 20-річна мати викинула новонароджену дитину з вікна багатоповерхівки в Білій Церкві, - Нацполіція. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

Тіло немовляти виявила біля багатоповерхового будинку місцева мешканка і про знахідку повідомила в поліцію.

За вказаною адресою прибула слідчо-оперативна група Білоцерківського відділу поліції. Під час огляду місця події поліцейські виявили тіло новонародженої дівчинки, шия якої була обвита пуповиною та залишки плаценти. За наявними біологічними рештками також встановлено, що дитину могли викинути з квартири, розташованої на 7 поверсі.

"Породіллею виявилась 20-річна молода жінка. Працівникам поліції вона пояснила, що пологи у неї сталися напередодні. Перебуваючи в стані, викликаному пологами, мати викинула свою новонароджену дитину з вікна квартири", - розповіли в поліції.

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Тіло новонародженої дівчинки направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

Наразі за станом здоров’я 20-річна мати, яка виховує малолітню доньку, перебуває у лікарні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 117 (Умисне вбивство матір’ю своєї новонародженої дитини) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

"Під час досудового слідства працівники поліції встановлять причини такого страшного вчинку матері-породіллі", - підсумували в поліції.

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