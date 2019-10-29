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 Політика України, Технології
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Все про:мобільний зв'язок (81) Гончарук_Олексій (204)

 "Починаємо тотальну цифровізацію України!" - Гончарук підписав меморандум про перерозподіл частот з найбільшими мобільними операторами. ФОТОрепортаж

Кожен куточок України буде покрито мобільним зв'язком та інтернетом.

Про це заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук під час підписання меморандуму про перерозподіл частот із чотирма найбільшими мобільними операторами України, яке відбулося на Першому інвестиційному форумі RE:think. Invest in Ukraine у Маріуполі, повідомляє Цензор.НЕТ

"Оператори отримають конкурентні умови, за яких змагатимуться між собою за кращу якість інтернету. Як результат - у компаній будуть нові можливості для інвестицій і розширення набору послуг. А в українців - якісний зв'язок у селах і на дорогах", - зазначив він, додавши, що уряд зі свого боку готовий надати максимальну підтримку в цьому процесі для мобільних операторів.

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Починаємо тотальну цифровізацію України! - Гончарук підписав меморандум про перерозподіл частот з найбільшими мобільними операторами 01
Починаємо тотальну цифровізацію України! - Гончарук підписав меморандум про перерозподіл частот з найбільшими мобільними операторами 02
Починаємо тотальну цифровізацію України! - Гончарук підписав меморандум про перерозподіл частот з найбільшими мобільними операторами 03

Починаємо тотальну цифровізацію України! - Гончарук підписав меморандум про перерозподіл частот з найбільшими мобільними операторами 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156521
 
   
 Топ коментарі
 
С диджитализацией уже закончили,теперь приступают к цифровизации. Вот умнички "Начинаем тотальную цифровизацию Украины!" - Гончарук подписал меморандум о перераспределении частот с крупнейшими мобильными операторами - Цензор.НЕТ 9937
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цифровизацию!? все больше новых слов и никаких дел
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пенсы от щастья заплакали)) дождались...наконец))
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Інтернет нас буде зігрівати в холодну зиму.
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Кацап поменяй методичку - это уже было 150 раз...
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Меморандум це добре. Невеликі кроки приведуть до великих результатів.
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Боже, дай ума нашим гражданам и спаси Украину от властных идиотов!!!
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Владні ідіоти є результатом вибору "громадян"-ідіотів, яким Ви просите Бога дати розуму.
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У нас нет граждан, есть только стадо!!! (заранее извинияюсь перед теми кто действительно ГРАЖДАНЕ, но таковых у нас абсолютное меньшенство)
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Можна не просити вибачення, бо sapienti sat.
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с одной стороны эт канешна хорошо...
но с другой...
теперь порохоботы смогут срать с любой точки нашей страны
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пенсы от щастья заплакали)) дождались...наконец))
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на олигопольном рынке говорить о реальной конкуренция это весьма смело..если не сказать глупо..
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А когда путину нужно будет,то все эти россияшкинские операторы просто возьмут и отключат лохам интернет.
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С диджитализацией уже закончили,теперь приступают к цифровизации. Вот умнички "Начинаем тотальную цифровизацию Украины!" - Гончарук подписал меморандум о перераспределении частот с крупнейшими мобильными операторами - Цензор.НЕТ 9937
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коментар відмічено як спам  
 
Бог в помощь... интересно почитать коменты порохоботов .. один ли у нас с ними Бог?
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"Не сотвори, себе кумира", а бог только у "Свидетелей Зерро"
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..диджиталоцифроапгрейдизацию тоесть . Ну шо ж ,, простому люду всё понятно . Нужная рехворма ,, особенно для села !! Может теперь надои у коров вырастут . "Починаємо тотальну цифровізацію України!" - Гончарук підписав меморандум про перерозподіл частот з найбільшими мобільними операторами - Цензор.НЕТ 2343 .
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Як там цифровізацію вже можна на хліб мастити чи ще ні?
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Цифровизация оху..ная))) абонплата все время повышается за просто возможность позвонить))) при этом двумя путями - растут тарифы и сокращается месяц))) скоро у мобильных операторов месяц сократится до 20 дней, и будет у нас в году 18 мобильных месяцев)))
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по моему интернет покрытием занимается не государство, а частные компании
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сколько не раздавай частот, если частнику невыгодно, на три хаты ставить вышку, ее не поставят
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куча железа , стоит кучу денег, со свободными ненужными частотами
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Есть большие села, в т.ч. рай.центры, в которых инета нет не от того, что там 3 избы или нет желающих. Проедтесь по трассе Днепр-Кривой Рог.
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клоуни...інвестори тікають, бізнес середій та малий ********, війна в державі...а в них найзагальніша проблема та мета- цифра.....Вилупки...
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Ты, козлина, хоть сайт кабмина обнови, бо там все ещё кабмин Гройсмана полном составе.
Люди устали позориться.
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Коли я бачу от такі " форуми",мені хочеться процитувати цим людям слова П.Загребельного :"от не чіпайте буряків,а то без сахарю залишимось"
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пока вы будете меморандумы подписывать Илон Маск за вас бесплатно сделает
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А вони скажуть, що це зробили блаЗЄнський_з_гончаруком і покладуть гроші до своєї кишені. Чим Ви доведете, що І-нет від Маска?
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Зеленороссизм есть Зебильная власть плюс диджитализация всей страны!
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Все це нагадало анекдот про те, як комісія прийшла до божевільні та, зайшовши до палати з пацієнтами, сказала: ...зараз ми вас всіх тут продиференціюємо!!!... "Починаємо тотальну цифровізацію України!" - Гончарук підписав меморандум про перерозподіл частот з найбільшими мобільними операторами - Цензор.НЕТ 559
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Вам что там, дядю Геру завезли?

Когда уровень жизни будет повышаться? Задолбали зебобики!
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диджитализацию уже закончили, можно взяться и за цифровизацию
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Знаю несколько сел в центральной Украине, где сотовая связь работает, только если на крышу дома залезть.
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Продажа частот - цифровизация? А распил земли - приближение к мировым стандартам? Наперсточники гребанные.
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5G Психотрон запустили попросту говоря.
Швейцария год бастует против 5G. Латиносы вышки жгут во всю...
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Возникает вопрос: а в своём ли уме премьер? Сегодня 29 октября, а отопления нет. В домах холодно. Цены на продукты питания и лекарства высокие. Заводы стоят и никто ими не занимается. А они могли бы выпускать продукцию и давать деньги в бюджет. А премьер вместе с Президентом хотят продать самы прибыльные предприятия. Это нанесёт огромный ущерб экономики. В стране нет хозяина. Заниматься экономикой некому. Народ вновь совершил ошибку в прошлых выборах. Теперь надо просить Бога чтобы она не стала трагической для украинского народа.
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