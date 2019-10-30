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Все про:квитки (53) ВР (5958) Квартал-95 (60) Юрій Корявченков (8)

 Нардеп Корявченков ("Юзик") заперечує продаж у Раді квитків на виступ "Кварталу-95": "Це були запрошення". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Корявченков, якого сфотографували в парламенті з квитками на виступ "Кварталу-95", стверджує, що не продавав, а роздавав їх колегам.

Про це Корявченков сказав у коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Це були запрошення", - зазначив депутат.

На запитання журналіcтки про те, чи були вони безкоштовними, Корявченков підтвердив: "Так, це були безкоштовні запрошення".

Нардеп Корявченков (Юзик) заперечує продаж у Раді квитків на виступ Кварталу-95: Це були запрошення 01Нардеп Корявченков (Юзик) заперечує продаж у Раді квитків на виступ Кварталу-95: Це були запрошення 02Нардеп Корявченков (Юзик) заперечує продаж у Раді квитків на виступ Кварталу-95: Це були запрошення 03

Втім, вже у відповіді на наступне запитання депутат назвав їх "квитками": "Я не роздавав ці квитки. Одній людині просто дав, і все".

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На уточнення про те, навіщо він тоді приніс їх із собою до сесійної зали, Корявченков відповів: "Тому що ввечері я не міг потрапити до Палацу "Україна", бо було засідання. Я їх сфотографував, щоб електронними квитками їх віддали".

"Так а для кого ці квитки були?" - уточнила журналістка, на що Корявченков зазначив, що для "запрошених людей", і це нібито були не депутати.


Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156689
 
   
 Топ коментарі
 
Якн воно тупе! Навіть на фоні решти клоунів. Недаремно йому діставали я ролі безсловесних меблів, торшерів, під ставок для вазонів. Думаю, ті, що залишилися у Кварталі, тихо раділи, коли його у Раду проводжали. 😁
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Отличная жопа с концертом получилась - ДАВАЙ ЮЗИК ИСЧО!
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ну он ещё сказал . что хор Верёвки сам напросился к кварталу попеть
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обидно за лондонскую алкашную быдлошмару? да по ней расстрел плачет за провал гривны в 2,5 раза
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Ложь, он их на еду пытался обменять, барыжил, вобщем заперечує продаж у Раді квитків на виступ "Кварталу-95": "Це були запрошення" - Цензор.НЕТ 3516" src="//static.censor.net/images/smiles/biggrin.gif" />, ему надо каталку такую и еще газетами торговать))))
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Юзик, беги скорее в Мариуполь, там много дядь приехали и мульярды долларов налево и направо раздают не знают уже кому давать
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Отличная жопа с концертом получилась - ДАВАЙ ЮЗИК ИСЧО!
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Якн воно тупе! Навіть на фоні решти клоунів. Недаремно йому діставали я ролі безсловесних меблів, торшерів, під ставок для вазонів. Думаю, ті, що залишилися у Кварталі, тихо раділи, коли його у Раду проводжали. 😁
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Тобто то хабарі-подаруночки були - скільки сканадлів свого шоблА Вовка проігнорував чи проінтронізував !!! Але вішєнка скандалів тижня була у Золотому
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А че ему зря сидеть штаны протирать или дрочить вместе с Кивой или за колоной кокс нюхать? Хоть билеты продаст и то копейка. Ато уже на 95 квартал никто не ходит все смотрят ВР.
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Не того обозвали БАРЫГОЙ отрицает продажу в Раде билетов на выступление "Квартала-95": "Это были пригласительные" - Цензор.НЕТ 7617" src= "//static.censor.net/images/smiles/biggrin.gif" />
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роздава одному только чєлавєку. А там пачка - і не прігласітєльних, а обичних білєтів, тоість продавав, скотиняка, Зє!льона плєсєнь!!! ЖирТрєст!!!
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його в квартал тільки за екстер'йєр взяли
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Ай молодца, уже билетами барыжат, такая себе прибавочка к зарплате депутата, учитесь лошары, нет чтобы в свое время конфеты в раде продавать, не додумались тупые!!!
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Ну чьо к малышу пристали?! Он не продавал, он их на жрачку менял. Тайком от квартальных.
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Кто купит билетов пачку, тот получит водокачку.
А кто не будет брать тому отрежем газ и выгоним из партии
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Хоть бы колону в ВР покрасили ато Юзик жирными руками затер как в дешовой столовке. Дороги сепарам строят а в сердце Киева позорище.
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Та вы шо, это ж мрамор! Его красить низзя!
А вот помыть колонны после Юзика нужно конечно,
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пздц шапито.....
зебилы - вы хоть видите что вы наделали?
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неа.. они тупые слишком: видеть - видят, но ведь для осознания - нужен мозг.. А откуда он у зебилов, когда зомбоящик давно его атрофировал.
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Знакомый про этого Юзика рассказывал. Я не помню подробностей, но смысл в том, что кто -то для него делал какую то работу. то ли по медицине, то ли по строительству. И пацаны думали - чувак при деньгах - нормально рассчитается. По итогу он всучил им эти - на хрен не нужные контрмарки. Короче люди обиделись. Но видимо этот жлоб не меняется
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аналогично. К нам когда-то шефиры приперлись. Так аж дали афишки 95-квартала. Я на это г*но ни тогда, ни потом не ходил. А сотрудники помню, обиделись, что им даже билеты не принесли...
А афишки тогда в мусорку улетели.

Прям горжусь своей прозорливостью
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вот это я понимаю, барыга...

А вы тут всьо "порох-порох"....
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Юзік - барига. Незабаром коксом буде барижити у вр, коли на концерти кварталу навіть бомжи не захочуть ходити, щоб зігрітися.
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ладно. но вы представляете себе размер кассы чтобы эта будка в нее влезла?
а я не удивлюсь если скоро прямо в ВР поставят ларек по распространению билетов не только на квартал. там целый пул программ для умственно неполноценных - лига смеха, рассмеши смешного и прочие дебил-шоу
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заперечує продаж у Раді квитків на виступ "Кварталу-95": "Це були запрошення" - Цензор.НЕТ 5735" src= "https://ic.pics.livejournal.com/seryoga76/84200965/2747652/2747652_900.jpg" /> заперечує продаж у Раді квитків на виступ "Кварталу-95": "Це були запрошення" - Цензор.НЕТ 7241" src="//static.censor.net/images/smiles/vsk.gif" />
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Люди, так це просто глупа людина.Від природи.Боже Боже
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какой-то страшный сон... Шо оно, кто оно? Важная птица... мабуть заперечує продаж у Раді квитків на виступ "Кварталу-95": "Це були запрошення" - Цензор.НЕТ 2842" src="//static.censor.net/images/smiles/cool.gif" />
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