 Нелегальному ввезенню комплектуючих до військової авіатехніки запобігли на Закарпатті, - СБУ. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Під час митного огляду на пункті пропуску "Тиса" в автомобілі закарпатця правоохоронці виявили комплектуючі до гвинтокрила. У технологічних порожнинах авто перевізник намагався приховано перемістити через державний кордон шість алюмінієвих закрилок та контрольно-перевірочну апаратуру до військового гелікоптера МІ-24.

Наразі виявлені запчастини передано на експертизу. Слідчими СБУ зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Триває слідство для встановлення всіх обставин справи, зокрема замовників та мети оборудки.

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