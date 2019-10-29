 "Развод" по-путінськи, тактика і стратегія, найнадійніший "поліграф". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

- Путін так пообіцяв...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "А хто такі лнр? Ми їх вже визнали?": Пост депутата від СН Камельчука про розведення в Золотому обурив користувачів Facebook

І головнокомандувач!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський приїхав до добровольців у Золоте: Я президент цієї країни і кажу - зброю приберіть. ВIДЕО

О Боже, какой мущіна! (c)

Все бачила...

- потрібна тактика і стратегія, розумієте?

"Развод" по-путінськи



Може "Як в старі добрі часи"?

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