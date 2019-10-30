 "Скільки тобі грошей потрібно на місяць?": ЗМІ оприлюднили ще одне листування нардепа Яременка з дівчатами. ФОТОрепортаж

Фото опублікувало видання Букви на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
Цього разу на знімках видно, що Яременко спілкується з 18 (20) річною дівчиною і питає її: "Скільки тобі грошей потрібно на місяць?", а іншій дівчині розповідає, що одружений і "нова людина в політиці".
Нагадаємо, журналісти зняли переписку "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію.
Быдло одобрит.
В стране война!
Пенсии мизерные, зарплата медиков, учителей нищенская!
А презик орет, что он НеЛох 42 лет и депутаты, в Раде, НА РАБОТЕ(!), свой писун ищут куда приткнуть за 100 баков...….., и онанизмом занимаются...… Их что, НеЛох возбуждает????
Вот и вся сущность Слуг Уродов!
Пришла зима, Пора Выносить!
- Я тоже ... ответила его жена .. cкинув это фото ему на телефон .
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совещание.- Сколько надо предусмотреть в бюджете на это мероприятие?- Сто миллионов: построить бордели, оснастить, РРО
установить, - заявил премьер.- Можно за пятьдесят: передадим общаги и купим РРО, - заявил
министр экономики- А я вообще смогу почти бесплатно всё это организовать, -
заявил спикер.Все:- Как это???Спикер:
- Та щас позвоню в Раду и скажу, что переходим на легальное
положение!
Вроде как Фурса недавно вьісказьівался что депутатам надо повьісить ЗП.
Чучело еременко само того не подозревая сказало Фурсе что ЗП поднимать им категорически нельзя.
Пусть теперь хоть одна бл... личность попробует заикнуться про повьішение ЗП депутанам.
Три недели журналисты
Донимали ё*аря….
СПАСАЙ ДРУЖАНЮ!!!!))))