 Банер на підтримку незаконно засудженого в Італії нацгвардійця Марківа встановили на будівлі Нацполіції в центрі Києва, - Аваков. ФОТО

Про це у своєму Twitter повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, інформує Цензор.НЕТ.
"У центрі Києва на будівлі поліції встановили банер на підтримку незаконно засудженого нацгвардійця Віталія Марківа. Будь-які намагання РФ дискредитувати українських бійців не матимуть успіху. Захищаємо Віталія у правовому полі та підтримуємо морально. Вся Україна з тобою!" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 12 липня італійський суд визнав службовця Національної гвардії України Віталія Марківа винним у смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі в 2014 році. Марківа засуджено до ув'язнення терміном 24 роки. Сторона звинувачення просила визнати Віталія Марківа винним і засудити його до 17 років ув'язнення. Однак адвокати Марківа вимагали звільнення українця за браком доказів.
А, если Аваков себе тату на жопе сделает или Моника Зеленски браслетик наденет, то вобще считай, что дело в шляпе.
Я абсолютно не против, чтобы за следующего пленного отдали твою личную квартиру, а не абстрактный километр линии разграничения где-то там.
Военные не устали, добровольцы не устали, волонтеры не устали, те, кто жертвовал деньги и закупал нашим пацанам за кордоном экип, не устали... Устали ватные ублюдки, которые все это время бухали по хрущевкам, за просмотром Сватов и Квартала.
ПНХ, жЫвотное. Ты недоукраинец и, скорее всего, недочеловек (т.е. обыкновенный русский).
Не будте софком - где прокуроры "сшивают" дело . Это тупо их работа . Дело зарегистрированной было у них по требованию родичей . Именно родичей , а так же и "свидетелей" купили ********* . А прокуроры просто не могли не включать лживые показания . То , что они лживые и додуманные доказать было невозможно - одно мнение против другого .
Это суд был такой . Адвокаты подобрали присяжных плохо . Юрисдикция сомнительная .
Если где и нужно , так это в Риме на посольстве Украины в Италии .
А так же на всех консульских представительствах .