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 "Развод" по-путінськи, тактика і стратегія, найнадійніший "поліграф". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Развод по-путінськи, тактика і стратегія, найнадійніший поліграф. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

- Путін так пообіцяв...

Читайте на "Цензор.НЕТ": "А хто такі лнр? Ми їх вже визнали?": Пост депутата від СН Камельчука про розведення в Золотому обурив користувачів Facebook

Развод по-путінськи, тактика і стратегія, найнадійніший поліграф. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

І головнокомандувач!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський приїхав до добровольців у Золоте: Я президент цієї країни і кажу - зброю приберіть. ВIДЕО

Развод по-путінськи, тактика і стратегія, найнадійніший поліграф. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

О Боже, какой мущіна! (c)

Развод по-путінськи, тактика і стратегія, найнадійніший поліграф. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Все бачила...

Развод по-путінськи, тактика і стратегія, найнадійніший поліграф. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

- потрібна тактика і стратегія, розумієте?

Развод по-путінськи, тактика і стратегія, найнадійніший поліграф. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

"Развод" по-путінськи

Развод по-путінськи, тактика і стратегія, найнадійніший поліграф. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Може "Як в старі добрі часи"?

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156637
 
   
 Топ коментарі
 
вони взагалі поховались.
лише спамлять тихцем.
вилазять тільки в темах про Петю, мов ті упирі вночі ...
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Сцаря абидели..ЗЕбилорабы аж усераюца, щас их прям порвёт. Как магли ЗЕбубачку абидеть..ЗЕбилы ану все на Майдан на митинг за НЕлоха!!
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Шикарні фотожаби.)) Цензор на висоті.
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передай Зинкевич что она Зеленскому неинтересна. в "лиге смеха" команда "пошло-поехало " уже есть))
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зараз під ОП: у слова "розводити" є ще один сенс...

"Развод" по-путінськи, тактика і стратегія, найнадійніший "поліграф". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8281
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