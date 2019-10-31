 У Кременчуці трагічно загинула 72-річна волонтерка і символ місцевого Майдану Ольга Шевченко. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
За словами речниці поліції Кременчука Ганни Власенко, 72-річну жінку на вулиці Театральній збив автомобіль Audi, який здавав заднім ходом. Сама жінка не помітила машину, оскільки була повністю сліпою.
Фото: Леонід Харченко/Facebook
Унаслідок зіткнення волонтерка впала і вдарилася головою, що призвело до смерті. Медики, які приїхали на виклик, не змогли врятувати жінку.
У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП.
Голова місцевої організації "АТО Майдан Кременчук" Леонід Харченко розповів, що Шевченко прямувала до волонтерського центру, щоб як завжди допомагати в плетінні маскувальних сіток і наповненні подушок для захисників України на Донбасі.
Ольга Шевченко (на передньому плані)/фото Леонід Харченко/Facebook
"Сьогодні, як і кожного дня, маленька худенька жінка на передньому плані, Ольга Іллівна Шевченко або пані Оля, як вона любила, щоб до неї зверталися, йшла на Майдан. Вона йшла допомагати вберегти життя нашим захисникам. Але доля розпорядилася по-іншому. Вона не дійшла... Співчуття рідним", - зазначив активіст.
Раніше повідомлялося, що в Київській області 14-річний підліток не впорався з керуванням батьківським позашляховиком і загинув.
Світла пам'ять Вам шановна пані Ольга !!!
Кричала: "Ясно віжу Трою падшей в прах!"
Важко бути Касандрою.
Первый раз, когда её увидел, сказа^ Бабушка, давайте помогу перейти дорогу. Она говорит: Только не бабушка, какая я вам бабушка - женщина )))
Была слепа, но чувствовала всё вокруг лучше многих зрячих.
Видел её вот, три дня назад... это ужасно...
"зла нема на вас", віру.вателі.
промовчіть вже, раз нема шо сказати.
А ещё есть устройство с телекамерой, тоже цепляемой на очки, которое сканирует ландшафт и преобразует это в набор звуков, который формирует в части мозга, ответственной за зрение, "образ" того что видит камера. Через два-три месяца тренировки, человек может "видеть" предметы, препятствия, даже определять их форму.
плеваться будут, "креститься", тыкать дули и снимать на телефоны.
Мало ли кто с палочкой и в очках ходит то?
Экспромты всегда результат тщательной репетиции.
А тут ещё и отмазка - слепота жертвы.