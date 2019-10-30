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 ГПУ закрила справу проти ексміністра з уряду Януковича Коржа, підозрюваного в корупції. ДОКУМЕНТ

Кримінальне провадження стосовно колишнього міністра молоді і спорту, а пізніше - радника глави МВС Арсена Авакова Віктора Коржа закрито у зв'язку із закінченням терміну досудового розслідування.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу фізкультурно-спортивного товариства "Динамо".

"Причетність Віктора Коржа до отримання неправомірної вигоди не підтвердилася. Генеральна прокуратура України закрила справу", - йдеться в повідомленні.

ГПУ закрила справу проти ексміністра з уряду Януковича Коржа, підозрюваного в корупції 01

У розпорядженні інтернет-видання "ГОРДОН" є копія постанови ГПУ про закриття провадження. Її було винесено 15 жовтня.

Згідно з документом, кримінальне провадження було закрито на підставі п. 10 ч. 1 ст. 284 Кримінально-процесуального кодексу, оскільки після повідомлення особі про підозру закінчився передбачений законодавством термін досудового розслідування.

Читайте також: Корж не є радником міністра МВС із вересня 2018 року

ГПУ закрила справу проти ексміністра з уряду Януковича Коржа, підозрюваного в корупції 02

ГПУ закрила справу проти ексміністра з уряду Януковича Коржа, підозрюваного в корупції 03

Віктор Корж - колишній член Партії регіонів. У 2006 році він став нардепом від ПР. Склав депутатські повноваження, щоб стати міністром України у справах сім'ї, молоді та спорту (з 2006-го по 2007 рік) в уряді Віктора Януковича. У 2007 році був знову обраний до Верховної Ради за списком Партії регіонів, де став заступником голови комітету з питань охорони здоров'я.

Нагадаємо, в березні 2019 року співробітники СБУ спільно з Генпрокуратурою викрили на хабарі радника на громадських засадах керівництва Міністерства внутрішніх справ.

За інформацією Цензор.НЕТ, чоловіка, затриманого СБУ в Києві під час одержання хабаря в $30 000, відправив за грошима генерал-майор міліції Віктор Корж. Саме його задокументували під час оформлення затримання, і тепер притягатимуть до відповідальності.

Пізніше з'ясувалося, що Корж не є радником міністра внутрішніх справ з 29 вересня 2018 року - йому не продовжили дію повноважень.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156688
 
 
 Топ коментарі
 
при оваще коррупции видите небыло, она вся при "барыге" расцвела что он потерял пол состояния... ну и зебилы
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Портнов дрочит не покладая рук
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хорошее ГПУ. правильное. зеленое.....
"все рыги в гости к нам"
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А шо там ото красненьким написано ? бо я погано бачу ... гандон , чи шо ... ГПУ закрыла дело против экс-министра из правительства Януковича Коржа, подозреваемого в коррупции - Цензор.НЕТ 2109
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при оваще коррупции видите небыло, она вся при "барыге" расцвела что он потерял пол состояния... ну и зебилы
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Напомним, в марте 2019 года сотрудники СБУ совместно с Генпрокуратурой разоблачили на взятке советника на общественных началах руководства Министерства внутренних дел.
По информации Цензор.НЕТ, мужчину, задержанного СБУ в Киеве при получении взятки в $30 000, отправил за деньгами генерал-майор милиции Виктор Корж. Именно его задокументировали при оформлении задержания, и теперь привлекут к ответственности.Источник: https://censor.net.ua/p3156688
Кто был президентом в это время?
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нет, нет и нет, не могёть такого быть, весна же уже прошла!
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а смысл Зеленому его спасать?
тут само дело фиг выгорит. Смотрите - задерживают мимокрока с баблом, который говорит что его послал Корж. С таким же успехом он мог сказать послал Вася, Петя, сам Аваков и тд. Как доказать?
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Хоч не економічний, але все ж таки прорив! Так зебіли?
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Ну зрозуміло вже. Тут є два варіанта.
Перший - це те, що президент просто брехун. Не важливо, чи простофіля, й бреше від природи, чи свідомий шахрай, який копіює Бендера Остапа - і бреше свідомо. Тому що це не розслідування корупції - це просто її розведення.
І другий - це якщо Зеленський і дійсно чесний. Але набрав собі команду ідіотів і зрадників. Ну це типу чесний і дурний. Другий варіант трохи має схожість з Петею. Петя, загалом, здійснював гарні справи. Але до команди була просто маса претензій.
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в рассее царь тоже типа-"добрый" а бояре.падлы -народ душат...
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люди ж кажуть, що старається. А з боку виглядає як начитався 12 стільців Ільфа й Петрова.
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Полиграф покажет, что это святой человек. Можно воду от него даже освячивать.
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хорошее ГПУ. правильное. зеленое.....
"все рыги в гости к нам"
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и прадалжение следует...в темпе взбесившегося принтера...
а убийц активистов на Майдане уже никто не ищет...вот и итог 180 дней президента СН... ГПУ закрила справу проти ексміністра з уряду Януковича Коржа, підозрюваного в корупції - Цензор.НЕТ 2271
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