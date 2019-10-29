 Нелегальному ввезенню комплектуючих до військової авіатехніки запобігли на Закарпатті, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
Під час митного огляду на пункті пропуску "Тиса" в автомобілі закарпатця правоохоронці виявили комплектуючі до гвинтокрила. У технологічних порожнинах авто перевізник намагався приховано перемістити через державний кордон шість алюмінієвих закрилок та контрольно-перевірочну апаратуру до військового гелікоптера МІ-24.
Наразі виявлені запчастини передано на експертизу. Слідчими СБУ зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.
Триває слідство для встановлення всіх обставин справи, зокрема замовників та мети оборудки.
тепер укропські літаки, яких і так мало, зовсім не літатимуть!
дави хохлів зюзя!
Надо с НАТО договориться и сделать их вертолетную базу и ремонтнаю базу в Украине
А какие есть вертолеты к НАТО?