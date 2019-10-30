 ГПУ закрила справу проти ексміністра з уряду Януковича Коржа, підозрюваного в корупції. ДОКУМЕНТ

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу фізкультурно-спортивного товариства "Динамо".

"Причетність Віктора Коржа до отримання неправомірної вигоди не підтвердилася. Генеральна прокуратура України закрила справу", - йдеться в повідомленні.

У розпорядженні інтернет-видання "ГОРДОН" є копія постанови ГПУ про закриття провадження. Її було винесено 15 жовтня.

Згідно з документом, кримінальне провадження було закрито на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 Кримінально-процесуального кодексу, оскільки після повідомлення особі про підозру закінчився передбачений законодавством термін досудового розслідування.

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Віктор Корж - колишній член Партії регіонів. У 2006 році він став нардепом від ПР. Склав депутатські повноваження, щоб стати міністром України у справах сім'ї, молоді та спорту (з 2006-го по 2007 рік) в уряді Віктора Януковича. У 2007 році був знову обраний до Верховної Ради за списком Партії регіонів, де став заступником голови комітету з питань охорони здоров'я.

Нагадаємо, в березні 2019 року співробітники СБУ спільно з Генпрокуратурою викрили на хабарі радника на громадських засадах керівництва Міністерства внутрішніх справ.

За інформацією Цензор.НЕТ, чоловіка, затриманого СБУ в Києві під час одержання хабаря в $30 000, відправив за грошима генерал-майор міліції Віктор Корж. Саме його задокументували під час оформлення затримання, і тепер притягатимуть до відповідальності.

Пізніше з'ясувалося, що Корж не є радником міністра внутрішніх справ з 29 вересня 2018 року - йому не продовжили дію повноважень.