вы нечаянно погорячимшись ? я пойму..
 показати весь коментар
 
Пришло время добиться Плана действий по членству в НАТО и выполнить его, - Порошенко.

Наконец-то... Почему ж оно 5 лет назад это время не пришло, а только сейчас, Петр Алексеевич?
 показати весь коментар
 
 
очевидно же, оставил место для свершений "найвеличнішому лідеру цього світу"
 показати весь коментар
 
А когда ты хочешь игроком в сборную по футболу, тебя берут когда уже научился играть и мячь отличаешь от арбуза, или в первый день, когда надели трусики.
 показати весь коментар
 
Спочатку потрібен референдум по цьому питанню!
 показати весь коментар
 
 
Что мешало этой синюшней свинье разрабатывать планы всего лишь год назад?
 показати весь коментар
 
 
Ща ЗЕдурники и Лахта задымят всю ветку своими негодованиями.)))))
 показати весь коментар
 
 
ПОРОХ вызывает у них острые приступы недержания!))))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
вот шо значит долгие годы тренировок, петя сглотнул и заглотнул так, шо зеле зело будет завыдно и придется в очередной раз подставлять свой девственный политический задик для больших дел
 показати весь коментар
 
кто о чем, а кацапье ВСЕГДА в своих постах пишет о скрепных орально-анальных темах Настав час вибороти План дій щодо членства в НАТО і виконати його, - Порошенко - Цензор.НЕТ 5661
Что кацапа в быту терзает - о том оно и пишет: бытие определяет "сознание" Настав час вибороти План дій щодо членства в НАТО і виконати його, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8540
 показати весь коментар
 
 
5 років у петра було не на часі,бо путін нападе
 показати весь коментар
 
 
членству в НАТО /-что противоречит цели слуг народа Коломойского "У Зеленского поддержали торговлю с РФ. -Это делает нашу экономику сильнее, рассказал Герус/ Путин умный человек. можно договориться, - совладелец "Квартала-95" Шефир.
 показати весь коментар
 
 
А этот казлина уже шарики "НАТО НЕТ" сдул? Ведь совсем недавно оно бегало с теми шариками по раде под чутким руководством мертвечука
 показати весь коментар
 
 
Ну, коррупция уже побеждена, экономика на подьеме, законы работают, инвесторы вкладывают деньги, осталось только войти в НАТО и все.
 показати весь коментар
 
 
Отогнали Свыночолого от корыта и тут уж сразу пришло время ПДЧ. В следующем году будет хрюкать, что пришло время ЕС - именно вступление в ЕС в 2020 этот брехун обещал однотуровым перед выборами пять лет назад
 показати весь коментар
 
 
Пэтя, а год назад что тебе лично это сделать мешало?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
пришло время Трибунала по тебе пэтя
 показати весь коментар
 
 
8%-ое стадо все еще ведется на лживые лозунги Порошрека.
 показати весь коментар
 
 
Разосрался своими дебильными законами со страной НАТО до такой степени что она блокирует все решения НАТО по Украине и вешает здесь лапшу. Надоел своей брехней, езжай в Испанию брехливый вор и мародер.
 показати весь коментар
 
О! Петро! Шота давно не было слышно. Я уж думала, сменил место жительства)
 показати весь коментар
 
За членство в НАТО придётся выплачить 2% ВВП в год. А это, на минуточку, сумма примерно 2 млдр. $ в год. У нас есть такие деньги?
 показати весь коментар
 
Складывается ситуация что времени уже нет.Очень хочется ошибаться.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору