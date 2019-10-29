 4 кораблі НАТО з дружнім візитом прибули в Одесу, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборон

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"Зазначимо, що ці кораблі несуть патрулювання в Середземному морі у складі 2-ї постійної протимінної групи НАТО "SNMCMG2", а до Одеси вони прибули з дружнім візитом і перебуватимуть тут протягом тижня", - йдеться в повідомленні.

Планується, що угруповання кораблів відвідає делегація НАТО на чолі з Генеральним секретарем Єнсом Столтенбергом, візит якого до України розпочнеться саме з міста Одеси 30 жовтня.

"Також у рамках візиту запланована зустріч керівництва Альянсу з представниками ВМС ЗС України, зокрема студентами академії", - додали в Міноборони.





