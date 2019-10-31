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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Зеленський (3421) Столтенберг Єнс (404)

 Зеленський і Столтенберг провели переговори, - ОП. ФОТОрепортаж

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Маріїнському палаці в Києві.

Переговори відбулися у вузькому колі, повідомляє пресслужба ОП, передає Цензор.НЕТ.

Після закінчення зустрічі розпочалося засідання Комісії Україна-НАТО. Засідання відбувається в межах візиту Північноатлантичної ради Альянсу до України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський у Золотому спілкувався з Харченко та Олімпієвою, які допомагали найманцям РФ в організації псевдореферендуму - журналіст Реуцький. ВIДЕО

Зеленський і Столтенберг провели переговори, - ОП 01
Зеленський і Столтенберг провели переговори, - ОП 02
Зеленський і Столтенберг провели переговори, - ОП 03
Зеленський і Столтенберг провели переговори, - ОП 04
Зеленський і Столтенберг провели переговори, - ОП 05
Зеленський і Столтенберг провели переговори, - ОП 06
Зеленський і Столтенберг провели переговори, - ОП 07
Зеленський і Столтенберг провели переговори, - ОП 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156975
 
 
 Топ коментарі
 
як школяр перед вчителем ))))
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це добре, насправді.
не лише ж перед сепарнею лєбіздєть...
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це добре, насправді.
не лише ж перед сепарнею лєбіздєть...
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Партнерам по НАТО потрібно задавати головне питання - коли війська НАТО будуть звільняти Крим та Донбас від російських терористів?
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Они таким не занимаются. Вот вступим в НАТО и будут наших ребят гонять по горячих точках.
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Ще лайки сама собі постав і буде повний педромонокль.
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Школяр. який вирішив надурити вчителя. Бо так дядя Путя наказав.
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Кто о чём а порохнявые о своих тараканах в голове Зеленський і Столтенберг провели переговори, - ОП - Цензор.НЕТ 689
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бажаєте обговорити саоїх тараканів у вашій порохнявій голівонці ?
так це до таньки лайф, яка вам лайкає.
у вас багато спільного...
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подпись к фото: Володья, опять не подготовился к ПДЧ!!! Дфойка!!! заффтра прийдешь с родителями!!!
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В некотором смысле, приверженцы зелепупа и есть теми клавишами на пианино.
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Ждёмс любителей фотожаб, которые так веселидись над фоткой трмп и климкин в Овальном кабинете.
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Когда в Украине будет база НАТО?
Вот Кипр приняли в Евросоюз и Шангенскую зону , несмотря на часть оккупированной Турцией территорией , ТОЛЬКО ПОТОМУ что на Кипре есть английская военная база.
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"когда в Украине будет база НАТО?" Це до кого запитання? )
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Это вопрос к украинскому политикуму, который сейчас малообразован КАК ЧЕРТИ

глава партии "УКРОП", бизнесмен Геннадий Корбан высказался против реализации так называемой формулы Штайнмайера в Донбассе. Он заявил о том, что против мира любой ценой, учитывая, что у власти находятся "малообразованные, малочитающие и некомпетентные люди в большинстве своём".

"Я против. И не потому, что я против мира в нашей стране. Наоборот. Слова - "Мы готовы договариваться хоть с чертом лысым, лишь бы прекратить бессмысленную гибель людей", - сказанные мною в одном из давних интервью в 2014-ом. И я от них не отказываюсь. Но эти слова, вовсе не означали, что мы готовы были на мир с Россией любой ценой. И сегодня, лично у меня, как у человека, глубоко пропустившего через себя острую фазу войны, нет доверия к этой компашке в коротких штанишках, возомнивших себя вершителями судеб, при полном отсутствии компетенции, профессионализма, ясной стратегии и хоть какой-то тактики. Зато есть ощущение, что мы пытаемся нащупать брод, а ведут нас слепые котята, движимые общественным запросом как самоцелью", - написал.
Источник: https://censor.net.ua/n3156920
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Ще буде виступ Столтенберга в парламенті.
Зе підтвердив наміри України вступити в альянс вільних та багатих, головне - захищених.
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А фсбэшник Ермак опять рядом сидит - контролирует и записывает
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Украинцы даже не представляют какая пропасть между благосостоянием европейцев и украинцев !
А все потому, ЧТО ОЛИГАХИ сделали из Украины себе пастбище и пасутся себе на удовольствие
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Та да! Только София у нас знает все о благосостоянии европейцев!

А ,скорей всего, зарабатываешь деньги по-прежнему в Украине.

Пропасть в голове твоей, это да.
Не нужно из украинцев лепить нищебродов. Украинцы ещё фору дадут любым тупоголовым европейцам, которые даже по сути гайку не могут нормально вкрутить ( знаю по своему опыту).
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Если хотите в НАТО, то приглашайте подразделения НАТО в Украину.
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Без проблем . За свой счет нехай приезжают . Или нехай Ксеню из своего кармана оплачивает .
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БРЫСЬ КОЗЛОМОРДЫЙ В РАШУ - КИСЛЫЕ ЩИ КУШАТЬ 😀😀😀
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Путриотка со словацким флажком , ты шо не хочешь платить НАТО ? Я вважаю , що це зрада Зеленський і Столтенберг провели переговори, - ОП - Цензор.НЕТ 4286
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Я тебя, чмо сепарское , за слово " путриот" забаню на хер.
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Путриотка , ты чьей страны путриотка , га ? Зеленський і Столтенберг провели переговори, - ОП - Цензор.НЕТ 7291
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да как он посмел, самозванец! на его месте должен быть потужный папередник!
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Ну зачем вы так сразу - самозванец? То, что его избиратель в своём выборе руководствовался не головным мозгом, а седалищным нервом ещё не делает его самозванцем.
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всё наоборот. до многих дошло хто такой папередник, только до 23% не дошло, потому, что они руководствовался не головным мозгом, а седалищным нервом.
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Та точно!
Впаренное беней посредством тв ничтожество показало как раз уровень умственного развития зефилов.

Вам хоть ВВСшные сериалы "Прогулки с динозаврами" не показывай. Поверите же в натурные съёмки.
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ясно, бот. тогда всё наоброт. Впаренное посредством тв конфетное ничтожество показало как раз уровень умственного развития зефиРов. Вам хоть ВВСшные сериалы "Прогулки с динозаврами" не показывай. Поверите же в натурные съёмки. Скучно... Зеваю.
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Та ты шо? Прям сериал про конфетное ничтожество сняли, как про зелёное?

Ссылку дашь, когда позеваешь?

Я тож гляну.
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А он как раз не лох. Он как раз яриезидентанелох.
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это сказала порохнявая лошара у которой мозги ниже спины
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Эка лихо ты о зеленском.

Бо это он сказал.

видео видел? Так и говорит "япрезидентанелох".

И ты зря пенишься, что у него мозги ниже спины.У вас всех 73%-ных они там

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А где Пепа с новой потужной бумажкой на ПДЧ ?
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ну шо, зейло хоча б мовив що йдемо у НАТО???
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