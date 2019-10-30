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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Порошенко (9823) США (5735) Епіфаній (191) ПЦУ (459)

 Визнання ПЦУ Елладською церквою - тільки перший крок, процес триватиме, - Порошенко на зустрічі з Епіфанієм. ФОТОрепортаж

Визнання Православної Церкви України Елладською православною церквою - це перший крок і цей процес триватиме.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Євросолідарності", про це заявив п'ятий президент України Петро Порошенко на зустрічі з предстоятелем ПЦУ митрополитом Епіфанієм.

"Дозвольте мені як християнину, прихожанину нашої церкви привітати Вас, всю нашу церкву з декількома величезними подіями. Перше – це визнання Елладською церквою нашої церкви. Це є дуже наполегливі молитви наших вірних, наполегливі Ваші молитви, коли Господь почув Вас, наполегливі молитви Його Всесвятості Вселенського Патріарха, Синоду", – сказав Порошенко.

Він наголосив, що зараз триває шлях, який почали в минулому році і який українці почали 300 років тому.

Порошенко переконаний, що це перший крок, ця дорога буде продовжена. І дуже важливо, що і наша команда, і всі вірні звертаються, в тому числі і до діаспори, і до прихожан церков у відповідних державах для того, щоб питання продовження визнання нашої церкви було обов’язково високо на порядку денному.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Синод Елладської церкви надіслав привітання Епіфанію з визнанням автокефалії ПЦУ

Крім того, п'ятий президент України привітав предстоятеля ПЦУ з його візитом в США: "Ми маємо дуже надійні зв’язки і я дуже задоволений позитивними відгуками і оцінкою тої величезної ролі церковної дипломатії. Фактично, це був перший візит нашої церкви у такій якості до США",

Також Порошенко привітав митрополита Епіфанія з отриманням "Премії Афінагора з прав людини".

"В подальшому, я твердо переконаний, що нашу спільну роботу по розбудові церкви, а роботи тільки додається і, на жаль, протидія, яку демонструє російський агресор, для нього це чомусь надзвичайно важливо – боротися з нашою церквою… Але ми точно знаємо за що ми молимося – ми молимося за Україну. Ми точно знаємо, що створення єдиної помісної автокефальної Православної церкви є державотворчим процесом", – резюмував він.

В свою чергу, предстоятель ПЦУ Епіфаній подякував Петру Порошенку за привітання та відзначив важливість цих подій для церковного життя.

Митрополит Єпіфаній зазначив, що нагорода вручена не йому особисто як предстоятелю ПЦУ, а в цілому українському народові і тим, хто прагнув ці три століття мати свою українську незалежну помісну православну церкву.

Він також зауважив, що під час візиту до США "ще раз пересвідчився, що ми маємо справді стратегічного партнера, який підтримує волевиявлення українського народу, і було засвідчено, що Америка і надалі підтримуватиме справжнє волевиявлення кожного українця, який бажає відвідувати ту церкву, яку він вважає своєю рідною".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Епіфанію в США вручили премію за захист прав людини. ФОТОрепортаж

Визнання ПЦУ Елладською церквою - тільки перший крок, процес триватиме, - Порошенко на зустрічі з Епіфанієм 01
Визнання ПЦУ Елладською церквою - тільки перший крок, процес триватиме, - Порошенко на зустрічі з Епіфанієм 02
Визнання ПЦУ Елладською церквою - тільки перший крок, процес триватиме, - Порошенко на зустрічі з Епіфанієм 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156864
 
   
 Топ коментарі
 
ДЯКУЮ ПОРОШЕНКУ! ВІН НАСТОЯЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ! А не шмаркля обісцяна.
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Ярема же вам ЗЕбобам сегодня четко так написал...
АНАЛ = ТАБУ!!!))))
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Удрученное опухшее лицо Порошенко так и говорит "Посмотрите на меня, я тут, я важный политик, я не проиграл комику в 3 раза, а моя партия - в 5 раз" Признание ПЦУ Элладской церковью - только первый шаг, процесс будет продолжаться, - Порошенко на встрече с Епифанием - Цензор.НЕТ 1634
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Анафемой самосвятов рпц мп можно подтереть жопу!))))
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По крайней мере, землю и Дом культуры у слепых не отнимали, а, наоборот,Дом сирот шикарный отгрохали и много еще добрых дел.
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Як там з панамськими офшорами? Знайшли, чи як? Визнання ПЦУ Елладською церквою - тільки перший крок, процес триватиме, - Порошенко на зустрічі з Епіфанієм - Цензор.НЕТ 3199
"Прокуратура Панамы закрыла уголовное производство против бывшего президента Украины Петра Порошенко и открыла против экс-чиновника времен Виктора Януковича Андрея Портнова. 13 октября в Панаме зарегистрировали уголовное производство против Портнова. Экс-чиновника времен Януковича подозревают в подаче заведомо ложного заявления о совершении уголовного правонарушения. "
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Кричит шо он очень добрый и делает все для народа и т.д., но почему-то Бок не помог выиграть выборы, а буквально с треском вышвырнул из кресла Визнання ПЦУ Елладською церквою - тільки перший крок, процес триватиме, - Порошенко на зустрічі з Епіфанієм - Цензор.НЕТ 625
Но православнутые любую ситуацию объясняют "высшими замыслами", но когда заболит зуб - бросаются в аптеку(а может это Бок наказал за "маловерили"?) Визнання ПЦУ Елладською церквою - тільки перший крок, процес триватиме, - Порошенко на зустрічі з Епіфанієм - Цензор.НЕТ 6004
лицемерные, лживые, наглые
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Зупиніть хто-небудь цього вальцманутого Миздобула з його мововірою. Воно з тріском провалилось на виборах, а його ще корчить у нестримній гонитві за постановочною телекартинкою.
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а какое отношение выборы имеют к вере? шо то зеля никак не заинтересован в независимой украинской церкви
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Политический труп задумался о боженьке? А что еще ему остается на обочине жизни?
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Епифан поправился. А Петя похудел. Всё о народе печется бедняга, не спит ночами. А Портнов, вражина, кошмарит его, всё на допросы кличет, бусурман, покоя не дает, всё кровушку Петину пьет, хороняка.
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Кремлеботы негодуют в комментах. Вот, где президент Украины, а не та зеленая шмаркля, что про термос шутки шутила.
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ой, б*же, обосрали Боба, пошутив про кусок пергамента, щас расплачись Визнання ПЦУ Елладською церквою - тільки перший крок, процес триватиме, - Порошенко на зустрічі з Епіфанієм - Цензор.НЕТ 3026
че за такой Боб шо его защищать нуна? в "ветхом завете" оН ся вел совершенно иначе. просто бы испепелил дворец спорта(или где там это было) вместе с 100500 зрителей и "оскорбл*телями"
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богам плевать на меня точно так же как "героям" "Марвела" на тебя. или Курочке Рябе, или царю Салтану)
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ты опять о плевках, а вменяемые о ЛЮДЯХ..)))
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Кстати, теперь президент(ну, типо титул до конца жизни закреплен) - везде без галстука(как и нынешний гарант). и это тянется аккурат от весенной клоунады на стадионе, где он обосрался, начав препираться, кривляться и падать на колени пойдя на поводу у Зеленского. жалко выглядело
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. ты опять соврал. коленоО не равно коленИ. это твоя моника на коленЯХ отсасывает, та которая нелох..))))
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А, да, на 1 колено, но жёппой ко всем. Понятно шо к флагу повернулся, но выглядело как, а?
че я соврал "опять" то?

Антиколорадос вот соврал, высрав статью "разгром всух*ю"(типо Петко порвал Зелю, а вовсе не обосрался)
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таки ты соврал... т.е. ты трепло по жизни.. ну для тебя-дурака это нормально...
а остальное - вкусовые особенности. не проверяемые ))))
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тьху.
офигеть - неточность допустил и для тебя = "трепло"? от такового слышу
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опять ты соврал, ибо коленО не могло быть "пойдя на поводу у Зеленского".
т.е. ты врал СОЗНАВТЕЛЬНО
так что ты СНОВА подтвердил, что ты трепло )))))))))))
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"не пойти на поводу" это - начать препирательство, обзывание и срач как в детсаду? товарищ, я с тобой не буду спорить, так как трепло тут не я.
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а разве тут имел место спор? или что то подобное??
вы слишком высокого мнения о себе ..)))))))
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не "вы", а "ты".(мы не король же шоб нам "выкать" то))
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Тебе очень идёт твоя фамилия полностью передают твою суть и уровень ума.
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Визнання Православної Церкви України Елладською Церквою безперечно визначна в історії України подія . Велика подяка всім причетним до цієї урочистості
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для нормальних - це якби Бетмен визнав шо Покемони існують
Або Мауглі визнав шо Супермен реальний.
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Только люди к ним не пойдут, потому что справка преступником Нариком куплена.
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Подстилка винторогая тебе на сур весну. Гнида кацапская.
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Гнида кацапская - Порошенко - дъякон РПЦ.
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А это никак не отменяет того факта что ты кацапская гнида любитель московитских попов.
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Лишнехромосомный, сама РПЦ МП через день после этого фейка заявила, что Порошенко не дьякон.
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Клоун, как раввин может быть дьяконом?
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ЛЮДИ пойдут. а нелюдей, вроде тебя, там и не ждут
)))))))))))))))))
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Загляни на Крещение - все улицы полны - люди воду святят. Так было и так будет во веки веков. Идут в свою Церковь. Вот и все.
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да у нелюдей своя, сталинская, коммунистическая )))))))))))
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🐷Диакон РПЦ жжот!!
😇
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Петр ,без преувеличения,навсегда останется в истории Украины Великим,а Моника зелински-так и останется клоуном
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Ну да, сделал Украину самой бедной страной Европы, а себя - самым богатым Президентом Европы.
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Лишнехромосомный, расскажи - на сколько Порошенко стал богаче с 2013 года и расскажи - на какие доходы Зелемойский покупал себе виллы с убыточного в Украине бизнеса..
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А ну пруфы сюда о виллах Зеленского. Ты вообще почему не на картохе, дезертир аграрной войны
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А кловун тем временем расказывает шо он не лох. Пока реальный президент дела делает для Украины.
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Шо, еще не всю Украину ободрал???
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Винторогий любитель кацапских попов в спам ..сказали же тебе гниль козломордая.
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Дофига уже сделал Вальцман, хватит. Пора отвечать за проделки
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...козломордые в нирване от люти, последние волосы на жопе рвут Визнання ПЦУ Елладською церквою - тільки перший крок, процес триватиме, - Порошенко на зустрічі з Епіфанієм - Цензор.НЕТ 3153...респект Порошку и всяческая уважуха....шакалы воют , караван идет....будет в Украине своя Церква, настоящая, с Томосом...а сектантов-извращенцев вроде Павлантия -секс мачо известного, портящего "сестер" во спальне своей, секс игрушками-под Анафему Визнання ПЦУ Елладською церквою - тільки перший крок, процес триватиме, - Порошенко на зустрічі з Епіфанієм - Цензор.НЕТ 3153...а причащающимся у него, и подобных, коих немеренно в этой секте- Ганьбище...рты хоть вымойте.. Визнання ПЦУ Елладською церквою - тільки перший крок, процес триватиме, - Порошенко на зустрічі з Епіфанієм - Цензор.НЕТ 6482
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+1. Винторогие козлики типа asd zxc d31cbfd3 уже на гавно изошлись. Припёк Томос гниде кацапской сильно.
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А что там дезертир клоун Опять будет кричать что он нелох и с дракой доказывать что он перзидент
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Эта встреча Порошенко с Епифанием не может считаться официальной, а пресс-служба Евросолидарности обязана по протоколу объявить что это была просто встреча двух кентов для пагаварить!! ибо на этой встрече в качестве гостей не присутствовал ни Нарик Петровский(честный бизнесмен) ни Олейник-Умка(уважаемый вор в законе) ни Андрей Павелко (жулик из БПП) ни Эмиль Арутюнян (просто хороший человек).
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Петю все никак не отпустит - что-то организовывает, с кем-то встречается. Его политический труп уже всех достал.
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Вкусивший пендель во всей полноте отмщения от электората жесткосердного страстотерпец Барыга Шоколадный до недавна Мародёрствовавший в надежде скорби да печали утолить предстал пред блаженнейшим Ботвинником Хитрожопым, ушлым да на чины проворным, роптать на челядь электоральную неразумную благодетелей не помнящую, благодарностей не знающую.
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