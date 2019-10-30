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Все про:земля (401) опитування (420) земельна реформа (61) ринок землі (14)

 53% українців не підтримують скасування мораторію на купівлю/продаж земель сільськогосподарського призначення, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

53% опитаних не підтримують скасування мораторію на купівлю/продаж земель сільськогосподарського призначення. Водночас понад половина зазначили, що можна вводити ринок землі в Україні. Також дві третини опитаних за те, щоб громадяни України мали право вільно купувати землі сільськогосподарського призначення, а 70% вважають, що власники земельних паїв мають отримати право продавати/дарувати їх.

Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 24-27 жовтня 2019 року, близько чверті опитаних зазначили, що мають земельний пай: з них 6% - обробляють його самостійно, 17% - здають в оренду. Власників паїв найбільше на Заході, серед жителів сіл і осіб старшого віку, передає Цензор.НЕТ.

Більшість власників паїв (70%) у разі введення ринку земель сільськогосподарського призначення продовжать його обробляти або здавати в оренду, 16% - мають намір його продати.

Головними причинами, чому не обробляють самостійно земельний пай, понад чверть опитаних вказали відсутність фінансових можливостей та стан здоров’я (переважно через вік). Наявність інших видів доходів, відсутність відповідних знань і вмінь для заняття фермерством, проживання в іншому населеному пункті зазначили 10-12%.

Більшість власників паїв (73%) не вважають вартість оренди справедливою, протилежної думки – лише 15%.

42% вважають, що вартість оренди землі сільськогосподарського призначення має встановлюватися державою, натомість 38% – визначатися ринком. Кожен п’ятий не визначився. Ринковий механізм регуляції більше підтримують власники паїв, які самостійно їх обробляють, а також ті, хто вважає вартість оренди свого паю справедливою. При цьому молодь більше за ринок, старші – за регулювання державою. Ідею про ринок найбільше поділяють виборці "Голосу" і "Європейської Солідарності".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обмеження на продаж землі іноземцям не створить проблем з МВФ, - Милованов

18% опитаних швидше хотіли б зайнятися фермерством, 75% – не хотіли б, а близько 3% зазначили, що вже є фермерами. Серед власників паїв, які самостійно їх обробляють, понад чверть є фермерами.

Більш як половина опитаних (53%) не підтримують скасування мораторію на купівлю/продаж земель сільськогосподарського призначення, водночас 31% – підтримують. Серед останніх майже половина – власники паїв, які обробляють їх самостійно.

Понад половина зазначили, що можна запроваджувати ринок землі в Україні: з них 22% за відкриття ринку якнайшвидше, 10% - за те, щоб це було через рік, 21% - через кілька років. Поряд з цим 28% проти запровадження ринку землі взагалі будь-коли.

Водночас більшість (69%) проти надання дозволу іноземцям купувати землю будь-коли. Лише 7% за, те щоб це було у найближчий час, 4% – через рік, 8% – за декілька років. Навіть серед тих, хто підтримує введення ринку землі – половина проти продажу її іноземцям.

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68% опитаних вважають, що в разі відкриття ринку, землі можна продавати фермерам, які працюють на ній, 61% – усім громадянам України, близько 40% – державним компаніям та вітчизняним агрохолдингам. Водночас продаж землі сільськогосподарського призначення іноземцям або іноземним компаніям підтримують близько 10% (проти – 82% опитаних). За останні два місяці зросла лояльність до фермерів, громадян України та державних компаній. Важливо, що молодь більш лояльна до всіх можливих суб’єктів ринку.

70% вважають, що власники земельних паїв мають отримати право продавати/дарувати їх, але лише вітчизняним компаніям або громадянам України. Дві третини за те, щоб громадяни України мали право вільно купувати землі сільськогосподарського призначення. 60% схвалюють ідею надання права земельним власникам отримувати кредит у банку під заставу своїх паїв. Приблизно стільки ж (57%) підтримують ідею встановлення обмеження на максимальну площу землі с/г призначення у власності однієї особи. Ці ідеї мають більше схвалення молодших респондентів та тих, хто має і обробляє свої земельні паї.

Ідея передачі земель, які сьогодні належать державі, об’єднаним територіальним громадам (ОТГ), з наданням їм права далі розпоряджатися нею на свій розсуд (продавати, здавати в оренду тощо) підтримують 38% опитаних, не підтримують – 33%.

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Водночас опитані скоріше не погоджуються з ідеєю збільшення розміру земельного податку для поповнення місцевого бюджету (48% – проти, 22% – за) та ідеєю надання права власникам паїв продавати їх усім, включаючи іноземних суб’єктів (71% – не підтримують, тільки 16% - підтримують).

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 24-27 жовтня 2019 р.

53% українців не підтримують скасування мораторію на купівлю/продаж земель сільськогосподарського призначення, - опитування Рейтингу 01
53% українців не підтримують скасування мораторію на купівлю/продаж земель сільськогосподарського призначення, - опитування Рейтингу 02
53% українців не підтримують скасування мораторію на купівлю/продаж земель сільськогосподарського призначення, - опитування Рейтингу 03
53% українців не підтримують скасування мораторію на купівлю/продаж земель сільськогосподарського призначення, - опитування Рейтингу 04
53% українців не підтримують скасування мораторію на купівлю/продаж земель сільськогосподарського призначення, - опитування Рейтингу 05
53% українців не підтримують скасування мораторію на купівлю/продаж земель сільськогосподарського призначення, - опитування Рейтингу 06
53% українців не підтримують скасування мораторію на купівлю/продаж земель сільськогосподарського призначення, - опитування Рейтингу 07
53% українців не підтримують скасування мораторію на купівлю/продаж земель сільськогосподарського призначення, - опитування Рейтингу 08
53% українців не підтримують скасування мораторію на купівлю/продаж земель сільськогосподарського призначення, - опитування Рейтингу 09
53% українців не підтримують скасування мораторію на купівлю/продаж земель сільськогосподарського призначення, - опитування Рейтингу 10
53% українців не підтримують скасування мораторію на купівлю/продаж земель сільськогосподарського призначення, - опитування Рейтингу 11
53% українців не підтримують скасування мораторію на купівлю/продаж земель сільськогосподарського призначення, - опитування Рейтингу 12
53% українців не підтримують скасування мораторію на купівлю/продаж земель сільськогосподарського призначення, - опитування Рейтингу 13
53% українців не підтримують скасування мораторію на купівлю/продаж земель сільськогосподарського призначення, - опитування Рейтингу 14
53% українців не підтримують скасування мораторію на купівлю/продаж земель сільськогосподарського призначення, - опитування Рейтингу 15
53% українців не підтримують скасування мораторію на купівлю/продаж земель сільськогосподарського призначення, - опитування Рейтингу 16
53% українців не підтримують скасування мораторію на купівлю/продаж земель сільськогосподарського призначення, - опитування Рейтингу 17
53% українців не підтримують скасування мораторію на купівлю/продаж земель сільськогосподарського призначення, - опитування Рейтингу 18
53% українців не підтримують скасування мораторію на купівлю/продаж земель сільськогосподарського призначення, - опитування Рейтингу 19
53% українців не підтримують скасування мораторію на купівлю/продаж земель сільськогосподарського призначення, - опитування Рейтингу 20
53% українців не підтримують скасування мораторію на купівлю/продаж земель сільськогосподарського призначення, - опитування Рейтингу 21
53% українців не підтримують скасування мораторію на купівлю/продаж земель сільськогосподарського призначення, - опитування Рейтингу 22

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156736
 
 
 Топ коментарі
 
Ты хоть и злой, но тупой! Разговор идет о продаже государственной земли.
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А у скількох з них є така земля? І яка нах.й різниця, що люди які її не мають думають? Більшість тупого бидла була проти НАТО, а усі військові за. Ну, і хто виявився правий, тупа більшість?
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Якщо ці 53% не підтримують то нехай, як справжні патріоти, її не продають. Насильно ніхто нікого не заставить продати.
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Якщо ці 53% не підтримують то нехай, як справжні патріоти, її не продають. Насильно ніхто нікого не заставить продати.
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Ты хоть и злой, но тупой! Разговор идет о продаже государственной земли.
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Ні. Дивно що після усього що на цю тему викладвли, ти пишеш подібний бред. Мова йде про приватну землю
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Если перед тобой жопа, а тебе хочется думать про мороженное, это твое дело.
"В государственной собственности находится 10,4 млн. га сельхозугодий, из которых 3,2 млн. га - в постоянном пользовании государственных предприятий, учреждений и организаций, 2,5 млн. га - в запасе (не предоставленные в собственность и пользование), остальные - в аренде." Именно об этих землях сегодня идет разговор, именно эти земли министр ТС Милованов предлагает быстро продать, как не рентабильные.
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А у не державній власності скільки? І на якій підставі для приватних власників введено заборона відчуження??
Усім глибоко наср.ти, що держава буде робити із своєю землею, можете там залишати заборону назавжди, від простих людей тільки від.біться!
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Как до вас, дебилов, не дойдет, что продавать можно то, что создано вами! Утюги продавай, картошку... Ты кто такое, что говоришь о продаже земли? Ты ее создал? Или тебе, полу-дурку напомнить о приватизации заводов? Где теперь все заводы, болван, где?
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Ти чого підвис? Даю підказку с/г земель у нас 42726 тис.га
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Дядька, думаешь кроме тебя у людей нет других дел? Кто хотел продать, давно продал. Мы купили у реки земли выпаса, 15га, за 15$, живописное место, оформление обошлось 2 или 3, точно не помню.
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Не свисти, яким боком держава до продажу "приватної" землі? І як вона стала приватною, як що досі діє мораторій на продаж?
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Тобто держава в особі Зєленського буде продавати "інвесторам" розпайовану землю? Який ти цікавий зєбобік.
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Ні, держава тут взагалі ні до чого. Вона має створити земельний банк і вести облік. Продавати будуть прості люди, власники землі, яким десятиліттями держава це забороняла.
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Злой и тупой не противоречие, а скорее - единство.
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А у скількох з них є така земля? І яка нах.й різниця, що люди які її не мають думають? Більшість тупого бидла була проти НАТО, а усі військові за. Ну, і хто виявився правий, тупа більшість?
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Что значит государственной? Кто ею распоряжается? Кто руководит государством? Отвечаю НАРОД через своих избранных! Т.е. любая продажа, как ты говоришь, государственных земель будет проходить только через голосование депутатов городских, районных, областных, верховных. Так, что чиновник единолично не может ее продать. Так, что не нужно рассказывать сказки. Сами арендаторы не хотят этого потому как заработает рынок земли, а они хотят и дальше эксплуатировать землю заплатив 100 баксов за гектар раз в год
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ну да приблизительно 100 баксов за га. платят по паю, раз в год, а снимают "фермеры"/арендаторы приблизительно-600-700 баксов с га. и это только если простую пшеницу, если семеной материал выращивать еще больше барыш получается, если отбросить все расходы,налоги, гсм и пр. требуху, там выхлоп получается мама не горюй! Тут вопрос, если паевая земля будет предметом продажи, и цена за нее будет достойная, кто захочет сдавать в аренду ее за 100 баксов? А почему "фермеры" не могут разжать свой кулачок, и повытаскивать из огородов зарытое, чтобы не пускать иностранцев....И последнее, зачем им ее покупать, если с нее можно получать прибыль почти даром...А организовать народ под Раду или сделать "социалогический опрос" этим фермерам типа Вадатурского, шо два факса отослать....
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Вы сначала ее всем раздайте, а потом спрашивайте. А то из всей приватизации мне лично достался зал УПА
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Для початку потрібно таким як ви пояснити, що усе давно роздано, вам нічого не світить, і ви нічого тут не "поімєєтє".
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Ваучери отримували всі. І селяни, а землю роздадуть так, за змовою їврейського кагала в раді?
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Ой дурак... селяни ваучери не отримували і участі у майновій приватизації не приймали. Ти сам усе прос.рав, не роззявляй тепер рот на чуже
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Брешеш скотиняка!
"Згідно Закону України «Про приватизаційні папери» в березні 1992‑го. Право на отримання приватизаційних паперів мали всі громадяни України, які постійно проживали або переїхали на постійне проживання в Україну до 1 січня 1992-го. Випускав ваучери Національний банк України, тоді як готувати пропозиції та взагалі стежити за приватизацією повинен був Фонд державного майна."
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Якщо цікавить тема читай https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%96_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96
А ні, то не дримбай мені мізки
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Лежит у меня сто акций какого-то заднезавода но только завод этот выпустил их миллиард. Ты считаешь делили один завод? Или может это так честно?
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Люди постоянно рождаются и умирают. Так где на всех родившихся набрать земли?
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2*3 знайдеться для кожного, не хвилюйся. Тобі зелю треба? Знімут мораторій, я тобі продам. Якщо зійдемось у ціні.
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Айно. Іпен забуся в тебе пічі невалошної зазвідати де моя земля...
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Так я ж і не хвилююсь. Це такі як ти хвилюються, що їм землі не дали 53% українців не підтримують скасування мораторію на купівлю/продаж земель сільськогосподарського призначення, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 757 А 2Х2 метри та півтора в глибину знайдеться всім рано чи пізно всі там побуваємо...
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В мене її майже 10 га у Полтавській області. Мене хвилює лише кількість довб.бів, яка мене оточує.
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Я постоянно не рождался и не умирал, родился до 91го года, где то, что мне полагается от перехода от плановой экономики к рыночной.
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Ну і, що Шо родився до 91-го? Значить ще сопливий тоді був, коли розпаювання земель було. Значить батькам твоїм паї були наділені, а якщо в місті живеш то ваучери на заводи-парАходи батькам було надано. Де, в якій країні ти бачив, що б кожному наділяли клаптик землі? Селянам віддали землі, робітникам заводи. А от як потім вони цим скористались то вже інша справа...
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у меня даже он был но как с этого получить деньги?
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Мене завжди дивувала одна річ - чому в Україні,яка має такий багатий досвід адресного тероризму (атентату) до цього часу не з"явилось жодної націоналістичної організаціі,яка б на ділі,а не на словах пішла б стопами Бандери і Шухевича...Всі націоналістичні організаціі (Товариство Лева,УНА-УНСО,Свобода,Правий Сектор тощо ) на корню перекуплялись олігархами,в основному єврейського походження - це зрозуміло...І маючи маєтки,бізнеси,жінок в брюліках і дітуй в Англіі важко поступати так,як той же Шухевич...Але,думаю,основна причина не в цьому...Основна причина того,що казнокрадів,корупціонерів і зрадників в Україні не відстрілюють як зайців (про всяк випадок скажу що проти таких методів) - це та,що українців поки не взяли за живе...А тепер в них забирають землю,мотив близький і зрозумілий,справа тільки за тими,хто доведе цей мотив до бажаючих...а від них відбою не буде...
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это манипуляция ..... спрашивать мнение городских жителей, которые думают что булки на деревьях растут .... я утрирую.. но смысл понятен .. Я не вижу тут профильных вопросов, типа: Как вы думаете сколько денег получают за сдачу пая в аренду ? ... тогда бы сразу стало понятно что опрос проводили среди лохов в таких вопросах
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Чергові спроби вплинути на мізки лохторату шляхом маніпулятивних опитувань?
Ця тема має у нас суто політичний (а не економічний) характер і прямо пов'язана з "довірою до влади". Точніше - з недовірою, - ще з часів знищення промисловості шляхом вавчерної приватизації. А та довіра, завдяки якій нинішні владці здобули перемогу на виборах, отримана ними в кредит. І поки вони не довелуть свою спроможність, нового кредиту довіри їм ніхто не видасть.
З економічної ж точки зору це має невелике значення, адже у світі достатньо прикладів, як успішного сільскогосподарського виробництва в країнах де більшість угідь перебувають у державній або комунальній власності, так і випадків, коли в умовах вільної ринку землі країни не здатні себе прогодувати.
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Вранье, гораздо больше
Придворные олигархическо-кремлевские социологи изо всех сил натягивают ненатягиваемое
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Сколько тысяч владельцев паев умерли в нищете и от болезней,не воспользовавшись своим имуществом? Кто их сосчитает и кто в этом виноват? А мы -не пущать!!! Совки!
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Как украинцы хотят продавать землю. Дмитрий Джангиров
youtube.com/watch?v=BswLqpRqHLE
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