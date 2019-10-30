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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:Широкине (281) Лінкявічюс (111) Пристайко (224)

 Глава МЗС Литви Лінкявічюс відвідав прифронтове Широкине, - пресцентр ООС. ФОТОрепортаж

Литовські дипломати ознайомилися із ситуацією в районі ООС.

Про це повідомляє пресцентр ООС, передає Цензор.НЕТ.

"У Маріуполі група дипломатів на чолі з міністром закордонних справ Литовської республіки Лінасом Лінкявічюсом провела зустріч з міністром закордонних справ України Вадимом Пристайком та представниками військового командування. Під час брифінгу українські військові поінформували гостей про поточну безпекову ситуацію на Приазов’ї, обстріли цивільних об’єктів вздовж лінії розмежування та кроки, які вживаються усіма силовими структурами для стабілізації і покращення гуманітарної складової в районі проведення операції. Також сторони обговорили особливості дій російських окупаційних військ та їх вплив на життя цивільного населення Донбасу. В рамках візиту литовські дипломати відвідали військовослужбовців однієї з частин, які тримають оборону на Приазов’ї та, на власні очі, оцінили нанесену окупантами шкоду, оглянувши руйнування в селищі Широкине", - йдеться в повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Разом до перемоги!" - глава МЗС Литви Лінкявічюс записав привітання українцям із Днем Незалежності в прифронтовому селі на Луганщині. ВIДЕО

Глава МЗС Литви Лінкявічюс відвідав прифронтове Широкине, - пресцентр ООС 01
Глава МЗС Литви Лінкявічюс відвідав прифронтове Широкине, - пресцентр ООС 02
Глава МЗС Литви Лінкявічюс відвідав прифронтове Широкине, - пресцентр ООС 03
Глава МЗС Литви Лінкявічюс відвідав прифронтове Широкине, - пресцентр ООС 04
Глава МЗС Литви Лінкявічюс відвідав прифронтове Широкине, - пресцентр ООС 05
Глава МЗС Литви Лінкявічюс відвідав прифронтове Широкине, - пресцентр ООС 06
Глава МЗС Литви Лінкявічюс відвідав прифронтове Широкине, - пресцентр ООС 07

Нагадаємо, в березні 2016 року Лінкявічюс уже приїжджав у Широкине, він тоді заявляв, що під час його візиту був артобстріл з боку найманців РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156799
 
   
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Трохи схожий на Астерікса Глава МЗС Литви Лінкявічюс відвідав прифронтове Широкине, - пресцентр ООС - Цензор.НЕТ 6895
Утім, велика подяка за підтримку України. Бажаю йому успіхів, а Литві -- процвітання.
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Литовці та Усі Балтійці наші брати!!! Respect!!!
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