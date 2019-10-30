EN|RU|UK
Теми дня: Корупційний скандал у Слузі народу Формула Штайнмаєра Номер 95 Кварталу про Гонтареву Вибори в США і Україна Збройовий скандал з Гладковським Протести проти формули Штайнмаєра Пресмарафон Зеленського Обирай свідомо
 Події, Фоторепортаж
  8008  89
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5652) Донбас (13443) СЦКК (479) Золоте (109)

 Українська сторона СЦКК показала наслідки обстрілів найманцями РФ Золотого-4. ФОТОрепортаж

Українська сторона СЦКК повідомляє про чергові обстріли з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними СЦКК, 28.10.2019, у період із 20:45 до 21:25 та з 21:53 до 22:40 з боку ЗФ РФ у напрямку н.п. Золоте-4 здійснено обстріл із застосуванням стрілецької зброї.

Українська сторона СЦКК показала наслідки обстрілів найманцями РФ Золотого-4 01
Схема: пресцентр ОС. Обстріли були 28.10.2019, а схему складено 29.10.2019, тому в заголовку схеми стоїть 29.10.2019

"29.10.2019 року мобільною групою української сторони СЦКК за фактом обстрілу житлових будинків у н.п. Золоте-4 Попаснянського району Луганської області проведено фотофіксацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Це помилка, - Вакарчук про розведення сил і засобів у Золотому

Українська сторона СЦКК показала наслідки обстрілів найманцями РФ Золотого-4 02

Прибувши на місце обстрілу, мобільна спостережна група виявила таке:

- приватний будинок по вулиці Горіховій 25 зазнав ушкоджень від стрілецької зброї калібру 7,62мм. На місці обстрілу групою додатково проведено опитування місцевих жителів та, з їхньою допомогою, виявлено отвори у пластиковому облицюванні будинку;
- приватний будинок по вулиці Довженка 28 зазнав ушкоджень від стрілецької зброї калібру 7,62 мм. На місці обстрілу групою додатково проведено опитування місцевих жителів та, з їхньою допомогою, виявлено 3 отвори в покрівлі будинку", - йдеться в повідомленні.

Українська сторона СЦКК показала наслідки обстрілів найманцями РФ Золотого-4 03

Також повідомляється, що постраждалих унаслідок обстрілів осіб немає.

Українська сторона СЦКК показала наслідки обстрілів найманцями РФ Золотого-4 04
Українська сторона СЦКК показала наслідки обстрілів найманцями РФ Золотого-4 05
Українська сторона СЦКК показала наслідки обстрілів найманцями РФ Золотого-4 06
Українська сторона СЦКК показала наслідки обстрілів найманцями РФ Золотого-4 07
Фото: пресцентр ОС

Українська сторона СЦКК показала наслідки обстрілів найманцями РФ Золотого-4 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156706
 
 
 Топ коментарі
 
Відомий журналіст Сергій Іванов сформулював 7 запитань до влади.
Мені важко знайти логіку в діях команди ЗЕ, можливо х.н. допоможе:
✔️ Чому я мушу дбати про інтереси мешканців окупованих територій Донбасу, які не дбали про мої інтереси, коли бігали з триколорами по «референдумах»? Я їх на це не уповноважував.

✔️ Чому я маю фінансувати своїми податками відновлення зруйнованого та пограбованого росіянами і колаборантами?
✔️ Чому держава турбується про громадян, які за фактом її зрадили, більше, ніж за тих, хто не зрадив?
✔️ Чому держава посилює відповідальність для законослухняних громадян і пом'якшує для порушників?
✔️ Чому за той самий злочин мешканець Львова сидітиме, а мешканець Луганська буде амністований?
✔️ Чому влада не розуміє, що погоджуючись на умови Росії, вона легалізує сепаратизм в країні?
✔️ Що завадить Закарпаттю або Галичині зробити те ж саме, що й Луганськ, якщо за це не карають?
Источник: https://censor.net.ua/b3156655
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Хех,порохоботам не понять,что петр лексееич сдал Украину ***** сразу после минских соглашений,а зе продолжает его политику
 показати весь коментар
 
 
Ні хто нічого не здав. Мінськ це пристрій, такий само як розетка. розумний вставляє туди штепсель і отримує світло, тепло, їжу, чисту білизну, тощо.
А дурень вставляє туди пальці.
Користуючись цим пристроєм Порошенко виграв час для відбудови армії, просунув ідею пріорітету безпеки, працював над введеням на Донбас військ ООН і досяг певних успіхів.
А Зєєєля все похєрив і вліз у гавно.
Ти зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
 показати весь коментар
 
 
Так рьяно рваться за булавой,обсерая попередников,для того ,чтобы продолжить их политику?Голубчик,мне 42 год...далее потексту.Что-то не стыкуется в вашей методичке ,а может Зе свое задание сделал,Зе может уходить?
 показати весь коментар
 
 
Дмитрику, а підозр на шизофренію в тебе у лікарів ніколи не було, чи ти від них просто ховаєшся? Бо щось дуже схоже то в тебе на неї - тут ти ніби й патріот, кацапів ненавидиш, а то з піною в роті їх прислужників захищаєш. До речі, може зрозумієш, у виборчих бюлетнях відсутня графа "Проти", а є лише "За". Так що визначся вже якось, якщо хвороба не запущена.
 показати весь коментар
 
 
Дмітрій не людина - Діма просто запрограмована кацапами ботомашина.
 показати весь коментар
 
 
Пішов на юх Lvbnhj. Я тебе особисто давно розкусив. Ти є московський бот.
 показати весь коментар
 
Дайте этой зеленой мрази отвести уже те войска! Я хочу увидеть как ватных дебилов в Мариуполе опять накроют "градами"!!!
 показати весь коментар
 
 
А відбудовувати за чиї кошти будуть?.Відмінять військовий збір, зате введуть зєляпутєнята збір на відбудову Лугандону. 100 млрд євро з нас здеруть.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А куди ви поділи ті мільярди що вам весь світ виділяв та допомогав ПЯТЬ років? Де вони? Чому ти територію Укравїни називаєш Лугандоном.? Оце називається патріотизмом!? Скажи , порохоботне?
 показати весь коментар
 
 
Клоунятко все деньги пошли в ЗВР! не позорся зебильное!
 показати весь коментар
 
 
За то что бы Путлер сровнял малоросов с землей это не дорого!
 показати весь коментар
 
 
Вірно.Нелох сказав,що це прекрасно,а порохоботам не подобається.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
а шо партия чоколядного не в состоянии про финансировать массовое количество видеороликов "в 5-10-30 километровой зоне отведения от золотого, петровского - войска станут около вас, при заварухе ваши дома будут гореть, будут разбомблены"
пусть луганские разбираются с луганскими
 показати весь коментар
 
Козлорожий, йди краще квашеного ягелю з лопати почавкай
 показати весь коментар
 
 
Профинансировать - слитно, дальше можно не читать,ты идиот.
 показати весь коментар
 
А як же слова нелоха криворізького про тиждень абсолютної тиші на всіх участках розведення? А ну да, так само як і його слова про тарифи, кортежі, зарплати та інше.. Зробили це разом. Смакуй Те
 показати весь коментар
 
 
Берете чорні окуляри, уточню - абсолютно чорні, на вуха одягчєте навушники, уточню - ті, які використовуються у студіях звукозапису, вмикаєте у навушниках раша-тб, або на крайній випадок "Калінку-малінку" - і Золоте-4 не обстрілюють.
 показати весь коментар
 
 
Йому простіше. У нього є чарівні препарати, які обнулюють реальність і на порожньому місці можна малювати все, що хочеш - мир на Донбасі, вибуховий ріст економіки в країні, любов 146 відсотків громадян - будь-що.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
А що тобі не подобається? Хочеш війни?
 показати весь коментар
 
А ти хочеш капітуляції України, зедебільна істота?
 показати весь коментар
 
 
Я хочу миру в Україні! А ти хочеш смертей? Твій Барига багато територій відвоював за пять років?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Крим же ж віддали? Де Крим?
 показати весь коментар
 
Крим чому віддали? То не Золоте!!!! А Донецьк з Луганськом чому не йшов відвойовували?
 показати весь коментар
 
А что по этому поводу скажет Янелох?
 показати весь коментар
 
 
Уже сказал. "Прекрасно! Прекрасно!" Есть стрим в сети.
 показати весь коментар
 
 
Скажет пороха люди стреляют,чтоб сорвать мир
 показати весь коментар
 
 
Відомий журналіст Сергій Іванов сформулював 7 запитань до влади.
Мені важко знайти логіку в діях команди ЗЕ, можливо х.н. допоможе:
✔️ Чому я мушу дбати про інтереси мешканців окупованих територій Донбасу, які не дбали про мої інтереси, коли бігали з триколорами по «референдумах»? Я їх на це не уповноважував.

✔️ Чому я маю фінансувати своїми податками відновлення зруйнованого та пограбованого росіянами і колаборантами?
✔️ Чому держава турбується про громадян, які за фактом її зрадили, більше, ніж за тих, хто не зрадив?
✔️ Чому держава посилює відповідальність для законослухняних громадян і пом'якшує для порушників?
✔️ Чому за той самий злочин мешканець Львова сидітиме, а мешканець Луганська буде амністований?
✔️ Чому влада не розуміє, що погоджуючись на умови Росії, вона легалізує сепаратизм в країні?
✔️ Що завадить Закарпаттю або Галичині зробити те ж саме, що й Луганськ, якщо за це не карають?
Источник: https://censor.net.ua/b3156655
 показати весь коментар
 
 
Логіку в діях Зеленського неможливо знайти,якщо вважати його українським патріотом,який просто некомпетентний в управлінні державою.Якщо ж дивитися з тієї точки зору,що Зеленський і його команда працюють на росію і путіна - все складається в чітку логічну схему,в якій все прораховано до дрібниць,навіть ті поступки,які вони роблять під тиском суспільства.
 показати весь коментар
 
 
Підтримую і додам від себе:
-чому влада ніби з прохання мешканців цієї території відводить війська. Ці мешканці попросили у свій дім агресора і пепер цим, як махати чужими прапорами вони не питалися в армії, можна це робити, чи ні, а зараз вони керують діями армії і викидають їх із укріплень в поле. Ці громадяни знову двають за військових агресора і плюють на наших військових. Чому Ви, преЗЕденте слухаєте сепаратистів, а не тих людей, які зупинили агреслора і годували цих зрадників? Кого ще ці зрадники покличуть до себе?
-чому Ви пане преЗЕденте забираєте все із бюджету в тих громадян, які захистили і Вас і Вашу сімю і всю Україну і віддаєте цим зрадникам? Чому не будуєте будинки і дороги там, де більше загинуло від ворога і віддавали через волонтерів останнє?
-чоме не особливий статус Дніпру і Львову, які фактично були генераторами добриї ідей і спасли державу, а зрадникам?
-чому біжите попереду паровоза і здаєте нас ворогу. Бо виходить, що ми агресивні, а не путін. Але чому відступаємо ми, а не ворог. Ми на своїй землі, а вони прийшли і окупували нашу територію?
-чому Ви порушуєте Конституцію України і підзакронні акти, бо пенсії отримують громадяни тих регіонів, де мешканці спрачують податки до бюджету. Колоборанти сплачують податки до бьюджету терористичних утворень, а отримують пенсії від нас?. Це грабунок наших громадян.
-чому Ви захісників нашого, українського називаєте екстремістами, підігруючи агресорові. Бо це московія нас такими називає і дає посил західу, що тут такі є. На самому ділі то вони такі і проліцаї, що здали державу. А Ви зробили такими патріотів.
 показати весь коментар
 
 
Но зелибобе пофіг! Йому потрібна зустріч у норманському за будь - яку ціну.
 показати весь коментар
 
 
У мене питання а скільки разів шов попередник на перемірьє знаючи що рашкє не можна довіряти
 показати весь коментар
 
 
Перемирее и отвод войск несколько разные вещи.
 показати весь коментар
 
 
Местных жителей и нелоха все устраивает.
 показати весь коментар
 
 
Давай поменяйся ...они из зоны обстрела,а те кто вопят ,что мир не нужен ,в район вооруженного противостояния
 показати весь коментар
 
 
а давай так - ти і тобі подібні у сіру зону після розведення.
 показати весь коментар
 
 
Я вчера спросил у жены - "Какое еще событие должно произойти в Украине, чтобы Зеленский и его команда наконец поняли, что они ошибаются в своей внешней политике с РФ?"
Попытки им объяснить не помогают. Митинги не помогают. Выступления в СМИ опытных политиков и экспертов не помогают (даже Кучма говорит что это ведет к краху). Обстрелы сепаров в ответ на наши миролюбивые уступки территории - ЗЕ команду не отрезвляет. Все новые и новые требования уступок со стороны Путина - ЗЕ не останавливают....
Неужели нужно опять довести народ Украины до кровавого Майдана?
Жена мне ответила - "Лучше убить этого одного дебила! Чем из-за его тупости потом проливать кровь тысяч украинцев".
 показати весь коментар
 
 
Ну, может и не убивать. А убрать с должности - этого бы хотелось. Но есть вопрос: а кто придет следующий? Юля, Бойко? Как исправить эту ситуацию?
 показати весь коментар
 
Увы. Но после ЗЕ скорее всего придет к власти Аваков (не обязательно как президент, но именно он посадит своего человека на трон).
Или маятник качнется в сторону "левых популистов" (это сейчас тренд по всему миру).
Но не важно кто станет президентом.
Власть все равно будет у олигархов и ТНК. У них бабло, связина местах, СМИ, свои люди в судах и силовых структурах и пр.
 показати весь коментар
 
Между русскими (россиянами) и цыганами есть одно отличие ,цыгане не имеют своей земли и ведут себя как паразиты на чужих землях, а россияне имеют много своей земли и лезут к своим соседям,чтобы там ещё поживиться и присвоить Українська сторона СЦКК показала наслідки обстрілів найманцями РФ Золотого-4 - Цензор.НЕТ 2740 . Нужно что то придумать ,чтобы эта цыганва валила в свою бескрайнюю Московию с её колониями,к Ромам я ничего не имею
 показати весь коментар
 
 
В прошлом столетии в Украине обращались к московитам с вопросом, ВЫ ЧЬИХ БУДЕТЕ РУССКИЙ?, сейчас этих холопов кличут россиянами,чтобы не раскрывалась сущность умом непонятного образования под названием Россия( Московия + колонии Московии)
 показати весь коментар
 
 
По какой траектории должна лететь пуля что бы попасть в этот дом?
 показати весь коментар
 
Українська сторона СЦКК показала наслідки обстрілів найманцями РФ Золотого-4 - Цензор.НЕТ 6873

- Золотое? тьху ты...а я то думал! ...забирайте...
 показати весь коментар
 
 
Эта та СЦЦК, представитель которой сказал,что с той стороны военнослужащие, но не назвал какой страны.
 показати весь коментар
 
Разведение войск нужно, чтобы обеспечить безопасность на КПВВ "Золотое", - руководитель украинской стороны СЦКК Борщевский
Нам нужно, чтобы военнослужащие, которые находятся на позиции, физически не видели друг друга... Территории не сданы, но военнослужащие друг друга не видят", - заверил Борщевский Источник: https://censor.net.ua/n3156658
 показати весь коментар
 
 
В серую зону будут заходить ночью ДРГ и снайперы и обстреливать позиции. И никакие 2 км разведения не помогут.
Стрелять перестанут ТОЛЬКО если это будет НЕ выгодно и не нужно ОБЕИМ сторонам.
 показати весь коментар
 
И, шоб вы понимали качество и независимость наших говно-СМИ и журнашлюх:
только что пришла новостная рассылка из гугла -
"Эхо Москвы" сообщает о вчерашней акции под офисом президента.

А наши медиа-ляди и пресс-овцы молчат, как партизаны.
 показати весь коментар
 
 



Ukr_Che

@Ukr_Che

ОБСЕшники бурятской наружности переписывают номера автоматов украинских военных. Золотое, октябрь 2019 года, период начала Конца. "Это какой-то позор" (с)Українська сторона СЦКК показала наслідки обстрілів найманцями РФ Золотого-4 - Цензор.НЕТ 4198
 показати весь коментар
 
 
Здогадуюсь, що за Україну вже все "порішалі" десь. Українці мають залишитись десь далеко від їхніх природніх скарбів - чорноземів, надр. Тому треба розпродати(донищити) рештки держвласності і поставити українців перед фактом - або йдіть, або вдобрюйте собою свою ж землю.
 показати весь коментар
 
Ваньок, а як же шпійон Порох? Ти жде всім втирав цілих 2 роки? Забув? То виходить, що ти є шпійон і мародер?
 показати весь коментар
 
если так безопасно в Золотом 4, что это не мешает презЫденту "разводить" там войска...так, может. пусть приедет туда С СЕМЬЕЙ НА ШАШЛЫКИ??? ну, там же все по его словам гуд, птички поют, пули не свистят...ушлёпок
 показати весь коментар
 
 
Верховный Главнокомандующий Украины не верит СЦКК, потому что она для него:
1. материалы подает на украинском языке
2. В СЦКК не работают Киселева, Скабеевой, Соловьёва
3. Она для него враждебна
 показати весь коментар
 
 
А я не могу понять другое , есть явные нарушения конституции все признаки гос.измены , и никто не чешиться и его не поестует ,Под)(уйловника зеленого все бояться?😖
 показати весь коментар
 
 
Развод уже начался? А где путч шоколадного олигарха?
 показати весь коментар
 
Розвод почався ще перед виборами. Коли всіх "развели, как котят". А це вже наслідки. А Ви колоборанти, рашисти і їх посіпаки, не можете пробачити Порошенко, що не побоявся і зупинив агресора. То ж ви будете і далі його обзивати, але це буде діяти недовго. Багато людей не піддаються на ці "шоколадні олігархи" і тому подібне, бо дійсні олігархи і бариги, такі як Беня по взрослому, а не по дитячому грабують країну. Їм по одному місцю мова, віра і армія і цей пограбований ними народ, їм головне домовитися з ворогом на подальший пограбунок при здачі ворогу цієї держави. Бо всі в країні олігархи чомусь малороси і виявилося, що "щирі" також ближче до малоросів, ніж до українського.
 показати весь коментар
 
 
Відводу збройних сил України з УКРАЇНСЬКОЇ території хочуть тільки сепаратисти, вороги України і зрадники. Зекоманда це посібники зрадників. Жителі Даунбасу, з тих територій відверто ненавидять Україну, її ВСУ, українську мову, українців, та ще хизуються що їх онуки служать в бандформуванях і стріляють по українцях, вбивають їх. Такі Україні не потрібні, буде тільки шкода. Проблем немає подобається "руський мір" їдьте в любиму вами Московію.
 показати весь коментар
 
 
УК України Стаття 427. Здача або залишення ворогові засобів ведення війни
Здача ворогові начальником ввірених йому військових сил, а також не зумовлене бойовою обстановкою залишення ворогові укріплень, бойової та спеціальної техніки чи інших засобів ведення війни, якщо зазначені дії вчинені не з метою сприяння ворогові, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.
 показати весь коментар
 
 
Может Зе стоит перенести свой офис в Золотое и на собственной жопе попробывать прелести перемирия и результаты отвода войск?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору