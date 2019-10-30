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Все про:секс (70) бешкет (422) Яременко Богдан (45)

 "Скільки тобі грошей потрібно на місяць?": ЗМІ оприлюднили ще одне листування нардепа Яременка з дівчатами. ФОТОрепортаж

Журналісти показали нову порцію листувань нардепа від "Слуги народу" Богдана Яременка.

Фото опублікувало видання Букви на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Цього разу на знімках видно, що Яременко спілкується з 18 (20) річною дівчиною і питає її: "Скільки тобі грошей потрібно на місяць?", а іншій дівчині розповідає, що одружений і "нова людина в політиці".

Скільки тобі грошей потрібно на місяць?: ЗМІ оприлюднили ще одне листування нардепа Яременка з дівчатами 01

Скільки тобі грошей потрібно на місяць?: ЗМІ оприлюднили ще одне листування нардепа Яременка з дівчатами 02

Дивіться також: "Дружина не завжди поділяє моє почуття гумору", - Яременко про листування з повією. ВIДЕО

Скільки тобі грошей потрібно на місяць?: ЗМІ оприлюднили ще одне листування нардепа Яременка з дівчатами 03Скільки тобі грошей потрібно на місяць?: ЗМІ оприлюднили ще одне листування нардепа Яременка з дівчатами 04

Нагадаємо, журналісти зняли переписку "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію.


Скільки тобі грошей потрібно на місяць?: ЗМІ оприлюднили ще одне листування нардепа Яременка з дівчатами 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156835
 
   
 Топ коментарі
 
Бггг))) зебанутые теперь такие убогие и обосратые...
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Слуга Народу бере на утримання декілька проституток !
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Не будем делать поспешных выводов,просто это он второй раз журналистов троллит "Скільки тобі грошей потрібно на місяць?": ЗМІ оприлюднили ще одне листування нардепа Яременка з дівчатами - Цензор.НЕТ 4373
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Люба нормальна партія в Европі витурила б це ганебне чмо зі свої лав протягом дня. Але певно для Слуг і тих, хто їх обирав, ця вигрібна яма - нормальне явище. Свині не мають нічого проти лайна.
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Как говорили в советские времена в парткомах " Предал жену, предаст и Родину" Ну все таки и во времена СССР были умные мысли.
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Як просто завербувати такого бородатого козла, тупо бл...ядь підложити під пузатого і всьо, чувак служить тобі довічно ! Йо....паний стид, а не чиновник !!!
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Да гнать эту падаль из депутатов сраным веником!! Неужели Зе не понимает что такие подонки за наши налоги подрывают поддержку его самого у народа?!! Кредит доверия не безграничен!! Будет там где и соевая свора порохнявых - за забором!
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Наоборот, его надо выдвинуть на руководящую должность и премировать.
Быдло одобрит.
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Да-а-а-а Зебилы, обосрались вы по полной!!!

В стране война!
Пенсии мизерные, зарплата медиков, учителей нищенская!

А презик орет, что он НеЛох 42 лет и депутаты, в Раде, НА РАБОТЕ(!), свой писун ищут куда приткнуть за 100 баков...….., и онанизмом занимаются...… Их что, НеЛох возбуждает????
Вот и вся сущность Слуг Уродов!

Пришла зима, Пора Выносить!
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Пэтю ты в любом случае не занесешь обратно - только на мясомбинат)). А свинью бородатую вовремя поймали - хоть не успело свинарчуковать с Парашкой.))
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Цікавий сьогодні буде вечір у дружини Боді Яременка і його сина і дочки ... Такої ганьби татунцьо наробив !
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- Я пошутил ... сказал Богдан Яременко . .
- Я тоже ... ответила его жена .. "Скільки тобі грошей потрібно на місяць?": ЗМІ оприлюднили ще одне листування нардепа Яременка з дівчатами - Цензор.НЕТ 4979 cкинув это фото ему на телефон .

"Скільки тобі грошей потрібно на місяць?": ЗМІ оприлюднили ще одне листування нардепа Яременка з дівчатами - Цензор.НЕТ 5132 .
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Можна собі лише уявити ЧИМ займається решта фракції партії "Слуг Урода" у Верховній Раді... Зебіли, ви ЦЕ вибрали 😕
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ПреЗедент решил легализовать проституцию, проводит
совещание.- Сколько надо предусмотреть в бюджете на это мероприятие?- Сто миллионов: построить бордели, оснастить, РРО
установить, - заявил премьер.- Можно за пятьдесят: передадим общаги и купим РРО, - заявил
министр экономики- А я вообще смогу почти бесплатно всё это организовать, -
заявил спикер.Все:- Как это???Спикер:

- Та щас позвоню в Раду и скажу, что переходим на легальное
положение!
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А еще никто не говорил, что это Порошенко виноват? Типа, это не содержанки, а переодетые порохоботы пишут на телефон честному слуге народа и искушают его с целью опорочить светлое имя преЗЕдента. А шо? Эти журнашлюшкам лишь бы хайп поднять. "Скільки тобі грошей потрібно на місяць?": ЗМІ оприлюднили ще одне листування нардепа Яременка з дівчатами - Цензор.НЕТ 3499
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Фигня все ето, камрадьі. Пусть хоть мастурбирует Киве, хоть на ночь девке отдается, но.
Вроде как Фурса недавно вьісказьівался что депутатам надо повьісить ЗП.

Чучело еременко само того не подозревая сказало Фурсе что ЗП поднимать им категорически нельзя.

Пусть теперь хоть одна бл... личность попробует заикнуться про повьішение ЗП депутанам.
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Полюбила я Богдана Только раз ему дала.
Три недели журналисты
Донимали ё*аря….
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Вони там у Раді надивились на Киву. А дурний приклад - заразний.
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Такого озабоченного парламента ещё не было. "Скільки тобі грошей потрібно на місяць?": ЗМІ оприлюднили ще одне листування нардепа Яременка з дівчатами - Цензор.НЕТ 3867 Остается только смеяться с этого всего...сквозь слёзы.
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