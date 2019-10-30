 Нардеп Корявченков ("Юзик") заперечує продаж у Раді квитків на виступ "Кварталу-95": "Це були запрошення". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Корявченков сказав у коментарі "Радіо Свобода", інформує Цензор.НЕТ.

"Це були запрошення", - зазначив депутат.

На запитання журналіcтки про те, чи були вони безкоштовними, Корявченков підтвердив: "Так, це були безкоштовні запрошення".

Втім, вже у відповіді на наступне запитання депутат назвав їх "квитками": "Я не роздавав ці квитки. Одній людині просто дав, і все".

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На уточнення про те, навіщо він тоді приніс їх із собою до сесійної зали, Корявченков відповів: "Тому що ввечері я не міг потрапити до Палацу "Україна", бо було засідання. Я їх сфотографував, щоб електронними квитками їх віддали".

"Так а для кого ці квитки були?" - уточнила журналістка, на що Корявченков зазначив, що для "запрошених людей", і це нібито були не депутати.



