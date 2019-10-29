 Кабмін і ЄБРР домовилися про фінансування ремонту регіональних доріг: перший транш у 300 млн євро розподілять на 5 областей. ФОТО

Про це повідомив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, інформує Цензор.НЕТ.
"Підписали сьогодні з віцепрезидентом Європейського банку реконструкції і розвитку Алленом Пію Меморандум щодо програми фінансування регіональних доріг. Перший транш - 300 млн євро", - повідомив Гончарук.
За його словами, ЄБРР буде кредитувати обласні державні адміністрації під місцеві гарантії, та першою областю стане Херсонська.
Радник прем'єр-міністра України Юрій Голик уточнив, що гроші виділяються на капітальний ремонт регіональних доріг у п'яти областях.
весь юг херсонсой области в каналах, и это - сплошные противотанковые рвы...
а дороги улучшать. это не только сменить покрытие, а и обустроить мосты и путепроводы... без них танкам никак
Во вторых: озвучена была только херсонская область, что как бэ намекает, что остальное финансирование пойдет на финансирование дорог двух известных сепарских областей. Неизвестны так же суммы которые пойдут на конкретные области (например по 1млн на херсонскую и еще пару каких то областей, на луганскую и донецкую как наиболее пострадавшую 297млн)