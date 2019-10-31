 ДТП на Столичному шосе в Києві: одна людина загинула, ще двох із серйозними травмами госпіталізовано. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку "Київ Оперативний" у Facebook.
"Моторошний ранок на Столичному шосе. За попередньою інформацією, на світлофорі, у лівий ряд перелаштувався водій Daewoo Lanos, щоб здійснити поворот ліворуч. Через деякий момент у задню частину Daewoo на шаленій швидкості в‘їхав Hyundai.
Внаслідок ДТП потерпілих затисло в авто, вибратися їм допомогли рятувальники ДСНС", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що дві людини з серйозними травмами госпіталізовані, на жаль, ще одна людина загинула на місці.
Фото: Київ.Оперативний / Facebook
"Уламки від автівок та паливно-мастильні матеріали по всій дорозі, що ускладнює проїзд", - йдеться в повідомленні.
Нарушение правил проезда перекрестков-одна из самых распространенных причин ДТП.
Учитывая тот факт, что установку камер видеонаблюдения на перекрестках МВД практически похерило, вместо этого закупив модные и дорогущие вертолеты, конца-краю этим нарушениям не видно.
Кияни-водії процентів 30 - це патологічні божевільні гонщики.