 "Найкраща організація", - в окупованому Севастополі дітей приймали до комсомолу. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".
Мітинг провели під стінами міського парламенту біля пам'ятного знака. На заході виступив керівник севастопольських комуністів Василь Пархоменко.
"Комсомол - найкраща організація в Севастополі, яка творить багато добрих справ", - сказав він.
Пархоменко закликав активістів прийти 7 листопада на демонстрацію в пам'ять про Жовтневий переворот, який він назвав Великою Жовтневою Революцією.
Крім Пархоменка, на заході виступили керівник міської організації комсомолу Олександр Череменов і глава союзу ветеранів комсомолу Севастополя Галина Мартиненко.
Кількох дітей під час мітингу прийняли в комсомол. Квитки новим комсомольцям вручив керівник севастопольських комуністів.
Під час проведення заходу біля стіни з пам'ятним знаком стояла почесна варта з дітей-піонерів і комсомольців із прапорами.
Всесоюзний ленінський комуністичний союз молоді був створений на I Всеросійському з'їзді Союзу робочої і селянської молоді 29 жовтня 1918 року, як молодіжна організація комуністичної партії СРСР.
Комсомольська організація на державному рівні збереглася в Білорусі. У сусідній Росії і Казахстані комсомол існує як молодіжні організації за підтримки компартій.
У квітні 2015 року Верховна Рада України прийняла закон про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів, його підписав президент Петро Порошенко. Згідно із законом, зокрема, перейменуванню підлягають низка міст, вулиць і об'єктів, зокрема названих на честь ВЛКСМ.
мелкий наверно мечтает о Плойке 4 что бы в ГодОфВор поиграть новместо плойки получил - пилотку)))
В Архангельске (Россия) мужчина убил и съел трех мужчин, с которыми был знаком.
https://youtu.be/abRPgv_PTmo
Сплю, от счастья пьяный в дым.
Не расстанусь с комсомолом,
Буду вечно молодым!
Сначала центры НТТМ, потом кооперативы, и понеслась капиталистическая пинсда
по рыночным кочкам.
что за ватная привычка, приходить и ныть что вам здесь плохо!))
Дания одобрила стройку морского участка конкурента "Северного потока-2"
не дрифь руцкии, можешь и такие прочитать, но пользуйся гоогле, дурачок яндекс рукоопый, возможно не найдёт.
надоело мне моральных калек жалеть....................
А вот то что детей приплетают - это не есть гуд.
Гаврила в церкви попевал
А в браке вовсе не заметил
Что свою церковь подорвал.
Эй вы, кто шлем не отличает от ермолки,
Вот вам история советской комсомолки.
Чьей малой Родиной являлся город Фастов,
Где, как известно, много всяческих контрастов.
Училась Ксюша, как и все мы, в средней школе,
И кукурузу собирала летом в поле.
В шестнадцать лет её на этой кукурузе
Лишил комсорг Василий всяческих иллюзий.
Потом пошло оно поехало без толку;
Кто только не имел простую комсомолку.
Узнала Ксюша от особ мужского пола
Всю героическую сущность комсомола.
Так обнаружила она мужчин слабинку:
Они в руках у тех, кто может лечь на спинку.
И если дама будет спец по этой части,
Она получит всё из-под советской власти.
. . . . . . . .
. . . . . . . .
Теперь давно она уже в номенклатуре
Специалист по лесбиянству и культуре.
И мир дивится, видя Ксюшу на параде:
Чего досчить в стране Советов, могут б..ди!
По ходу слабо им голову зеленкой мажут, нужно заставлять пить
задрав штаны бежать за комсомолом
есенин
и туда же, за комсомолом
Только из психушки строгог режима😩