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 Політика України, Фоторепортаж
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 4 кораблі НАТО з дружнім візитом прибули в Одесу, - Міноборони. ФОТОрепортаж

До причалу Одеського морського вокзалу у вівторок пришвартувалися мінні тральщики чотирьох країн НАТО: іспанська ESPS "Sella", румунський "Ros Lupu Dinescu", болгарський BGS "Shkval" і італійський ITS "Numana"

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборон

Дивіться також: Катери українських ВМС класу Island "Слов'янськ" і "Старобільськ", які прибули зі США, пришвартувалися у військовій гавані Одеського порту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

"Зазначимо, що ці кораблі несуть патрулювання в Середземному морі у складі 2-ї постійної протимінної групи НАТО "SNMCMG2", а до Одеси вони прибули з дружнім візитом і перебуватимуть тут протягом тижня", - йдеться в повідомленні.

Планується, що угруповання кораблів відвідає делегація НАТО на чолі з Генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом, візит якого до України розпочнеться саме з міста Одеси 30 жовтня.

"Також у рамках візиту запланована зустріч керівництва Альянсу з представниками ВМС ЗС України, зокрема студентами академії", - додали в Міноборони.

4 кораблі НАТО з дружнім візитом прибули в Одесу, - Міноборони 01
4 кораблі НАТО з дружнім візитом прибули в Одесу, - Міноборони 02
4 кораблі НАТО з дружнім візитом прибули в Одесу, - Міноборони 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156532
 
 
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Когда уже Зештанмаер запретит заходить судам НАТО в Одесский порт, чтобы путена не правацировать?
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Будут вывозить ВСУ в нейтральные воды,они нелоху мешают на территории Украины.
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Побольше натовских кораблей в Украину- хороших и разных! Одесская вата полыхает!!!)))
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Подзаправиться по дешёвке, так сказать соблюсти стандарт НАТО.
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