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 Правоохоронці затримали співробітника НБУ, який за хабар $50 тисяч обіцяв "вирішити питання" отримання ліцензії на обмін валюти. ФОТОрепортаж

29 жовтня 2019, за процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчі СУ ГУ НП в м. Києві спільно з ГУБКОЗ СБУ затримали головного спеціаліста Національного банку України під час спроби заволодіти коштами підприємця в сумі 50 тис. доларів США.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі столичної прокуратури.

У повідомленні зазначається: "Досудовим розслідуванням встановлено, що згадану суму головний спеціаліст НБУ зажадав від директора приватного підприємства, який здійснює діяльність з обміну валюти, за сприяння в отриманні безстрокової Генеральної ліцензії НБУ на здійснення таких послуг.

Під час передачі частини обумовлених коштів у сумі 40 тис. доларів США службовця банку затримали біля будівлі НБУ на Печерську.

Наразі затриманій особі готується повідомлення про підозру за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (замах на шахрайське заволодіння чужим майном, вчинене в особливо великих розмірах) КК України. На місці події проводяться слідчі дії".

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Правоохоронці затримали співробітника НБУ, який за хабар $50 тисяч обіцяв вирішити питання отримання ліцензії на обмін валюти 01
Правоохоронці затримали співробітника НБУ, який за хабар $50 тисяч обіцяв вирішити питання отримання ліцензії на обмін валюти 02
Правоохоронці затримали співробітника НБУ, який за хабар $50 тисяч обіцяв вирішити питання отримання ліцензії на обмін валюти 03
Правоохоронці затримали співробітника НБУ, який за хабар $50 тисяч обіцяв вирішити питання отримання ліцензії на обмін валюти 04
Правоохоронці затримали співробітника НБУ, який за хабар $50 тисяч обіцяв вирішити питання отримання ліцензії на обмін валюти 05
Правоохоронці затримали співробітника НБУ, який за хабар $50 тисяч обіцяв вирішити питання отримання ліцензії на обмін валюти 06
Правоохоронці затримали співробітника НБУ, який за хабар $50 тисяч обіцяв вирішити питання отримання ліцензії на обмін валюти 07
Правоохоронці затримали співробітника НБУ, який за хабар $50 тисяч обіцяв вирішити питання отримання ліцензії на обмін валюти 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156661
 
 
 Топ коментарі
 
Постановка - при таких операціях обличчя прикривають до рішення суду. Але - хавай(те). Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал "решить вопрос" получения лицензии на обмен валюты - Цензор.НЕТ 2064
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Тю. Дурак не тем понес взятку. Сейчас же Аваков все обменники крышует и получает 10 лямов долларов прибыли в месяц по расследованию самого Дубинского.
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когда уже СБУ свинтит предателя Зеленскавага?!
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Не знаю як в НБУ, але ваш "бандит" можливо ходить до сусідки.
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Зеленскому нужно срочно решать проблему с судами в Украине . Главные бандиты сидят в судах . Именно они решают судьбы людей и предприятий за деньги . Прокуроры имеют деньги от судей .
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Постановка - при таких операціях обличчя прикривають до рішення суду. Але - хавай(те). Правоохранители задержали сотрудника НБУ, который за взятку $50 тысяч обещал "решить вопрос" получения лицензии на обмен валюты - Цензор.НЕТ 2064
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Що дура.. Працюєш на свиню порошенка..) скоро і палюку гонтареву затримають
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Порошенко вкрав на рік уперед. Правоохоронці затримали співробітника НБУ, який за хабар $50 тисяч обіцяв "вирішити питання" отримання ліцензії на обмін валюти - Цензор.НЕТ 4563Нелох - зеленський, бо його могли обрати тільки лохи.
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Може він циган ром або кавказець чи "вор_в_законЄ". Цієї категорії це правило не стосується
А ще блаЗЄнський хоче "результат" до 1-го Листопада за будь-яку ціну Правоохоронці затримали співробітника НБУ, який за хабар $50 тисяч обіцяв "вирішити питання" отримання ліцензії на обмін валюти - Цензор.НЕТ 5823 то може й кіно створили. Як про "блок-пост-золоте" Правоохоронці затримали співробітника НБУ, який за хабар $50 тисяч обіцяв "вирішити питання" отримання ліцензії на обмін валюти - Цензор.НЕТ 5823
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Тю. Дурак не тем понес взятку. Сейчас же Аваков все обменники крышует и получает 10 лямов долларов прибыли в месяц по расследованию самого Дубинского.
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когда уже СБУ свинтит предателя Зеленскавага?!
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Независимый от закона НБУ режима мародёра.
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а чего морды не заретушировали???
непорядок...по судам затаскает, как под застваву выйдет ))))
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Такій бородатий як більшість патрульних в Києві)))) Така мода маєш бороду маєш гроші...до речи подонок Дубинський теж бородатий)))
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Твою дивизию, сколько лет нужно работать чтоб собрать 50к баксов. А это модное чмо с бородкой за РАЗ 50к.
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Вопрос посадят ли этого маланца, ведь до него ещё пока толком ни кто не отбывал за подобное
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А если он порохобот, а вы его мордой в пол....это можно расценить как издевательство над животными Правоохоронці затримали співробітника НБУ, який за хабар $50 тисяч обіцяв "вирішити питання" отримання ліцензії на обмін валюти - Цензор.НЕТ 3938
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О, це з бородою, модняво підстрижене, зразу видно з зєбобиків.

Боротьба з корупцією така, що аж гай гуде. Шобла молодих, навіженних та нахабних дорвалася до корита.
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