 "Ми своїх громадян не залишимо", - поліція в посиленому режимі забезпечує правопорядок у Золотому-4. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні відділу комунікації поліції в Луганській області.
"Для гарантування безпеки мирних жителів та правопорядку у населених пунктах на зазначених ділянках розведення співробітники поліції Луганщини та приданих сил несуть службу у посиленому режимі. Зокрема виставлені додаткові наряди поліції, вулиці цілодобово патрулюють піші та мобільні наряди. У разі потреби в оперативному штабі миттєво приймаються рішення щодо корегування сил та засобів, задіяних до охорони правопорядку", - йдеться в повідомленні.
Заступник голови Нацполіції спільно із начальником поліції Луганщини Сергієм Колесником тримають на контролі процес організації та несення служби і постійно спілкуються з місцевими мешканцями.
"Ми контролюємо весь периметр під’їзду та виїзду із селища, патрулюємо вулиці. Тобто зусилля поліцейських спрямовані на забезпечення правопорядку. Ми охороняємо громадський спокій. Це – українська територія, і ми своїх громадян не залишимо", - зазначив Вадим Троян.
Нагадаємо, 29 жовтня о 12:00 розпочалося дзеркальне розведення сил у районі Золотого-4. За інформацією штабу ООС, на ділянці № 2 у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області сили і засоби відводяться на відстань 1 км від зайнятих позицій, але сам процес має тривати щонайбільше 30 днів.
Водночас учасники акції "Ні - капітуляції" повідомили про обстріл у районі Золотого-4. Ці дані підтвердила українська сторона СЦКК. Однак у штабі Об'єднаних сил пояснили, що обстрілювали Золоте поза ділянкою розведення сил, тому відведення військ почалося.
Радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив, що Золоте після відведення патрулюють ветерани АТО, які тепер служать у поліції та Нацгвардії.
воду в канал подавали не тысчами, а сотнями миллионов кубов
В 2013 году в Крым было поставлено 1553,78 млн м³,
tZE inform
@tZEinform
Непосредственно Золотое 9 раз . Зеленский лжет как только рот раскрывает. Руководимое ставленниками Коломойского Центроэнерго ущло в минус.(...) О разведении в Золотом. Ни одна позиция войск РФ не изменилась. Путин будет предлагать Зеленском взаимное обнуление претензий по
З якою швидкістю звідти буде тікати поліція,якщо рос армія почне наступ?
А учитывая уровень его образованности, то попала шмаркля…..
23 год ·
Сегодня 30 октября, штаб ООС выпустил сообщение о том, что сегодня ночью в Золотом снова был обстрел.
Указывается адрес - ул.Орехова, 25. Приложена карта с сектором стрельбы с указанием, что обстрел велся "со стороны ВФ РФ", не самими "ВФ РФ", а с их стороны...
Те, кто там был, и знают эту метность, могут сразу же отметить, что направление стрельбы указывает на то, что он велся с точки, расположенной по адресу Партизанская, 2. Это две пятиэтажки возле железной дороги.
Кто стрелял? Думаю ответ на этот вопрос сейчас будет иметь решающее значение!
Стрельбы велась с территории, которую мы контролируем, в стороны своих же собственных тылов! Опять неулоимые ДРГ?
И водосик в доказательство...
Вот теперь думайте...
https://www.youtube.com/watch?v=EfW63X6R0dA&t=13s