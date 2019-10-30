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 Банер на підтримку незаконно засудженого в Італії нацгвардійця Марківа встановили на будівлі Нацполіції в центрі Києва, - Аваков. ФОТО

На будівлі Головного управління Національної поліції Київської області встановили банер на підтримку засудженого в Італії нацгвардійця Віталія Марківа.

Про це у своєму Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.

"У центрі Києва на будівлі поліції встановили банер на підтримку незаконно засудженого нацгвардійця Віталія Марківа. Будь-які намагання РФ дискредитувати українських бійців не матимуть успіху. Захищаємо Віталія у правовому полі та підтримуємо морально. Вся Україна з тобою!" - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.

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Банер на підтримку незаконно засудженого в Італії нацгвардійця Марківа встановили на будівлі Нацполіції в центрі Києва, - Аваков 01
Банер на підтримку незаконно засудженого в Італії нацгвардійця Марківа встановили на будівлі Нацполіції в центрі Києва, - Аваков 02
Банер на підтримку незаконно засудженого в Італії нацгвардійця Марківа встановили на будівлі Нацполіції в центрі Києва, - Аваков 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156805
 
   
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Это конечно же все меняет. Судьи в Италии просто места себе теперь не находят.

А, если Аваков себе тату на жопе сделает или Моника Зеленски браслетик наденет, то вобще считай, что дело в шляпе.
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От і я кажу: їхав би п.Аваков до не чужої йому Італії та тупо викув би там Марківа. В Італії достатньо продажних людей, власне, вирок суду свідчить саме про продажність італійської "феміди". Тільки суму треба пропонувати таку, щоб їх зразу заціпило. І щоб вони зразу сказали: ви самі візьмете Марківа, чи вам його привезти до Києва?
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Тем не менее, моряки, чьи имена были на "браслетике", который носил Зленский, уже дома. А вот твой барыга, отправивший их на смерть ради своей вечной власти, ничего не носил и не сделал.
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И за это теперь ВСУ отступают с собственных территорий.

Я абсолютно не против, чтобы за следующего пленного отдали твою личную квартиру, а не абстрактный километр линии разграничения где-то там.
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Нет уж ки. Теперь пусть за пленных и утраченные территории отдает барыга свои бворцы, а не я "свою личную квартиру". За Крым. За Донбасс, за Донецк, куда он беспрепятственно пустил колону терров из Славянска. Ты, надеюсь, не против? Или язык, застрявший в соевом дупле, тебе мешает быть объективным? Банер на підтримку незаконно засудженого в Італії нацгвардійця Марківа встановили на будівлі Нацполіції в центрі Києва, - Аваков - Цензор.НЕТ 8129
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Т.е. ты, говно отпетлявшее от всего, что касается Украины и не сделавшее для ВСУ ровным счетом ничего, продолжаешь считать, что за тебя должны платить деньгами и кровью другие.
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Относительно меня- полный бред больного человека. А вот твой барыга-мародер таки да, "сделал" для ВСУ. Обобрал до нитки.
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Ты ватный гандон, уставший от чужой для тебя войны. Все просто.
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Опять бред. Из соевой методички. Банер на підтримку незаконно засудженого в Італії нацгвардійця Марківа встановили на будівлі Нацполіції в центрі Києва, - Аваков - Цензор.НЕТ 5497 Да, я устал. Как устали абсолютно все. НО я вижу окончание войны исключительно путем победы Украины. Только каким боком это относится к теме о барыге-мародёре, обворовавшим воюющую страну 5 лет, не понятно. Банер на підтримку незаконно засудженого в Італії нацгвардійця Марківа встановили на будівлі Нацполіції в центрі Києва, - Аваков - Цензор.НЕТ 5497
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Таким же, ватный мудак, каким твои галимые ватные высеры к теме про Авакова и Маркива.

Военные не устали, добровольцы не устали, волонтеры не устали, те, кто жертвовал деньги и закупал нашим пацанам за кордоном экип, не устали... Устали ватные ублюдки, которые все это время бухали по хрущевкам, за просмотром Сватов и Квартала.

ПНХ, жЫвотное. Ты недоукраинец и, скорее всего, недочеловек (т.е. обыкновенный русский).
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Брехня. Устали все. НО знают, что нужно сражаться за Украину, иначе её просто не будет... Не устал только барыга-мародер. Воровать, лгать и кормить своих дешевых ботов, типа тебя. Банер на підтримку незаконно засудженого в Італії нацгвардійця Марківа встановили на будівлі Нацполіції в центрі Києва, - Аваков - Цензор.НЕТ 4893


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может не только плакатом ограничиться, а и нарыть компромат на прокуроров итальянских которые дело белыми нитками сшили..... на официальном уроне дать запрос о прекращении контактов на уровне мвд между странами пока не решится вопрос.....
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Причём ту прокуратура ?
Не будте софком - где прокуроры "сшивают" дело . Это тупо их работа . Дело зарегистрированной было у них по требованию родичей . Именно родичей , а так же и "свидетелей" купили ********* . А прокуроры просто не могли не включать лживые показания . То , что они лживые и додуманные доказать было невозможно - одно мнение против другого .
Это суд был такой . Адвокаты подобрали присяжных плохо . Юрисдикция сомнительная .
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Марна трата банера .

Если где и нужно , так это в Риме на посольстве Украины в Италии .
А так же на всех консульских представительствах .
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Аваков пиарится - в президенты готовится наверно...
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Очень может быть, кстати, что на волне возмущений и ненависти к Зелупе Аваков со своими нацженами попробует выехать, как спаситель Украины.
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А почему не на посольстве у макаронников?
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