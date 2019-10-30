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Все про:коноплі (64) наркотики (861) Нацполіція (8420) Правоохоронні органи (322) Донецька область (2333)

 60 кг конопель поліцейські вилучили у жителя Костянтинівки Донецької області. ФОТОрепортаж

Поліція Донецької області виявила коноплі, які місцевий житель сушив на горищі і в гаражі приватного будинку.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Костянтинівське відділення поліції Донецької області.

"До працівників карного розшуку надійшла інформація про те, що 42-річний житель Костянтинівки зберігає в своєму домоволодінні наркотичні речовини. Під час обшуку поліцейські виявили велику кількість нарковмісних рослин. За попередньою інформацією, загальна вага вилученого канабісу становить близько 60 кг", - сказано в повідомленні.

Провадження розпочали за ч.1 ст. 309 Кримінального кодексу України "Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту". Покарання за цією статтею - від штрафу в 850 гривень до позбавлення волі на 3 роки.

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Остаточно правову кваліфікацію злочину в поліції обіцяють дати за результатами експертизи.

60 кг конопель поліцейські вилучили у жителя Костянтинівки Донецької області 01

60 кг конопель поліцейські вилучили у жителя Костянтинівки Донецької області 02
60 кг конопель поліцейські вилучили у жителя Костянтинівки Донецької області 03
60 кг конопель поліцейські вилучили у жителя Костянтинівки Донецької області 04
60 кг конопель поліцейські вилучили у жителя Костянтинівки Донецької області 05
60 кг конопель поліцейські вилучили у жителя Костянтинівки Донецької області 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156867
 
 
 Топ коментарі
 
Віддайте конфіскат народу! 60 кг конопель поліцейські вилучили у жителя Костянтинівки Донецької області - Цензор.НЕТ 4962
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Краще б ти 8 років курив. 60 кг конопель поліцейські вилучили у жителя Костянтинівки Донецької області - Цензор.НЕТ 4714
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Придурок, нечто подобное я и ожидал. Мне- срать. На тебя, на твой коммент. Мне срать: кто именно исполняет. Это- реально Гениально. Ну и фсё, детка.
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Сам не знаю.. На чердаке трава какая то... Не продавал... Что хотят все эти люди?
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Не, он еще 2015 реинтегрирован. Теперь его хотят на украинском навчыть балакаты
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.....на втором плане смотрю ЯЩИЧЕК то с КОЛУМБИИ !!! поди на ЭКСПОРТ чувачек работал !!!!
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Я б с удовольствием бы курнул трошки , уже не помню когда последний раз курил ... Лет 8 назад , чи шось таке ... А потом , як курну , то ховайте вiд мене холодильник , бо все сожру 60 кг конопли полицейские изъяли у жителя Константиновки Донецкой области - Цензор.НЕТ 3313
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Недавно хлопнули ферму на кучу гектар . Кто слышал , кому в карман ушел канабис ?
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Це ж зєліни виборці! Атпустіть нємєдлєнно!!! Бо богдан нє с* бьоцца !
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Константиновка. Лучший город в Украине, в 1987-1991. Одновременно- самый опасный город. Там всем вертели менты. Они творили страшные, черные вещи. А меня они- любили и уважали... Так уж бывает, когда у тебя, очередная, а точнее- третья тёща- директор комиссионного магазина, в Мариуполе. Они, через меня, всякий "конфискат" сбывали, в ответку- реализуя в Константиновке- всякую хрень, которую я пёр из Александрии египетской. Ну, такую хрень, которую, даже в Мариуполе,- было не продать. А ещё... а ещё... они там вытворяли такое(!!!), что сваливая оттуда, надо было привыкать, пару деньков, к тому, что ты уже не в Константиновке, где можно ВСЁ!!! Я- это знал. А вот мой кореш- так и не врубился. Потому, продолжал ездить на "красный" сигнал светофора, уже в Мариуполе. Итог: влёт под КАМАЗа... под прицеп его... Ну и... ну и- фсё.
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Да можно подумать ,что 60 60 кг конопель поліцейські вилучили у жителя Костянтинівки Донецької області - Цензор.НЕТ 997160 это то,что осталось после липких рук вороохранительных органов ...
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Ох бандит так бандит! Щя за эту дичку-солому пятёрку дадут...
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Судя по ******* и по росту . росли либо на ферме либо в Колумбии .
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Чувак в президенты готовился , а тут так обломали .....
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Повезло полицаям. Пойдет травка в ход. По назначению. Чисто рейдеры. Изымают у селян выращенный потом и кровью урожай. Еще и в кутузку загремит труженик. Эх, курнуть бы!
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Эх, курнуть бы!


Так я теж хочу . У меня и печенько есть и чай . Мне после пыха всегда жрать хотелось 60 кг конопель поліцейські вилучили у жителя Костянтинівки Донецької області - Цензор.НЕТ 5834
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А у меня есть самогон, настоянный на калгане. На кой хрен чем-то пыхать??? Щас бухну... потом врублю песенку "Камикадзе", где Розик и Лепс. Там видео- убойное. Всё объясняет. Например, то, почему атомной бомбой вопрос решали Штаты. Иначе- захлебнулись бы, при попытке высадится где-то около Токио. Своей кровью захлебнулись бы. Без всяких вариантов.
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Андрюха , дяка , але не бухаю взагалi . И наркоту не вживаю . Вся моя наркота - это 2 пачки анальгина от головной боли на год , я подсчитал , как раз 2 пачки на год получается . Но все равно , дяка за приглос 60 кг конопель поліцейські вилучили у жителя Костянтинівки Донецької області - Цензор.НЕТ 7335
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Да??? А как ты выживаешь??? По-чесноку. Хотя... если ты не живёшь на Восточном, в Мариуполе... то можно и без бухла прожить. У меня- сложности, в этом плане: старики на Восточном. Названивают часто, когда тяжелое работает. Спрашивают: это шо? Штурм? Я- успокаиваю... А сам, одновременно- завожусь. И- хрен заснуть. Такое вот...
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..дерьмо мокшанское и розик и лэпсик и вытвир их......- ты еще не отошел видно от конст-гегемонизма...(((
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Придурок, нечто подобное я и ожидал. Мне- срать. На тебя, на твой коммент. Мне срать: кто именно исполняет. Это- реально Гениально. Ну и фсё, детка.
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Не вкурило. Не моё. И война та не наша. Володя Высоцкий покруче будет. "Я Як, истребитель". Извини. На вкус и цвет...
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Не спорю. На вкус и цвет(с)... Однако, я вкурил, давно.

"Есть резон дойти до цели

Той, которая в прицеле

Потому что остальным- Надо жить!(с)
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Так и я не спорю. "Edem das seine". Но...хорошо, что ты... я тоже как влезу в какую-нибудь композицию, кручу и кручу... дружбанов вспоминаю которых нет... спиртяга...
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На, тебе ещё. Прочитай. Это, уже не какие-то Розенбаумы и Лепсы. Это- Великий Воин.

Адмирал Укаги повел свою группу камикадзе 18 августа 1945 года. Через несколько часов после того, как из Токио пришел приказ прекратить сопротивление американцам. От его последней радиограммы мои глаза, подчас, застилают слезы:
«Я один виноват в том, что мы не смогли спасти Отечество и разбить самонадеянного врага. Все героические усилия офицеров и солдат, находившихся под моим командованием,… будут оценены по заслугам. Я собираюсь выполнить свой последний долг на Окинаве, где героически погибли мои воины, падая с небес, как лепестки вишни. Там я направлю свой самолет на высокомерного врага в истинном духе бусидо. В твердой уверенности и с верой в вечную жизнь Императорской Японии. Я убежден, что все воины…поймут мотивы моего поступка, преодолеют все препятствия в будущем и станут бороться за возрождение нашей великой Родины. Чтобы она могла жить вечно. Тенно хенка банзай!»(с)

С ним, в группе, вылетели все! Все, на кого нашлись самолёты. Нет предела... Если есть Великий Воин.
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Заначка порохоботов? Надо же укуриться нипадеццки, чтобы топить за Барыгу в режиме 7/24.
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Верховная рада на коксе сидит , а тут конопля , пора её дикриминализировать. Но водочные короли против , забавно?
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Вот просто шли полицаи по улице и подумали, надо зайти (вот в этот вот дом) водицы родниковой испить, зашли, поднялись на чердак (за водицей радниковой, вкуса необыкновеннога) и нашли. Вот это проффессионализьм, во эта я понимаю - ньюх
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