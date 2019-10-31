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 Суспільство, Фоторепортаж
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 В аеропорту Дніпра відбуваються спільні антитерористичні навчання силових відомств. ФОТОрепортаж

В аеропорту Дніпра тривають спільні навчання силових відомств з антитерористичної діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба МВС у Facebook.

"У Дніпрі правоохоронці підняті по тривозі для затримання терористів в аеропорту міста. За таким сценарієм проходять спільні навчання силових відомств з антитерористичної діяльності", - сказано в повідомленні.

В аеропорту Дніпра відбуваються спільні антитерористичні навчання силових відомств 01

Зазначається, що завданням гвардійців було блокувати першу групу зловмисників, а кінологи займалися пошуком інших. В цей час бойова броньована машина Нацгвардії доставила штурмову групу спецпідрозділу "КОРД" Національної поліції України в будівлю, в якій нібито перебувають терористи.

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В аеропорту Дніпра відбуваються спільні антитерористичні навчання силових відомств 02
В аеропорту Дніпра відбуваються спільні антитерористичні навчання силових відомств 01
В аеропорту Дніпра відбуваються спільні антитерористичні навчання силових відомств 04
Фото: МВС/Facebook

В аеропорту Дніпра відбуваються спільні антитерористичні навчання силових відомств 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156998
 
   
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"Компания отца нового министра обороны Загороднюка выиграла аукцион на нефтегазовую площадь в Луганской области" паздравляю

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....уже ждете мирных вжопучленцев ...ну - ну....скоро сепарня с автоматами расползется по всей стране...
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А шо они возле коровника делают? И вообще цензор у вас не новости а старости , они еще вчера там все бегали )))))
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тебя,сепара бронелобого еще наша 5,45 достанет.
просто дождись.
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блее,какой фарс и понт галимый..
граница-дыра сплошная,сепарье гуляет,през-резидент врага....
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