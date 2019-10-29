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 Суспільство, Фоторепортаж
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 Міжнародні військові навчання "Кленова Арка - 2019" стартували в Житомирі, - Міноборони. ФОТОрепортаж

У Житомирі на базі 199-го Навчального центру десантно-штурмових військ Збройних Сил України відбулося урочисте відкриття багатонаціонального командно-штабного навчання "Кленова Арка - 2019".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Навчання проходять за підтримки Збройних Сил Канади спільно з військовослужбовцями Збройних Сил Литви, Польщі та України, в цілому за участю міжнародних партнерів із дев'яти країн: Грузії, Болгарії, Канади, Литовської Республіки, Республіки Польща, Республіки Північна Македонія, Румунії, Чорногорії та України.

Від України до навчань залучаються військовослужбовці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та офіцери десантно-штурмових військ Збройних Сил України, які виконують завдання у складі Литовсько-польсько-української бригади імені Великого гетьмана Костянтина Острозького.

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Зазначається, що структура навчань зосереджена на плануванні офіцерами штабу операцій із підтримки миру.

Міжнародні військові навчання Кленова Арка - 2019 стартували в Житомирі, - Міноборони 01

Міжнародні військові навчання Кленова Арка - 2019 стартували в Житомирі, - Міноборони 02
Міжнародні військові навчання Кленова Арка - 2019 стартували в Житомирі, - Міноборони 03
Міжнародні військові навчання Кленова Арка - 2019 стартували в Житомирі, - Міноборони 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156587
 
   
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А какой уже смысл. Сегодня с 12:00 стратовала официальная сдача государственных территорий и интересов...
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Так их тренируют не воевать а охранят кортежи и дома чиновников
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З Нового року такі навчання будуть проводитися лише з БРАТНІМИ для Зєлєпуті мокшанськими військами.
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тоже будут тренировать оставление своих позиций по приказу нелоха?
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Армия капитулянтов. Лучше учитесь быстро подымать руки-вверх и цеплять на палку свои белые трусики.
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армия норм . это банда , как сказано выше -нелохи , они будут поднимать трусы и думаю что не совсем белые
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заспокойтеся! Що буде далі -подивимось! Не буде місця в ростові, поженемо в калугу!!!
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