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 "Найкраща організація", - в окупованому Севастополі дітей приймали до комсомолу. ФОТО

У Севастополі, який перебуває під окупацією Росії, 29 жовтня відзначили "день народження комсомолу". Комуністи влаштували мітинг, під час якого прийняли дітей укомсомольці.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Крим.Реалії".

Мітинг провели під стінами міського парламенту біля пам'ятного знака. На заході виступив керівник севастопольських комуністів Василь Пархоменко.

"Комсомол - найкраща організація в Севастополі, яка творить багато добрих справ", - сказав він.

Найкраща організація, - в окупованому Севастополі дітей приймали до комсомолу 01

Пархоменко закликав активістів прийти 7 листопада на демонстрацію в пам'ять про Жовтневий переворот, який він назвав Великою Жовтневою Революцією.

Крім Пархоменка, на заході виступили керівник міської організації комсомолу Олександр Череменов і глава союзу ветеранів комсомолу Севастополя Галина Мартиненко.

Кількох дітей під час мітингу прийняли в комсомол. Квитки новим комсомольцям вручив керівник севастопольських комуністів.

Найкраща організація, - в окупованому Севастополі дітей приймали до комсомолу 02

Під час проведення заходу біля стіни з пам'ятним знаком стояла почесна варта з дітей-піонерів і комсомольців із прапорами.

Всесоюзний ленінський комуністичний союз молоді був створений на I Всеросійському з'їзді Союзу робочої і селянської молоді 29 жовтня 1918 року, як молодіжна організація комуністичної партії СРСР.

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Комсомольська організація на державному рівні збереглася в Білорусі. У сусідній Росії і Казахстані комсомол існує як молодіжні організації за підтримки компартій.

У квітні 2015 року Верховна Рада України прийняла закон про засудження комуністичного і нацистського тоталітарних режимів, його підписав президент Петро Порошенко. Згідно із законом, зокрема, перейменуванню підлягають низка міст, вулиць і об'єктів, зокрема названих на честь ВЛКСМ.

Найкраща організація, - в окупованому Севастополі дітей приймали до комсомолу 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156687
 
 
 Топ коментарі
 
Выражение лиц у детей на последнем фото лучше любых комментариев)
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Во-первых, шо это за натовский пацан в бэрэтэ и натовской форме? Во-вторых, шо это за Мальвина? Фейковый кацмамол какой-то. Насколько я помню, в настоящем кацмамоле за такие зеленые волосы из кацмамола выгоняли перед этим пропесочив на товарищеском суде.
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Выражение лиц у детей на последнем фото лучше любых комментариев)
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"""Безудержное веселье"" ппахпахахаааа )) ....
мелкий наверно мечтает о Плойке 4 что бы в ГодОфВор поиграть новместо плойки получил - пилотку)))
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Все по канонам, сразу вспомнил песню, группа порнофильмы - Россия для грустных. Советую послушать)
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Старые совковые упыри приобщают детей к вкусу красной крови...
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Путлерюгенд Скоро-Зелеюгенд. Адиннарот
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Ровости импортозамещения:
В Архангельске (Россия) мужчина убил и съел трех мужчин, с которыми был знаком.

https://youtu.be/abRPgv_PTmo
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на порохоботов похожи. тоже старому казлине поклоняются
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Упыри ватные с кашей манной в голове, детей оставьте в покое
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а мне помню комсомолки нравились очень хоть я им и не был
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Во-первых, шо это за натовский пацан в бэрэтэ и натовской форме? Во-вторых, шо это за Мальвина? Фейковый кацмамол какой-то. Насколько я помню, в настоящем кацмамоле за такие зеленые волосы из кацмамола выгоняли перед этим пропесочив на товарищеском суде.
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Со студенткой в виде голом
Сплю, от счастья пьяный в дым.
Не расстанусь с комсомолом,
Буду вечно молодым!

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офигеть, так скоро уже, но ведь думал ехать на рашку лет так через 15 - ведь интересно посмотреть, как жили в начале 20 века и за 10 долларов взять такси на неделю.
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Именно комсомольцы и расхерачили Цавецкий Саюз.
Сначала центры НТТМ, потом кооперативы, и понеслась капиталистическая пинсда
по рыночным кочкам.
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Какие новости мира? Никогда и нигде не видел более убогой ленты. Этот сайт скорее похож на стенгазету партии Порошенко.
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Потому что это стенгазета партии Порошенко. А новости можно и в другом месте почитать.
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ну так чего ноете, развлекайтесь....
что за ватная привычка, приходить и ныть что вам здесь плохо!))
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Вы постоянно ноете, что в Украине все плохо и не уходите.
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Про комсомол это новости мира. Аэропорт Лиссабона это про достижения Украины.
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Арестованное в Литве за долги российское судно продано на аукционе
Дания одобрила стройку морского участка конкурента "Северного потока-2"
не дрифь руцкии, можешь и такие прочитать, но пользуйся гоогле, дурачок яндекс рукоопый, возможно не найдёт.
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туда им и дорога - мозга нет, считай калека!
надоело мне моральных калек жалеть....................
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Атрибутика комсомола той бабе с крашенными в лазурный цвет волосами, что на фото так подходит всё равно, что корове седло или зайцу стоп сигнал ,хотя чего удивляться ведь это же в раше и подобное является нормальным
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Но медальку она получила заслуженно. Тяжко ведь"трудиться" в злачных местах "Самая лучшая организация", - в оккупированном Севастополе детей принимали в комсомол - Цензор.НЕТ 5363
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на ваще то коммунизм - в параше не гос. идеология. ПОдобные мероприятия даже у кацапов - это что-то сектантского празднества. просто у них коммунистическая идеология разрешена, а в Украине запрещена.
А вот то что детей приплетают - это не есть гуд.
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На Кримі панує махровий совок. Що хотіли, те і отримали.

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Там от совка только название, как и этот бутафорный комсомол.
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нахєра здєсь прапаганда звєрінца??? Почєму в повєствоватєльной формє???
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Гаврила комсомолку встретил
Гаврила в церкви попевал
А в браке вовсе не заметил
Что свою церковь подорвал.
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Хорошее замечание насчёт зверинца сделал уважаемый oboqo .
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"Комсомолочка". Танго. Слова Д. Кімельфельда.

Эй вы, кто шлем не отличает от ермолки,
Вот вам история советской комсомолки.
Чьей малой Родиной являлся город Фастов,
Где, как известно, много всяческих контрастов.

Училась Ксюша, как и все мы, в средней школе,
И кукурузу собирала летом в поле.
В шестнадцать лет её на этой кукурузе
Лишил комсорг Василий всяческих иллюзий.

Потом пошло оно поехало без толку;
Кто только не имел простую комсомолку.
Узнала Ксюша от особ мужского пола
Всю героическую сущность комсомола.

Так обнаружила она мужчин слабинку:
Они в руках у тех, кто может лечь на спинку.
И если дама будет спец по этой части,
Она получит всё из-под советской власти.
. . . . . . . .
. . . . . . . .
Теперь давно она уже в номенклатуре
Специалист по лесбиянству и культуре.
И мир дивится, видя Ксюшу на параде:
Чего досчить в стране Советов, могут б..ди!
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Думка кацапських тролів - нижче порогу моєї уваги. Посидь у спамі, камсамолець.
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я не кацапсккий, не троль, не камсамолец и не в спаме. ты кацапский умственно неполноценный троль-камсамолец посиди в спаме. твоя думка ниже порога твоей собственной уваги.
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Зє!біл скоро нам такую жисть устроіт
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вторая фотка.
По ходу слабо им голову зеленкой мажут, нужно заставлять пить
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ну а как нащот борьбы с эксплуататорами трудового нарида и отменой частной собственности? Они хоть знают шо в уставе написано?Объясните им шо придётся погибать МАЛАДЫМИ в боях с капиталистами рабиновичем и дерипаской!
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"Не хочется думать о смерти, поверьте, в 16 мальчишеских лет."
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а хдє знакі разлічія??? Ні охтябрацкой звьозди, ні галстука с красним знамєнєм цвєта одного
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мордва и детей военнопленных калечит духовно. Как теперь жить с таким позором этим деткам?
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ору с фоток, видно же, что им всем там реально стыдно
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комсомол-комсомолом, а с отдыхающих дерут три шкуры...как беспартийные
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вот потому так хочется и мне
задрав штаны бежать за комсомолом
есенин
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Марионетка Кремля. Европарламенте призвали расследовать связи Греты Тунберг с русскими.


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кацапы фашисты 21вука!эту нечисть совковкую нужно выжигать под корень!
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верным путем идете, крымчане
и туда же, за комсомолом
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ВСЕ ТАМ вже дно..ЦЮ падаль хочете повернути?
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К чему все это, в капиталистической россии этот как собаке пятая нога.
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а шо в амэрыке буйных сумасшедших из лечебниц выпускают?
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Левых в Америке больше чем в любой другой стране мира, из-за латиносов.
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и че? дебилов в мире везде хватает, но в раше ихбольше
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кака дебильная нация-Николай II-причислен к лику святых,его убийца-лежит в мавзалее, каждый год арут-"дедываевали,могемпавтарить" и упорно тянут в Германию СП-2...и нас тянут с ним "дружить"...это уже НЕ СМЕШНО...!!!
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Других новостей нет!
Только из психушки строгог режима😩
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Какой бандеровец юную комсомолку зеленкой облил? "Найкраща організація", - в окупованому Севастополі дітей приймали до комсомолу - Цензор.НЕТ 8148 Доколе
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я в шоке ! маразм крепчает, а эту дуру видать наши патриоты зеленкой облили "Найкраща організація", - в окупованому Севастополі дітей приймали до комсомолу - Цензор.НЕТ 7608
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