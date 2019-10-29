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Все про:Закарпаття (829) СБУ (4828)

 Нелегальному ввезенню комплектуючих до військової авіатехніки запобігли на Закарпатті, - СБУ. ФОТО

Нелегальному ввезенню в нашу країну товарів військового та подвійного призначення, які підлягають обов'язковому державному експортному контролю, запобігла Служба безпеки України в Закарпатській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Під час митного огляду на пункті пропуску "Тиса" в автомобілі закарпатця правоохоронці виявили комплектуючі до гвинтокрила. У технологічних порожнинах авто перевізник намагався приховано перемістити через державний кордон шість алюмінієвих закрилок та контрольно-перевірочну апаратуру до військового гелікоптера МІ-24.

Наразі виявлені запчастини передано на експертизу. Слідчими СБУ зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Триває слідство для встановлення всіх обставин справи, зокрема замовників та мети оборудки.

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Нелегальному ввезенню комплектуючих до військової авіатехніки запобігли на Закарпатті, - СБУ 01
Нелегальному ввезенню комплектуючих до військової авіатехніки запобігли на Закарпатті, - СБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156568
 
 
 Топ коментарі
 
от, молодці!
тепер укропські літаки, яких і так мало, зовсім не літатимуть!
дави хохлів зюзя!
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А легально откуда ввозите?
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ну чё помню как в 14г волонтёрам мозги компосировали за ввоз касок и бронежилетов
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от, молодці!
тепер укропські літаки, яких і так мало, зовсім не літатимуть!
дави хохлів зюзя!
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ну чё помню как в 14г волонтёрам мозги компосировали за ввоз касок и бронежилетов
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Молдцы! Вотак вот их, контрабандистов! Наши вертолеты должны летать только на самых качественных и свежих комплектующих!
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дело Свинарчуков живет...все для армии, все для победы
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Таки, да. Кто то подсел на схемы. Интересно кто?
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ну и правильно. надо и то, что ещё летает разобрать и вывезти к чертям.
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До тех пор, пока в Украине не будет отменено оргомное количество всевозможной околозаконной макулатуры, которой успешно пользуются наши казнокрады, выкручивая руки иностранным инвесторам дикими "откатами" и не будет принят разработанный нами Антикоррупционный инвестиционный кодекс прямого действия, О СЕРЬЁЗНЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ МОЖНО ДАЖЕ НЕ МЕЧТАТЬ. Сейчас наш проект этого Кодекса находится на рассмотрении у Президента, Премьера и Минэкономики. Если кого интересует проект этого Кодекса - звоните на 068 321-79-67, пришлите свою электронку и мы вышлем Вам этот проект.
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Славно попрацювали сбушники на ворога під час війни: тепер у нас на один Мі-24 буде менше.
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До тех пор, пока в Украине не будет отменено оргомное количество всевозможной околозаконной макулатуры, которой успешно пользуются наши казнокрады, выкручивая руки иностранным инвесторам дикими "откатами" и не будет принят разработанный нами Антикоррупционный инвестиционный кодекс прямого действия, О СЕРЬЁЗНЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ МОЖНО ДАЖЕ НЕ МЕЧТАТЬ. Сейчас наш проект этого Кодекса находится на рассмотрении у Президента, Премьера и Минэкономики. Если кого интересует проект этого Кодекса - звоните на 068 321-79-67, пришлите свою электронку и мы вышлем Вам этот проект.
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А это, случаем, не запчасти кацапстанского производства, которые кроме как в кацапстане нигде не изготавливаются, которые раша запрещает нам продавать и которые кроме как контрабасом не завезешь, а если контрабасом не завезешь, то что-то не поедет/не подетит?
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ну а чьего ещё производства могут быть запчасти к вертолёту МИ-8 ?
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Ну и правильно , зачем Украине кацапские вертолеты с кацапскими запчастями? 😀😀😀😥
Надо с НАТО договориться и сделать их вертолетную базу и ремонтнаю базу в Украине
А какие есть вертолеты к НАТО?
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И вообще пора делать бойкот кацапским товарам
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