 Поліцейські примусово видворили за межі України громадянина РФ, який відбув покарання на Харківщині. ФОТО

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, 31-річний громадянин Російської Федерації звільнився з виправної колонії, де понад 8 років відбував покарання за умисне вбивство. Жодних підстав для подальшого перебування на території України він не мав.
Проти правопорушника працівники міграційної служби склали протокол за ч. 2 ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду територією України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Генконсульство Російської Федерації підтвердило громадянство чоловіка і він отримав необхідні документи для повернення в країну походження. Під супроводом працівників УБЗПТЛ ГУНП в Харківській області та ГУ ДМС України в Харківській області чоловік залишив територію нашої держави через прикордонний пункт пропуску "Гоптівка". Йому заборонено в'їзд в Україну терміном на 3 роки.
Зазначається, що чоловіка виявили під час проведення профілактичних заходів "Мігрант" співробітники Управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Управління стратегічних розслідувань ГУНП в Харківській області спільно з працівниками регіонального Головного управління державної міграційної служби України.
Але ви ж тупенькі, тому і не помічаєте цього
Почитай тобі буде корисно.
*********..запутинец.
«Профессор-филолог из ВШЭ назвал русский язык убогим и «клоачным».
В московских киосках наблюдается недостаток иноязычной прессы и продаются лишь издания на убогом и «клоачном» русском языке, считает профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), доктор филологических наук Гасан Гусейнов. Об этом он написал в своем Facebook. «В Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна», - написал филолог.
Заодно преподаватель ВШЭ высказал недоумение в связи с тем, что живущим на Украине русским «невмоготу выучить» государственный язык той страны. Также Гусейнов выразил мнение, что следующим поколениям «предстоит расчищать эти наши авгиевы конюшни».
«Патамушта империя и великая держава? Наоборот: потому что не империя, не великая держава, а порядком одичавшая страна», - резюмировал он.»
КОРОТКО І ЗРОЗУМІЛО.
«...Потому что, приехав, например, в Берлин, эти умные люди не удивляются, увидев в тамошних киосках газеты не только на немецком, но и на русском и турецком, сербском и французском, греческом и польском, английском и итальянском.
......Язык, из которого вынуто удивление: черт побери, а мир-то населен более умными и человечными людьми, чем я и мои соотечественники, как же так? Как же я дошёл до жизни такой?»
Другими словами типа просто отпустили на волю...