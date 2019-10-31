 Зеленський і Столтенберг провели переговори, - ОП. ФОТОрепортаж

Переговори відбулися у вузькому колі, повідомляє пресслужба ОП, передає Цензор.НЕТ.
Після закінчення зустрічі розпочалося засідання Комісії Україна-НАТО. Засідання відбувається в межах візиту Північноатлантичної ради Альянсу до України.
Переговори відбулися у вузькому колі, повідомляє пресслужба ОП, передає Цензор.НЕТ.
Після закінчення зустрічі розпочалося засідання Комісії Україна-НАТО. Засідання відбувається в межах візиту Північноатлантичної ради Альянсу до України.
не лише ж перед сепарнею лєбіздєть...
так це до таньки лайф, яка вам лайкає.
у вас багато спільного...
Ща я сбацаю для тебя на пианино!))))))
Вот Кипр приняли в Евросоюз и Шангенскую зону , несмотря на часть оккупированной Турцией территорией , ТОЛЬКО ПОТОМУ что на Кипре есть английская военная база.
глава партии "УКРОП", бизнесмен Геннадий Корбан высказался против реализации так называемой формулы Штайнмайера в Донбассе. Он заявил о том, что против мира любой ценой, учитывая, что у власти находятся "малообразованные, малочитающие и некомпетентные люди в большинстве своём".
"Я против. И не потому, что я против мира в нашей стране. Наоборот. Слова - "Мы готовы договариваться хоть с чертом лысым, лишь бы прекратить бессмысленную гибель людей", - сказанные мною в одном из давних интервью в 2014-ом. И я от них не отказываюсь. Но эти слова, вовсе не означали, что мы готовы были на мир с Россией любой ценой. И сегодня, лично у меня, как у человека, глубоко пропустившего через себя острую фазу войны, нет доверия к этой компашке в коротких штанишках, возомнивших себя вершителями судеб, при полном отсутствии компетенции, профессионализма, ясной стратегии и хоть какой-то тактики. Зато есть ощущение, что мы пытаемся нащупать брод, а ведут нас слепые котята, движимые общественным запросом как самоцелью", - написал.
Источник: https://censor.net.ua/n3156920
Зе підтвердив наміри України вступити в альянс вільних та багатих, головне - захищених.
А все потому, ЧТО ОЛИГАХИ сделали из Украины себе пастбище и пасутся себе на удовольствие
А ,скорей всего, зарабатываешь деньги по-прежнему в Украине.
Пропасть в голове твоей, это да.
Не нужно из украинцев лепить нищебродов. Украинцы ещё фору дадут любым тупоголовым европейцам, которые даже по сути гайку не могут нормально вкрутить ( знаю по своему опыту).
Впаренное беней посредством тв ничтожество показало как раз уровень умственного развития зефилов.
Вам хоть ВВСшные сериалы "Прогулки с динозаврами" не показывай. Поверите же в натурные съёмки.
Ссылку дашь, когда позеваешь?
Я тож гляну.
Бо это он сказал.
видео видел? Так и говорит "япрезидентанелох".
И ты зря пенишься, что у него мозги ниже спины.У вас всех 73%-ных они там