 Настав час вибороти План дій щодо членства в НАТО і виконати його, - Порошенко. ФОТО

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав експрезидент, нардеп ("ЄС") Петро Порошенко, передає Цензор.НЕТ.
"Двері НАТО залишаються відкритими, але дорога до членства в НАТО не є легкою. Для тих, хто хоче цього, – необхідно мати відданість і здійснювати значні реформи", - процитував Порошенко виступ генсека НАТО Єнса Столтенберга в Раді.
"Повністю згоден зі словами Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. І лише членство в НАТО гарантує нам мир і безпеку. Тому настав час вибороти План дій щодо членства в Альянсі і виконати його", - заявив Порошенко.
И его партия(БПП)не имела большнства в раде.
В общем,педро врет как вегда.
Видимо привык народ быдло считать.
Четвер, 31 жовтня 2019 Росія хоче розвести війська по всій лінії фронту.
"З того часу всі ці роки за "режиму Порошенка" створювалося враження, що він хоче не розводити сили і засоби, а розводити світове співтовариство, кажучи ******** російською мовою, і всіляко вигадував вправні причини, які відсували початок найперших кроків з розведення сил і засобів. З приходом президента Зеленського ситуація дійсно змінилася", - зазначив Лавров.
это вы нечаянно погорячимшись ? я пойму..
Наконец-то... Почему ж оно 5 лет назад это время не пришло, а только сейчас, Петр Алексеевич?
Что кацапа в быту терзает - о том оно и пишет: бытие определяет "сознание"