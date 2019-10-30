 Нардеп Корявченков ("Юзик") заперечує продаж у Раді квитків на виступ "Кварталу-95": "Це були запрошення". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Корявченков сказав у коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.
"Це були запрошення", - зазначив депутат.
На запитання журналіcтки про те, чи були вони безкоштовними, Корявченков підтвердив: "Так, це були безкоштовні запрошення".
Втім, вже у відповіді на наступне запитання депутат назвав їх "квитками": "Я не роздавав ці квитки. Одній людині просто дав, і все".
На уточнення про те, навіщо він тоді приніс їх із собою до сесійної зали, Корявченков відповів: "Тому що ввечері я не міг потрапити до Палацу "Україна", бо було засідання. Я їх сфотографував, щоб електронними квитками їх віддали".
"Так а для кого ці квитки були?" - уточнила журналістка, на що Корявченков зазначив, що для "запрошених людей", і це нібито були не депутати.
А кто не будет брать тому отрежем газ и выгоним из партии
А вот помыть колонны после Юзика нужно конечно,
зебилы - вы хоть видите что вы наделали?
А афишки тогда в мусорку улетели.
Прям горжусь своей прозорливостью
А вы тут всьо "порох-порох"....
заперечує продаж у Раді квитків на виступ "Кварталу-95": "Це були запрошення" - Цензор.НЕТ 6926" src="//static.censor.net/images/smiles/wink.gif" />
а я не удивлюсь если скоро прямо в ВР поставят ларек по распространению билетов не только на квартал. там целый пул программ для умственно неполноценных - лига смеха, рассмеши смешного и прочие дебил-шоу