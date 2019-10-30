 Українська сторона СЦКК показала наслідки обстрілів найманцями РФ Золотого-4. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними СЦКК, 28.10.2019, у період із 20:45 до 21:25 та з 21:53 до 22:40 з боку ЗФ РФ у напрямку н.п. Золоте-4 здійснено обстріл із застосуванням стрілецької зброї.
Схема: пресцентр ОС. Обстріли були 28.10.2019, а схему складено 29.10.2019, тому в заголовку схеми стоїть 29.10.2019
"29.10.2019 року мобільною групою української сторони СЦКК за фактом обстрілу житлових будинків у н.п. Золоте-4 Попаснянського району Луганської області проведено фотофіксацію.
Прибувши на місце обстрілу, мобільна спостережна група виявила таке:
- приватний будинок по вулиці Горіховій 25 зазнав ушкоджень від стрілецької зброї калібру 7,62мм. На місці обстрілу групою додатково проведено опитування місцевих жителів та, з їхньою допомогою, виявлено отвори у пластиковому облицюванні будинку;
- приватний будинок по вулиці Довженка 28 зазнав ушкоджень від стрілецької зброї калібру 7,62 мм. На місці обстрілу групою додатково проведено опитування місцевих жителів та, з їхньою допомогою, виявлено 3 отвори в покрівлі будинку", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що постраждалих унаслідок обстрілів осіб немає.
А дурень вставляє туди пальці.
Користуючись цим пристроєм Порошенко виграв час для відбудови армії, просунув ідею пріорітету безпеки, працював над введеням на Донбас військ ООН і досяг певних успіхів.
А Зєєєля все похєрив і вліз у гавно.
Ти зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
пусть луганские разбираются с луганскими
Мені важко знайти логіку в діях команди ЗЕ, можливо х.н. допоможе:
✔️ Чому я мушу дбати про інтереси мешканців окупованих територій Донбасу, які не дбали про мої інтереси, коли бігали з триколорами по «референдумах»? Я їх на це не уповноважував.
✔️ Чому я маю фінансувати своїми податками відновлення зруйнованого та пограбованого росіянами і колаборантами?
✔️ Чому держава турбується про громадян, які за фактом її зрадили, більше, ніж за тих, хто не зрадив?
✔️ Чому держава посилює відповідальність для законослухняних громадян і пом'якшує для порушників?
✔️ Чому за той самий злочин мешканець Львова сидітиме, а мешканець Луганська буде амністований?
✔️ Чому влада не розуміє, що погоджуючись на умови Росії, вона легалізує сепаратизм в країні?
✔️ Що завадить Закарпаттю або Галичині зробити те ж саме, що й Луганськ, якщо за це не карають?
Источник: https://censor.net.ua/b3156655
-чому влада ніби з прохання мешканців цієї території відводить війська. Ці мешканці попросили у свій дім агресора і пепер цим, як махати чужими прапорами вони не питалися в армії, можна це робити, чи ні, а зараз вони керують діями армії і викидають їх із укріплень в поле. Ці громадяни знову двають за військових агресора і плюють на наших військових. Чому Ви, преЗЕденте слухаєте сепаратистів, а не тих людей, які зупинили агреслора і годували цих зрадників? Кого ще ці зрадники покличуть до себе?
-чому Ви пане преЗЕденте забираєте все із бюджету в тих громадян, які захистили і Вас і Вашу сімю і всю Україну і віддаєте цим зрадникам? Чому не будуєте будинки і дороги там, де більше загинуло від ворога і віддавали через волонтерів останнє?
-чоме не особливий статус Дніпру і Львову, які фактично були генераторами добриї ідей і спасли державу, а зрадникам?
-чому біжите попереду паровоза і здаєте нас ворогу. Бо виходить, що ми агресивні, а не путін. Але чому відступаємо ми, а не ворог. Ми на своїй землі, а вони прийшли і окупували нашу територію?
-чому Ви порушуєте Конституцію України і підзакронні акти, бо пенсії отримують громадяни тих регіонів, де мешканці спрачують податки до бюджету. Колоборанти сплачують податки до бьюджету терористичних утворень, а отримують пенсії від нас?. Це грабунок наших громадян.
-чому Ви захісників нашого, українського називаєте екстремістами, підігруючи агресорові. Бо це московія нас такими називає і дає посил західу, що тут такі є. На самому ділі то вони такі і проліцаї, що здали державу. А Ви зробили такими патріотів.
Попытки им объяснить не помогают. Митинги не помогают. Выступления в СМИ опытных политиков и экспертов не помогают (даже Кучма говорит что это ведет к краху). Обстрелы сепаров в ответ на наши миролюбивые уступки территории - ЗЕ команду не отрезвляет. Все новые и новые требования уступок со стороны Путина - ЗЕ не останавливают....
Неужели нужно опять довести народ Украины до кровавого Майдана?
Жена мне ответила - "Лучше убить этого одного дебила! Чем из-за его тупости потом проливать кровь тысяч украинцев".
Или маятник качнется в сторону "левых популистов" (это сейчас тренд по всему миру).
Но не важно кто станет президентом.
Власть все равно будет у олигархов и ТНК. У них бабло, связина местах, СМИ, свои люди в судах и силовых структурах и пр.
- Золотое? тьху ты...а я то думал! ...забирайте...
Нам нужно, чтобы военнослужащие, которые находятся на позиции, физически не видели друг друга... Территории не сданы, но военнослужащие друг друга не видят", - заверил Борщевский Источник: https://censor.net.ua/n3156658
Стрелять перестанут ТОЛЬКО если это будет НЕ выгодно и не нужно ОБЕИМ сторонам.
только что пришла новостная рассылка из гугла -
"Эхо Москвы" сообщает о вчерашней акции под офисом президента.
А наши медиа-ляди и пресс-овцы молчат, как партизаны.
Ukr_Che
@Ukr_Che
ОБСЕшники бурятской наружности переписывают номера автоматов украинских военных. Золотое, октябрь 2019 года, период начала Конца. "Это какой-то позор" (с)
1. материалы подает на украинском языке
2. В СЦКК не работают Киселева, Скабеевой, Соловьёва
3. Она для него враждебна
Здача ворогові начальником ввірених йому військових сил, а також не зумовлене бойовою обстановкою залишення ворогові укріплень, бойової та спеціальної техніки чи інших засобів ведення війни, якщо зазначені дії вчинені не з метою сприяння ворогові, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.