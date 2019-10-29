 14-річний підліток на батьківському позашляховику розбився на смерть на Київщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.
"Поліція з'ясувала, що неповнолітній загиблий вирішив взяти авто батьків і разом з трьома неповнолітніми друзями 14 і 15 років покататися на ньому по селу. В результаті ця подорож закінчилася трагічно", - йдеться в повідомленні.
Пасажири джипа зараз у місцевій лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.
Поліція встановлює всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Слідство триває.
Дуракам закон не писан,
Если писан, то не читан,
Если читан, то не понят,
Если понят то не так!
вони що, на росію поїхали кататись? по якій ще дярєвнє?
а те которые поставили еще и газовую установку так вобще внеадеквате.
Вобще кугуты всегда преуспевали и жили хорошо, а тут вдруг при Порошенко советский союз кончился и дибилам перестали платить за то, что они просто такие бесполезные животные есть.
хоть ен убил никого...
Тому маленький шанс можливо і був би, але дуже маленький. Я ж кажу - швидкість. І ні подушки ні паски не врятують.
а сёла тоже есть?
а если серьёзно, то видео вырезания останков из джипа нужно показывать старшим школьникам на уроках