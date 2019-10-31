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 Події, Фоторепортаж
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 У Кременчуці трагічно загинула 72-річна волонтерка і символ місцевого Майдану Ольга Шевченко. ФОТОрепортаж

У середу, 30 жовтня, в Кременчуці Полтавської області трагічно загинула волонтерка, символ місцевого Майдану Ольга Шевченко.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

За словами речниці поліції Кременчука Ганни Власенко, 72-річну жінку на вулиці Театральній збив автомобіль Audi, який здавав заднім ходом. Сама жінка не помітила машину, оскільки була повністю сліпою.

У Кременчуці трагічно загинула 72-річна волонтерка і символ місцевого Майдану Ольга Шевченко 01

Фото: Леонід Харченко/Facebook

Унаслідок зіткнення волонтерка впала і вдарилася головою, що призвело до смерті. Медики, які приїхали на виклик, не змогли врятувати жінку.

У Кременчуці трагічно загинула 72-річна волонтерка і символ місцевого Майдану Ольга Шевченко 02

У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом ДТП.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": За 5 років українці сплели понад 1 млн кв.м маскувальних сіток для армії, - волонтер Корягіна. ВIДЕО

Голова місцевої організації "АТО Майдан Кременчук" Леонід Харченко розповів, що Шевченко прямувала до волонтерського центру, щоб як завжди допомагати в плетінні маскувальних сіток і наповненні подушок для захисників України на Донбасі.

У Кременчуці трагічно загинула 72-річна волонтерка і символ місцевого Майдану Ольга Шевченко 03
Ольга Шевченко (на передньому плані)/фото Леонід Харченко/Facebook

"Сьогодні, як і кожного дня, маленька худенька жінка на передньому плані, Ольга Іллівна Шевченко або пані Оля, як вона любила, щоб до неї зверталися, йшла на Майдан. Вона йшла допомагати вберегти життя нашим захисникам. Але доля розпорядилася по-іншому. Вона не дійшла... Співчуття рідним", - зазначив активіст.

Раніше повідомлялося, що в Київській області 14-річний підліток не впорався з керуванням батьківським позашляховиком і загинув.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156959
 
 
 Топ коментарі
 
Царство небесне і хай земля буде пухом бабці Олі.
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Был знаком с ней лично! Удивительная женщина!
Первый раз, когда её увидел, сказа^ Бабушка, давайте помогу перейти дорогу. Она говорит: Только не бабушка, какая я вам бабушка - женщина )))
Была слепа, но чувствовала всё вокруг лучше многих зрячих.
Видел её вот, три дня назад... это ужасно...
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Царство небесне і хай земля буде пухом бабці Олі.
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Пані Ользі !
Світла пам'ять Вам шановна пані Ольга !!!
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А взагалі то ви знаєте який переклад слова - Fantom...)))...
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Бєз умолку, безумная дєвіца,
Кричала: "Ясно віжу Трою падшей в прах!"

Важко бути Касандрою.
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Был знаком с ней лично! Удивительная женщина!
Первый раз, когда её увидел, сказа^ Бабушка, давайте помогу перейти дорогу. Она говорит: Только не бабушка, какая я вам бабушка - женщина )))
Была слепа, но чувствовала всё вокруг лучше многих зрячих.
Видел её вот, три дня назад... это ужасно...
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Бог їх забирає, щоб не пекла іх ганьба України. У Кременчуці трагічно загинула 72-річна волонтерка і символ місцевого Майдану Ольга Шевченко - Цензор.НЕТ 3400
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до чого тут лицемірні казочки про Боба?
"зла нема на вас", віру.вателі.
промовчіть вже, раз нема шо сказати.
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Краще б тобі стулити пельку- може за розумного матимуть.
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Безмежна подяка працьовитим рученькам і великому ********* Україну серцю, яке нажаль, вже припинило битися. Довга пам'ять та шана Світлій Людині і щирі співчуття рідним та близьким.
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Датчик парковки 500 грн, камера заднего вида 1000. Установка - полдня с перкурами. Неужели трудно поставить?
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За что так...Бог таки умер. А черти живее всех живых.
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Мерзота із Audi куди дивилася?! Права купило, а їздити - не купило?!
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сепарско рыговская мразь под крышей зеленых мстит патриотам
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Не бачити і бути всеохоплююче зрячою-це диво.
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Царство небесне гарній людині, справжній громадянці
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Для слепых людей, кстати, в развитых странах есть целый набор электроники, позволяющей резко облегчить существование. Например, ORCAM - телекамера, цепляемая к очкам, которая зачитывает в наушник любые тексты куда человек просто указывает пальцем: вывески на улицах, наклейки и надписи на товарах; книги также может читать.
А ещё есть устройство с телекамерой, тоже цепляемой на очки, которое сканирует ландшафт и преобразует это в набор звуков, который формирует в части мозга, ответственной за зрение, "образ" того что видит камера. Через два-три месяца тренировки, человек может "видеть" предметы, препятствия, даже определять их форму.
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ёще у нас будут таращиться и сами показывать пальцами на того шо юзает то шо ты сказал.
плеваться будут, "креститься", тыкать дули и снимать на телефоны.
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Это выглядит просто как очки. Идёт по улице слепой человек в очках, с палочкой.
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ну так ты написал шо человек будет везде показывать пальцем - а то шо палочка, так у него же на спине не наклеено:
У Кременчуці трагічно загинула 72-річна волонтерка і символ місцевого Майдану Ольга Шевченко - Цензор.НЕТ 2397
Мало ли кто с палочкой и в очках ходит то?
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Странно, что эта Ауди задавила именно волонтёрку, а не местного сепара.
Экспромты всегда результат тщательной репетиции.
А тут ещё и отмазка - слепота жертвы.
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......вот как ОБЫЧНЫЕ Люди СРАЖАЮТСЯ за Украину !!!!((( светлая память ((((
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чому доля забирає таких світлих людей як пані Ольга, та залишає таку гидоту, як ЗЕлялька та його шобла?!
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Царство небесне і хай земля буде пухом пані Ользі. ( Сумуємо.
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когда уже порядок наведут?, охреневшие водители до такой степени оборзели, что не пропускают даже пешеходов с колясками, которые переходят дорогу по зебре, на свой цвет светофора.
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Авакову некогда. Его псы заняты охраной качающегося режима. Им не до соблюдения ПДД.
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