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 Події, Фоторепортаж
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Все про:боєприпаси (946) Львівщина (975) СБУ (4829) Херсонщина (474)

 Схованки з військовими засобами ураження знайдено на Львівщині та Херсонщині, - СБУ. ФОТОрепортаж

У Львівській та Херсонській областях Служба безпеки України виявила місця незаконного зберігання арсеналів зброї, боєприпасів і вибухівки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

В м. Борислав (Львівська область) зі схрону, облаштованого у нежитловій будівлі, правоохоронці вилучили 400-грамову тротилову шашку, автомат АК-47, чотири гранати РГД-5 та Ф-1 із запалами до них. Схованка була облаштована поблизу нафтових свердловин. Зброя і боєприпаси були запаковані у мішки та сховані між бетонними плитами.

Зі схрону неподалік Нової Каховки, у лісосмузі, вилучено вісім пострілів до підствольного гранатомета ВОГ-25, дев’ять гранатометних пострілів, чотири підривних механізми, п’ять окопних та кумулятивних зарядів.

Також виявлено 200-грамову тротилову шашку, гранату та понад шістнадцять тисяч набоїв різного калібру.

Дивіться також: На Черкащині вилучено арсенал боєприпасів, привезених із зони ООС, - Нацполіція. ФОТО

В обох випадках у межах кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.

Схованки з військовими засобами ураження знайдено на Львівщині та Херсонщині, - СБУ 01
Схованки з військовими засобами ураження знайдено на Львівщині та Херсонщині, - СБУ 02
Схованки з військовими засобами ураження знайдено на Львівщині та Херсонщині, - СБУ 03
Схованки з військовими засобами ураження знайдено на Львівщині та Херсонщині, - СБУ 04
Схованки з військовими засобами ураження знайдено на Львівщині та Херсонщині, - СБУ 05
Схованки з військовими засобами ураження знайдено на Львівщині та Херсонщині, - СБУ 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3157022
 
 
 Топ коментарі
 
"....Из тайника недалеко от г.Новая Каховка (Херсонская область) изъято восемь выстрелов к подствольному гранатомету ВОГ-25, девять гранатометных выстрелов, четыре взрывных механизма, пять корнеплодов и кумулятивных зарядов...."
Корнеплодов Карл, корнеплодов!!!!!
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Самі заклали і самі знайшли...? Зірочка, медаль, підвищення по службі?
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Бандери готуються зустрічати рускамір.
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а 5 корнеплодов это от колхозов эхо осталось ?
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Это их транслейт так перевёл фразу "п'ять окопних та кумулятивних зарядів".
Фиг его знает, чем они переводят, специально попробовал разные переводчики: гугль и яндекс переводят как "окопный", бинг - как "траншейный".

Шо у них за переводчик, у которого "корнеплоды" получились - хз.
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Самі заклали і самі знайшли...? Зірочка, медаль, підвищення по службі?
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А на "резюме" чого номерки замалювали? Це постріл вже світився у "розкриттях схронів" сбу?
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а може це ученія? одні ховають, а інші мають занйти сховане.
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опять занимаются показухой чето херь замотанная черным скотчем даже не замазанная землей))
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ви давно землю копали? - зараз земля суха - дощі не йдуть.
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так по пакету видно .он в земле не лежал
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Бандери готуються зустрічати рускамір.
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Тайники не трогайте - они на Новый год!
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"....Из тайника недалеко от г.Новая Каховка (Херсонская область) изъято восемь выстрелов к подствольному гранатомету ВОГ-25, девять гранатометных выстрелов, четыре взрывных механизма, пять корнеплодов и кумулятивных зарядов...."
Корнеплодов Карл, корнеплодов!!!!!
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тоже поржал. они там боевые буряки или разрывную морковку выкопали ?
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ну на Львовщине понятно - положите де лежит, а вот на Херсонщине - чьи они?
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