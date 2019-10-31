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 Події, Київські новини, Фоторепортаж
  2013  14
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Все про:ДТП (2582) Київ (6708)

 ДТП на Столичному шосе в Києві: одна людина загинула, ще двох із серйозними травмами госпіталізовано. ФОТОрепортаж

Вранці 31 жовтня на Столичному шосе в Києві сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку "Київ Оперативний" у Facebook.

"Моторошний ранок на Столичному шосе. За попередньою інформацією, на світлофорі, у лівий ряд перелаштувався водій Daewoo Lanos, щоб здійснити поворот ліворуч. Через деякий момент у задню частину Daewoo на шаленій швидкості в‘їхав Hyundai.

Внаслідок ДТП потерпілих затисло в авто, вибратися їм допомогли рятувальники ДСНС", - сказано в повідомленні.

ДТП на Столичному шосе в Києві: одна людина загинула, ще двох із серйозними травмами госпіталізовано 01

Зазначається, що дві людини з серйозними травмами госпіталізовані, на жаль, ще одна людина загинула на місці.

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ДТП на Столичному шосе в Києві: одна людина загинула, ще двох із серйозними травмами госпіталізовано 02

Фото: Київ.Оперативний / Facebook

"Уламки від автівок та паливно-мастильні матеріали по всій дорозі, що ускладнює проїзд", - йдеться в повідомленні.

ДТП на Столичному шосе в Києві: одна людина загинула, ще двох із серйозними травмами госпіталізовано 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156991
 
 
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М-да. Деу почти целая. Это вам не еврохлам
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Багажнык двадцатилетнего Мондео чы 525-й или двыгун новой ылитной Дэу. Шо мицнише?
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То и то го-но.Только от дэу меньше вреда для города и экологии.
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А чьо, єслі пісать как ідіот, то паднімаєца самааценка? Ну там букви адні, язик сафсєм друхой... Крута, нє?
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Просто не люблю, когда подсвинки пишут на суржике, подсвинок
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В мои хобби не входит повышение уровня начального образования (программа 1-го класса) порохоботни
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Чи для тебе українська мова- це суржик твоє викоханої "расєйської"?
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Сколько уже будут эти ужасные ДТП и гибели? Наша власть когда -нибудь остановит этот страшный поток? Надо же брать пример с цивилизованных стран, смотреть как у них решаются проблемы, какие там штрафы и наказания за вождение в нетрезвом виде, за нарушения правил, кто там следит за движением. Когда будут видеокамеры на всех дорогах и фиксация нарушений как в ЕС и Америке? Это же реально сделать, если работать над законами , а не с проститутками общаться на рабочем месте.
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Лариса, Ты феереческая *********. Полагаю ты голосовала за ЗЕ!
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хороший вопрос, да и ответ очевиден.
Нарушение правил проезда перекрестков-одна из самых распространенных причин ДТП.
Учитывая тот факт, что установку камер видеонаблюдения на перекрестках МВД практически похерило, вместо этого закупив модные и дорогущие вертолеты, конца-краю этим нарушениям не видно.
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це дебілізм наших громадян, який їдуть по дорогам.
Кияни-водії процентів 30 - це патологічні божевільні гонщики.
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Проблема не в ПДД, а в плотности ********* на 1 квадратный метр на дорогах Украины
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