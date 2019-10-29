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 Події, Фоторепортаж
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 14-річний підліток на батьківському позашляховику розбився на смерть на Київщині, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В с. Крячки (Київська обл.) сьогодні близько 11:00 ранку 14-річний хлопець не впорався з керуванням батьківського позашляховика, авто перекинулось, хлопець загинув на місці події.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Київської області.

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"Поліція з'ясувала, що неповнолітній загиблий вирішив взяти авто батьків і разом з трьома неповнолітніми друзями 14 і 15 років покататися на ньому по селу. В результаті ця подорож закінчилася трагічно", - йдеться в повідомленні.

Пасажири джипа зараз у місцевій лікарні з травмами різного ступеня тяжкості.

Поліція встановлює всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Слідство триває.

14-річний підліток на батьківському позашляховику розбився на смерть на Київщині, - Нацполіція 01
14-річний підліток на батьківському позашляховику розбився на смерть на Київщині, - Нацполіція 02
14-річний підліток на батьківському позашляховику розбився на смерть на Київщині, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156579
 
   
 Топ коментарі
 
Ото не треба було по ДЯРЕВНЕ кататися. Поїхали б в село - все було б файно.
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"покататься на нем по деревне"
вони що, на росію поїхали кататись? по якій ще дярєвнє?
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По какой "дярёвне", дадагая ридакция?
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Печально с одной стороны, но хорошо, что никого не задавили
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Конечно, радоваться тут нечему. Болвану уже все равно, а родителям горе на всю жизнь.
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Родители, делайте вывод с этого, ни в коем случае не доверяйте машину своему не совершеннолетнему чаду, иначе горя не оберётесь на всю оставшуюся жизнь...
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его родители - дебилы! Уверен что особо горевать не будут!
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Ну задавити не задавили, слава Богу, але ж покалічив двох.
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ну эти сами залезли в авто, пусть скажут спасибо судьбе, что в этот раз пронесло. Возможно, научит на будущее
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+5коп.
Дуракам закон не писан,
Если писан, то не читан,
Если читан, то не понят,
Если понят то не так!
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на Цензоре кроме новостей Украины и Мира должен быть раздел В Мире Животных
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А це вже привчають людей... якщо далі так піде то Украіна невдовзі буде новим федеральним округом Козлостана
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Смотри определение в википедии, а не рви шаровары почем зря
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"покататься на нем по деревне"
вони що, на росію поїхали кататись? по якій ще дярєвнє?
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А ті Шо пишуть мабуть полукацапи 14-річний підліток на батьківському позашляховику розбився на смерть на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3616 Вони не розуміють, що в Україні немає дЄрЄвЄнь. Є село, хутір, місто. А дЄрЄвня від слова дЄрЄво, це такий собі хутір де всі хати зроблені з дерева. 14-річний підліток на батьківському позашляховику розбився на смерть на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 3616
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Не машина, а кусок говна. И Скрябин на такой консервной банке убился
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У Скрябіна трохи краща була - Секвоя, а не Крузак...
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навіть не трохи, а набагато краща, адже це взагалі прадо, а не нормальний 200й крузак, ну але ж і Кузьма в'їхав на Секво'ї в молоковоз, а тут переворот на грунтовці призвів до смерті?? дивно, і ушкодження у машини більше на боці пасажира. явно був не пристібнутий і невдало вдарився головою або зламав шию
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покласти може і не важко, але щоб вбитись то треба постаратись
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Ото не треба було по ДЯРЕВНЕ кататися. Поїхали б в село - все було б файно.
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Мне одному кажется что на прадо и крузаках ездит в основном быдло?
а те которые поставили еще и газовую установку так вобще внеадеквате.
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я езжу не быдло наоборот стараюсь на дороге не выделяться
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а я газовую установку поставил и вроде как в адеквате )))
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Колхозний опрокидиш. У нас рахують за престиж авто, а на самому разі, реально колхозанівська машина.
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Даааа... Развалил Порошенко село. Зубожилам жрать нечего. Последнюю праду раздолбали.
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Та ти більше поїздь по селах навколо Києва, там одні чиновники на державну зарплату мешкають. Правда, у них діти і бабусі талановиті бізнесмени.
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Ще й роботів зовсім ні. Прийшли годинники брати стовбури і цибулі та міняти державний будуй. Нема сечі терпіти ці пекельні борошна!

14-річний підліток на батьківському позашляховику розбився на смерть на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 9938
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Тада. У кугутов по селам раньше робатаф было завалися. Все Порошенко отобрал. 14-річний підліток на батьківському позашляховику розбився на смерть на Київщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7770

Вобще кугуты всегда преуспевали и жили хорошо, а тут вдруг при Порошенко советский союз кончился и дибилам перестали платить за то, что они просто такие бесполезные животные есть.
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естественный отбор.. дураки умирают в первую очередь..
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госпади, хорошо хоть люди не пострадали!
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Месяца два тому у нас один мужик на Шкода Супер-Б летел, цепонул в повороте обочину ( что примечательно встречную - похоже, в поворот по гоночному влетал) и пошёл кувыркаться. Полиция от места, где слетел с трассы до собственно авто 45,3 метра намеряла. Машине три колеса в кувырках разбуло. Мужика в одном из оборотиков выкинуло и машиной же раздавило верхнюю часть головы. А всё почему? Скорость.
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А ремінь безпеки пристебнутий дав би йому шанс на життя?
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Боюсь, що дуже примарний. Там реально ту машину так ковбасило... Ні, ну вона форму зберегла, подушки вистрелили і все таке, але ж навіть з паском його, ту ж саму голову, теліпало б напевно так, що...

Тому маленький шанс можливо і був би, але дуже маленький. Я ж кажу - швидкість. І ні подушки ні паски не врятують.
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Я вас прошу, ну який це мажор? Це стара Тойота Прадо, конкретно таку модель перестали робити ще в 2009 році...
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Ну да, на селі Прадо в 120-му кузові - це досі круто) Я й забув)))
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Якби були пристебнуті залишилися б живі. Прадо серед легковиків як танк.
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маленький мальчик нашёл самокат, больше в деревне столбы не стоят.
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главное, что с собой никого не утащил
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Ну вот и покатались, один на небесах, а остальные на лечении...
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Так это село или деревня, вы там не проснулись еще я не пойму, ало!
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Самоликвидация дебилов идёт успешно, жалко папку не взял с собой.
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в Киевской области есть деревни?
а сёла тоже есть?
а если серьёзно, то видео вырезания останков из джипа нужно показывать старшим школьникам на уроках
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кстати, давно пора также проводить экскурсии в СИЗО для старшеклассников - отдельно для мальчиков, и для девочек
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