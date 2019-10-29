 "Ні кроку назад", - під офісом президента відбулась акція проти відведення військ під Золотим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Організатори акції зазначають, що "сьогодні почалося" розведення військ "на ділянках в Золотому і найближчим часом почнеться в Петрівському. Є розбіжності в заявах представників влади, але з огляду на той факт, що проходить засідання ТКГ у Мінську, стає очевидним, що відступ може початися з дня на день. Заяви влади мають на меті розпорошити протестний потенціал і дезорієнтувати суспільство. Цьому передували пропагандистське шоу, яке на лінії розмежування влаштував президент України і масована інформаційна кампанія в ЗМІ. В український медіа-простір зусиллями нашої влади внесено оману, що українці втомилися від війни і готові на мир фактично на будь-яких умовах.
Дії влади з "розведення військ" поки подаються як вимушена реакція на "прохання народу", коли публічно керівники нашої держави проти капітуляції, проти здачі українських територій, але - "змушені" йти на поступки агресору, оскільки так "хоче народ України". При цьому влада свідомо ігнорує той багатомільйонний голос українського народу, який говорить своє "ні капітуляції", виходячи на площі українських міст. Влада ігнорує жертовний чин українських добровольців, які зараз перебуваєть беззбройні на ділянці розведення і яких менше ніж добу тому обстрілював ворог.
Рух опору капітуляції попереджає владу про неприпустимість будь-яких дій, які ставлять під загрозу суверенітет України, життя і безпеку її громадян. Ми застерігаємо від порушення Конституції України. За всі наслідки, які матимуть ці незаконні дії, відповідатимуть ті, хто ці рішення приймав і виконував.
Или ты не боишься, что порохоботы приедут к монике шмаркле узнать - насколько оно "бессмертное"?
п.с. когда там митинги в поддержку зе!лоха и акции "да капитуляции!"? Хоть один зебил прийдет защищать
своизомбоящика убеждения?
Идет отчетно-выборное собрание членов профсоюза Организации. Члены профсоюза возмущаются - Председатель ворюга, ворует талоны на молоко, путевки в санатории не дают. Геть его! Тут вскакивает молодой и энергичный - Геть! Геть! Я талоны на молоко не буду красть. Я еще выбью у администрации талоны на повидло для всех членов профсоюза! Проголосовали за молодого не 73%, а все 100!
Передает дела старый Пред новому в кабинете. Ну, там папки, тесемки, туда-сюда. А новый увидел сейф и спрашивает - А что в сейфе? Старый ему - там самое главное. Три письма. Когда будет очень плохо, вскроешь первое письмо. Когда будет совсем невмоготу, вскроешь второе письмо. А когда будет полный капец и начнут выгонять, вскрывай третье письмо.
Как водится, талоны на молоко по прежнему воруют, талонов на повидло и в глаза никто не видел. Перед администрацией никто на заступается. Члены профсоюза возмущаются. Новый Пред вскрывает первое письмо. А там написано: "Вали все на меня!" Валит с упоением.
Не помогает. Воруют еще больше, гнобят членов профсоюза еще больше. Возмущения нарастают. Вскрывает второе письмо. А там написано: "Всем все обещай!"
Не помогает. Члены уже инициируют досрочное отчетно-выборное собрание. Вомущение достигает апогея. Вскрывает Пред третье письмо. А там: "ПИШИ ТРИ ПИСЬМА".
Владимир Александрович, пиши три письма!