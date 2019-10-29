 Представники Гуманітарної місії ООН з 11 країн відвідали КПВВ "Гнутове" в районі проведення ООС. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС в Facebook.
Серед делегатів - представники Швеції, Австрії, Іспанії, Франції, Киргизстану, Естонії, Бельгії, Латвії, Німеччини, Польщі та Литви. Главою делегації виступав Голова групи підтримки України в ЄС Пітер Вагнер.
Як зазначили в штабі, передовсім делегатів цікавила ситуація з безпекою на КПВВ, яку і забезпечують військовослужбовці донецького прикордонного загону зі складу Об'єднаних сил, а також правила і тривалість перетину контрольного пункту в'їзду-виїзду, обстановка навколо і зміни у благоустрої КПВВ.