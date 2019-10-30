 "Скільки тобі грошей потрібно на місяць?": ЗМІ оприлюднили ще одне листування нардепа Яременка з дівчатами. ФОТОрепортаж

Фото опублікувало видання Букви на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

Цього разу на знімках видно, що Яременко спілкується з 18 (20) річною дівчиною і питає її: "Скільки тобі грошей потрібно на місяць?", а іншій дівчині розповідає, що одружений і "нова людина в політиці".

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Нагадаємо, журналісти зняли переписку "слуги народу" Яременка з повією під час роботи в сесійній залі парламенту. Нардеп, зі свого боку, заявив, що влаштував провокацію.



