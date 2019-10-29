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 Події, Фоторепортаж
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Все про:нещасний випадок (207) смерть (3600) елеватор (5) Івано-Франківська область (260)

 Засипало кукурудзою: на елеваторі в Галицькому районі загинуло двоє чоловіків, - ДСНС. ФОТО

У селі Кинашів Галицького району Івано-Франківської області на території елеватора для зберігання кукурудзи загинуло двоє людей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"28 жовтня о 21:13 на пункт зв'язку Державної пожежно-рятувальної частини №3 міста Галич надійшло повідомлення про те, що в селі Кінашів Галицького району, на території елеватора для зберігання кукурудзи приватного підприємства "АГРО-ВІТА" в приймальній ямі сушки елеватора перебуває 3 особи, яких засипає кукурудзою", - сказано в повідомленні.

Засипало кукурудзою: на елеваторі в Галицькому районі загинуло двоє чоловіків, - ДСНС 01
Фото: ДСНС

До місця події негайно було направлено галицьких рятувальників. Ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, працівниками підприємства врятовано чоловіка, 1986 р.н. Потерпілого було передано працівникам швидкої невідкладної медичної допомоги та госпіталізовано до Галицької ЦРЛ. Рятувальники, прибувши до місця виклику, спільно з працівниками підприємства о 21:41 підняли тіло чоловіка 1963 р.н. та о 22:02 виявили та підняли тіло чоловіка 2000 р.н.

Для проведення робіт з пошуку потерпілих було залучено 18 чоловік особового складу на 4 одиницях техніки від Управління ДСНС в області.

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На місці події працювала мобільно-оперативна група та чергова зміна оперативно-координаційного центру Управління ДСНС в області.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156482
 
 
 Топ коментарі
 
Конечно не тут, как может быть тут если все 30 лет "незалэжности" этим людям кто то мешал жыть: то Яныка выберут, то клоуна, то кукурузу на себя высыпят... Кто виноват - депутаты!
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до 2014 года китай взялся строить в евпатории порт(причал) - готовился принимать кукурузу с украины в объемах 8 млн тонн ежегодно
но не тут-то было
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Конечно не тут, как может быть тут если все 30 лет "незалэжности" этим людям кто то мешал жыть: то Яныка выберут, то клоуна, то кукурузу на себя высыпят... Кто виноват - депутаты!
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Крым при Укарине был автономией и имел свое же правительство которое они сами и выбирали, своих Гоблинов и Константиновых. Какие притензии к Украине? Так они же и Яныка и выбрали. Почему сейчас их любимый Янык не в крыму гауляйтером, как и Рабиновичи и Бойки с Левочкиными?
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А крым тут собственно вообще ни при чем... Все дело в фазах луны! И в направлении ветра! Куда ветер подует - туда хохол и думает.
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да, янык мог не бежать в крым со всеми военными секретами, а возглавить освобождение его и евпаторийского кукурузного причала от рашистских захватчиков...
теперь всю надежду люди возлагают на зеленского и его эзопов язык...все еще надеются, что стартанет
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Остается лишь пожелать им удачи, и терпения ибо как говорит народная мудрость обещанного 3 года ждут, в данном случае 5 лет.
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Судя по фото, Это завальная яма. Спрашивается какого они там делали, да еще и во время разгрузки силоса. Жесть.
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Кукуруза в Украине в основном на экспорт идет - процентов 70 от производства. По производству кукурузы Украина в ТОП-10, а по экспорту - вообще в ТОП-3.
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