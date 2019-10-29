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 Поліцейські примусово видворили за межі України громадянина РФ, який відбув покарання на Харківщині. ФОТО

Правоохоронці 28 жовтня виявили раніше судимого чоловіка, який незаконно перебував на території нашої держави.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, 31-річний громадянин Російської Федерації звільнився з виправної колонії, де понад 8 років відбував покарання за умисне вбивство. Жодних підстав для подальшого перебування на території України він не мав.

Проти правопорушника працівники міграційної служби склали протокол за ч. 2 ст. 203 (порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду територією України) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Генконсульство Російської Федерації підтвердило громадянство чоловіка і він отримав необхідні документи для повернення в країну походження. Під супроводом працівників УБЗПТЛ ГУНП в Харківській області та ГУ ДМС України в Харківській області чоловік залишив територію нашої держави через прикордонний пункт пропуску "Гоптівка". Йому заборонено в'їзд в Україну терміном на 3 роки.

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Зазначається, що чоловіка виявили під час проведення профілактичних заходів "Мігрант" співробітники Управління по боротьбі зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми, Управління стратегічних розслідувань ГУНП в Харківській області спільно з працівниками регіонального Головного управління державної міграційної служби України.

Поліцейські примусово видворили за межі України громадянина РФ, який відбув покарання на Харківщині 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156653
 
   
 Топ коментарі
 
20:16, 29 октября 2019
«Профессор-филолог из ВШЭ назвал русский язык убогим и «клоачным».



В московских киосках наблюдается недостаток иноязычной прессы и продаются лишь издания на убогом и «клоачном» русском языке, считает профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), доктор филологических наук Гасан Гусейнов. Об этом он написал в своем Facebook. «В Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна», - написал филолог.
Заодно преподаватель ВШЭ высказал недоумение в связи с тем, что живущим на Украине русским «невмоготу выучить» государственный язык той страны. Также Гусейнов выразил мнение, что следующим поколениям «предстоит расчищать эти наши авгиевы конюшни».
«Патамушта империя и великая держава? Наоборот: потому что не империя, не великая держава, а порядком одичавшая страна», - резюмировал он.»

КОРОТКО І ЗРОЗУМІЛО.
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Хорошо кормили . В раше все санкции переживёт .
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Командующий ООС Владимир Кравченко заявил, что разводить войска рядом с Золотым будут в течение 3 суток.
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Та По' вас постійно розводить, як кроликів...
Але ви ж тупенькі, тому і не помічаєте цього Поліцейські примусово видворили за межі України громадянина РФ, який відбув покарання на Харківщині - Цензор.НЕТ 2769
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Дебо, ти про Едгара По?
Почитай тобі буде корисно.
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Хорошо кормили . В раше все санкции переживёт .
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Підсрачниками гнали ? Екзальтована підстаркувата кримська панянка дєнісова - буде дуже незадоволеною..
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20:16, 29 октября 2019
«Профессор-филолог из ВШЭ назвал русский язык убогим и «клоачным».



В московских киосках наблюдается недостаток иноязычной прессы и продаются лишь издания на убогом и «клоачном» русском языке, считает профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), доктор филологических наук Гасан Гусейнов. Об этом он написал в своем Facebook. «В Москве, с сотнями тысяч украинцев и татар, кыргызов и узбеков, китайцев и немцев, невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна», - написал филолог.
Заодно преподаватель ВШЭ высказал недоумение в связи с тем, что живущим на Украине русским «невмоготу выучить» государственный язык той страны. Также Гусейнов выразил мнение, что следующим поколениям «предстоит расчищать эти наши авгиевы конюшни».
«Патамушта империя и великая держава? Наоборот: потому что не империя, не великая держава, а порядком одичавшая страна», - резюмировал он.»

КОРОТКО І ЗРОЗУМІЛО.
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Там ще й цензура пройшлася прибравши фраґменти тексту, як:

«...Потому что, приехав, например, в Берлин, эти умные люди не удивляются, увидев в тамошних киосках газеты не только на немецком, но и на русском и турецком, сербском и французском, греческом и польском, английском и итальянском.
......Язык, из которого вынуто удивление: черт побери, а мир-то населен более умными и человечными людьми, чем я и мои соотечественники, как же так? Как же я дошёл до жизни такой?»
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Тю, завтра вернется до Хаьркову через леса.
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А зачем ? Они же уже попиарились.
Другими словами типа просто отпустили на волю...
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Теперь на Донбасс поедет воевать за сепаратистов.(
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