 60 кг конопель поліцейські вилучили у жителя Костянтинівки Донецької області. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Костянтинівське відділення поліції Донецької області.
"До працівників карного розшуку надійшла інформація про те, що 42-річний житель Костянтинівки зберігає в своєму домоволодінні наркотичні речовини. Під час обшуку поліцейські виявили велику кількість нарковмісних рослин. За попередньою інформацією, загальна вага вилученого канабісу становить близько 60 кг", - сказано в повідомленні.
Провадження розпочали за ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту". Покарання за цією статтею - від штрафу в 850 гривень до позбавлення волі на 3 роки.
Остаточно правову кваліфікацію злочину в поліції обіцяють дати за результатами експертизи.
Так я теж хочу . У меня и печенько есть и чай . Мне после пыха всегда жрать хотелось
https://www.youtube.com/watch?v=ioReMFZnE6U
"Есть резон дойти до цели
Той, которая в прицеле
Потому что остальным- Надо жить!(с)
Адмирал Укаги повел свою группу камикадзе 18 августа 1945 года. Через несколько часов после того, как из Токио пришел приказ прекратить сопротивление американцам. От его последней радиограммы мои глаза, подчас, застилают слезы:
«Я один виноват в том, что мы не смогли спасти Отечество и разбить самонадеянного врага. Все героические усилия офицеров и солдат, находившихся под моим командованием,… будут оценены по заслугам. Я собираюсь выполнить свой последний долг на Окинаве, где героически погибли мои воины, падая с небес, как лепестки вишни. Там я направлю свой самолет на высокомерного врага в истинном духе бусидо. В твердой уверенности и с верой в вечную жизнь Императорской Японии. Я убежден, что все воины…поймут мотивы моего поступка, преодолеют все препятствия в будущем и станут бороться за возрождение нашей великой Родины. Чтобы она могла жить вечно. Тенно хенка банзай!»(с)
С ним, в группе, вылетели все! Все, на кого нашлись самолёты. Нет предела... Если есть Великий Воин.