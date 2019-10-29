 Правоохоронці затримали співробітника НБУ, який за хабар $50 тисяч обіцяв "вирішити питання" отримання ліцензії на обмін валюти. ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі столичної прокуратури.

У повідомленні зазначається: "Досудовим розслідуванням встановлено, що згадану суму головний спеціаліст НБУ зажадав від директора приватного підприємства, який здійснює діяльність з обміну валюти, за сприяння в отриманні безстрокової Генеральної ліцензії НБУ на здійснення таких послуг.

Під час передачі частини обумовлених коштів у сумі 40 тис. доларів США службовця банку затримали біля будівлі НБУ на Печерську.

Наразі затриманій особі готується повідомлення про підозру за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 (замах на шахрайське заволодіння чужим майном, вчинене в особливо великих розмірах) КК України. На місці події проводяться слідчі дії".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чиновник Фонду держмайна попався на хабарі в 30 тис. доларів. ФОТО















