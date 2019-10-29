 Засипало кукурудзою: на елеваторі в Галицькому районі загинуло двоє чоловіків, - ДСНС. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"28 жовтня о 21:13 на пункт зв'язку Державної пожежно-рятувальної частини №3 міста Галич надійшло повідомлення про те, що в селі Кінашів Галицького району, на території елеватора для зберігання кукурудзи приватного підприємства "АГРО-ВІТА" в приймальній ямі сушки елеватора перебуває 3 особи, яких засипає кукурудзою", - сказано в повідомленні.



Фото: ДСНС

До місця події негайно було направлено галицьких рятувальників. Ще до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів, працівниками підприємства врятовано чоловіка, 1986 р.н. Потерпілого було передано працівникам швидкої невідкладної медичної допомоги та госпіталізовано до Галицької ЦРЛ. Рятувальники, прибувши до місця виклику, спільно з працівниками підприємства о 21:41 підняли тіло чоловіка 1963 р.н. та о 22:02 виявили та підняли тіло чоловіка 2000 р.н.

Для проведення робіт з пошуку потерпілих було залучено 18 чоловік особового складу на 4 одиницях техніки від Управління ДСНС в області.

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На місці події працювала мобільно-оперативна група та чергова зміна оперативно-координаційного центру Управління ДСНС в області.