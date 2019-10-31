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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Нацполіція (8420) Правоохоронні органи (327) Троян (152) Золоте (117) розведення сил (23)

 "Ми своїх громадян не залишимо", - поліція в посиленому режимі забезпечує правопорядок у Золотому-4. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Для гарантування безпеки мирних жителів і правопорядку в населених пунктах на ділянках розведення сил у Луганській області залучено патрулі поліцейських і військовослужбовців Національної гвардії, які працюють у посиленому режимі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції в Луганській області.

"Для гарантування безпеки мирних жителів та правопорядку у населених пунктах на зазначених ділянках розведення співробітники поліції Луганщини та приданих сил несуть службу у посиленому режимі. Зокрема виставлені додаткові наряди поліції, вулиці цілодобово патрулюють піші та мобільні наряди. У разі потреби в оперативному штабі миттєво приймаються рішення щодо корегування сил та засобів, задіяних до охорони правопорядку", - йдеться в повідомленні.

Заступник голови Нацполіції спільно із начальником поліції Луганщини Сергієм Колесником тримають на контролі процес організації та несення служби і постійно спілкуються з місцевими мешканцями.

Ми своїх громадян не залишимо, - поліція в посиленому режимі забезпечує правопорядок у Золотому-4 01

"Ми контролюємо весь периметр під’їзду та виїзду із селища, патрулюємо вулиці. Тобто зусилля поліцейських спрямовані на забезпечення правопорядку. Ми охороняємо громадський спокій. Це – українська територія, і ми своїх громадян не залишимо", - зазначив Вадим Троян.

Також читайте: Ветерани створюють мобільні групи для виявлення порушень при розведенні військ, - "Нацкорпус"

Ми своїх громадян не залишимо, - поліція в посиленому режимі забезпечує правопорядок у Золотому-4 02

Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.

Ми своїх громадян не залишимо, - поліція в посиленому режимі забезпечує правопорядок у Золотому-4 03

Водночас учасники акції "Ні - капітуляції" повідомили про обстріл у районі Золотого-4. Ці дані підтвердила українська сторона СЦКК. Однак у штабі Об'єднаних сил пояснили, що обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося.

Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив, що Золоте після відведення патрулюють ветерани АТО, які тепер служать у поліції та Нацгвардії.

Ми своїх громадян не залишимо, - поліція в посиленому режимі забезпечує правопорядок у Золотому-4 04
Ми своїх громадян не залишимо, - поліція в посиленому режимі забезпечує правопорядок у Золотому-4 05
Ми своїх громадян не залишимо, - поліція в посиленому режимі забезпечує правопорядок у Золотому-4 06
Фото: сайт поліції

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156984
 
 
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Що зможуть зробити ці хлопці лише з автоматами проти терористів з РПГ та ПТРК?
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Ну рано или поздно прорвется ДРГ врага расстреляет патруль, все выразят озабоченность на том и закончится. Они же не знают что кроме улиц нужно еще и подходы охранять. Теперь враг будет между патрулями заходить к нам в тыл без проблем и подрывать наши машины на других участках фронта.
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Или Зе на нормандских переговорах резко падает на колени, снимает с ***** штаны и начинает усиленно сосать и высасывает из ***** все соки и ***** падает замертво прямо на переговорах. Весь мир ликует и поздравляет Зе- самого хитрого императора в мире.
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Когда придет время. Сначала отрядам врага нужно пробраться и закрепиться в нашем тылу. Да и еще не со всех городов ВСУ отвели свои силы. Зачем им мешать если добровольно сдают позиции.
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так это сепары и есть..или ты думаешь, что в Луганской области мусоров со Львова набирали? нет,конечно..мусора то все местные..и предадут точно так же,как предали в 14..правда,зачем? Моника и так выполняет все сепарские хотелки..вот точно так же и контроль над границей будет-из сепаров,которые типа украинские силовики-формально все верно будет-граница передана под контроль Украине, а фактически никуда контроль над границей с рук сепарья и кацапья не уйдет "Ми своїх громадян не залишимо", - поліція в посиленому режимі забезпечує правопорядок у Золотому-4 - Цензор.НЕТ 2341
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Кто сказал что местные ? Есть инфо что не местные, а сборные и будет ротация .
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З Кропивницького один загін. Набирали з учасників АТО. Багато служили в 3 полку спецназу в 2014 -2015 роках.
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сурков пару дней назад в Донецке сказал .что денег раша давать больше не будет. пусть на местах находят . интегрируются . в Крыму уже начали трубы от канала прокладывать станции насосные строить . готовятся к работе крымского канала в 2020 г. распределяют сколько тыщ кубов какому району положено .
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крокодил ты запоребриковский, вода в канале тебе не светит "Ми своїх громадян не залишимо", - поліція в посиленому режимі забезпечує правопорядок у Золотому-4 - Цензор.НЕТ 629

воду в канал подавали не тысчами, а сотнями миллионов кубов

В 2013 году в Крым было поставлено 1553,78 млн м³,
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tZE inform

@tZEinform

Непосредственно Золотое 9 раз . Зеленский лжет как только рот раскрывает. Руководимое ставленниками Коломойского Центроэнерго ущло в минус.(...) О разведении в Золотом. Ни одна позиция войск РФ не изменилась. Путин будет предлагать Зеленском взаимное обнуление претензий по
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Задача по арифметиці:
З якою швидкістю звідти буде тікати поліція,якщо рос армія почне наступ?
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мусара вони такі і крим і донбас в 2014 теж нє аставілі біндєрам ...
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Не Лох, 42 лет, с огнем играет……

А учитывая уровень его образованности, то попала шмаркля…..
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Юрий Асеев
23 год ·

Сегодня 30 октября, штаб ООС выпустил сообщение о том, что сегодня ночью в Золотом снова был обстрел.
Указывается адрес - ул.Орехова, 25. Приложена карта с сектором стрельбы с указанием, что обстрел велся "со стороны ВФ РФ", не самими "ВФ РФ", а с их стороны...
Те, кто там был, и знают эту метность, могут сразу же отметить, что направление стрельбы указывает на то, что он велся с точки, расположенной по адресу Партизанская, 2. Это две пятиэтажки возле железной дороги.
Кто стрелял? Думаю ответ на этот вопрос сейчас будет иметь решающее значение!
Стрельбы велась с территории, которую мы контролируем, в стороны своих же собственных тылов! Опять неулоимые ДРГ?
И водосик в доказательство...
Вот теперь думайте...
https://www.youtube.com/watch?v=EfW63X6R0dA&t=13s
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На других ветках пишут, что местное проукраинское население, которое там в меньшинстве, просит их оттуда эвакуировать.
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меня одного кумарят жирные тельца копо\всу начальников и таких же вояк..посмотрите на запад ни одного жирного.. "Ми своїх громадян не залишимо", - поліція в посиленому режимі забезпечує правопорядок у Золотому-4 - Цензор.НЕТ 3940
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где броне машины разных концернов и танки и т.п. шняги..тут рикошетов не будет "Ми своїх громадян не залишимо", - поліція в посиленому режимі забезпечує правопорядок у Золотому-4 - Цензор.НЕТ 6114
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