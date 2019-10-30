 ГПУ закрила справу проти ексміністра з уряду Януковича Коржа, підозрюваного в корупції. ДОКУМЕНТ

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу фізкультурно-спортивного товариства "Динамо".
"Причетність Віктора Коржа до отримання неправомірної вигоди не підтвердилася. Генеральна прокуратура України закрила справу", - йдеться в повідомленні.
У розпорядженні інтернет-видання "ГОРДОН" є копія постанови ГПУ про закриття провадження. Її було винесено 15 жовтня.
Згідно з документом, кримінальне провадження було закрито на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 Кримінально-процесуального кодексу, оскільки після повідомлення особі про підозру закінчився передбачений законодавством термін досудового розслідування.
Віктор Корж - колишній член Партії регіонів. У 2006 році він став нардепом від ПР. Склав депутатські повноваження, щоб стати міністром України у справах сім'ї, молоді та спорту (з 2006-го по 2007 рік) в уряді Віктора Януковича. У 2007 році був знову обраний до Верховної Ради за списком Партії регіонів, де став заступником голови комітету з питань охорони здоров'я.
Нагадаємо, в березні 2019 року співробітники СБУ спільно з Генпрокуратурою викрили на хабарі радника на громадських засадах керівництва Міністерства внутрішніх справ.
За інформацією Цензор.НЕТ, чоловіка, затриманого СБУ в Києві під час одержання хабаря в $30 000, відправив за грошима генерал-майор міліції Віктор Корж. Саме його задокументували під час оформлення затримання, і тепер притягатимуть до відповідальності.
Пізніше з'ясувалося, що Корж не є радником міністра внутрішніх справ з 29 вересня 2018 року - йому не продовжили дію повноважень.
практическиу вас хорошее зрение!
По информации Цензор.НЕТ, мужчину, задержанного СБУ в Киеве при получении взятки в $30 000, отправил за деньгами генерал-майор милиции Виктор Корж. Именно его задокументировали при оформлении задержания, и теперь привлекут к ответственности.Источник: https://censor.net.ua/p3156688
Кто был президентом в это время?
тут само дело фиг выгорит. Смотрите - задерживают мимокрока с баблом, который говорит что его послал Корж. С таким же успехом он мог сказать послал Вася, Петя, сам Аваков и тд. Как доказать?
Перший - це те, що президент просто брехун. Не важливо, чи простофіля, й бреше від природи, чи свідомий шахрай, який копіює Бендера Остапа - і бреше свідомо. Тому що це не розслідування корупції - це просто її розведення.
І другий - це якщо Зеленський і дійсно чесний. Але набрав собі команду ідіотів і зрадників. Ну це типу чесний і дурний. Другий варіант трохи має схожість з Петею. Петя, загалом, здійснював гарні справи. Але до команди була просто маса претензій.
"все рыги в гости к нам"
а убийц активистов на Майдане уже никто не ищет...вот и итог 180 дней президента СН...