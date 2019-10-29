 "Развод" по-путінськи, тактика і стратегія, найнадійніший "поліграф". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

- Путін так пообіцяв...
І головнокомандувач!
О Боже, какой мущіна! (c)
Все бачила...
- потрібна тактика і стратегія, розумієте?
"Развод" по-путінськи
Може "Як в старі добрі часи"?
Більше фотошопів дивіться тут
- Путін так пообіцяв...
І головнокомандувач!
О Боже, какой мущіна! (c)
Все бачила...
- потрібна тактика і стратегія, розумієте?
"Развод" по-путінськи
Може "Як в старі добрі часи"?
Більше фотошопів дивіться тут
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лише спамлять тихцем.
вилазять тільки в темах про Петю, мов ті упирі вночі ...