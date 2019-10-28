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 Політика України
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Матеріали за темою:
Все про:газові переговори (108) Єврокомісія (292) МЗС (1928) транзит газу (82)

 Україна і ЄК сформували спільну позицію, згідно з якою новий контракт на транзит газу має бути довгостроковим і на значний обсяг, - МЗС. ФОТОрепортаж

Українська сторона і представники Європейської комісії за підсумками чергової тристоронньої зустрічі про транзит газу через Україну в Брюсселі виступили з єдиною позицією щодо контракту.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства закордонних справ.

"Тепер маємо спільну з Єврокомісією позицію: новий контракт має бути довгостроковим і на значний обсяг. Він має бути укладений з новим оператором української газотранспортної системи, який з 1 січня 2020 року буде виведений з групи Нафтогаз (процес анбандлінгу). Відносини між оператором ГТС України і Газпромом мають відповідати вимогам європейського енергетичного законодавства, які Україна впроваджує як член енергетичного співтовариства", - повідомили в МЗС.

В українському зовнішньополітичному відомстві при цьому підкреслили, що в такій позиції немає нічого особливого, оскільки за ідентичними правилами російський "Газпром" працює з усіма своїми контрагентами в Європейському союзі.

"Дякуємо Єврокомісії за наполегливість і сподіваємося на конструктивний підхід російської сторони під час наступного раунду переговорів. Зі свого боку, Нафтогаз готовий до інтенсифікації дискусії в тристоронньому форматі на всіх рівнях для якнайшвидшого досягнення результату", - підкреслили в МЗС.

Україна і ЄК сформували спільну позицію, згідно з якою новий контракт на транзит газу має бути довгостроковим і на значний обсяг, - МЗС 01

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Україна і ЄК сформували спільну позицію, згідно з якою новий контракт на транзит газу має бути довгостроковим і на значний обсяг, - МЗС 02
Україна і ЄК сформували спільну позицію, згідно з якою новий контракт на транзит газу має бути довгостроковим і на значний обсяг, - МЗС 03

Нагадаємо, 9 жовтня глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що Україна зацікавлена ​​в підписанні довгострокового контракту на транзит російського газу, тому тимчасовий договір терміном на один рік є неприйнятним для країни.

28 жовтня сторони знову зустрілися. За словами виконавчого директора групи "Нафтогаз" Юрія Вітренка, для того, щоб почати переговори про укладення нового контракту на транзит російського газу в ЄС через газотранспортну систему України російська сторона вимагає, щоб Україна пішла на певні поступки, які є нелогічними і принизливими.

Наступний раунд переговорів щодо транзиту російського газу, ймовірно, відбудеться після 11 листопада.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156423
 
   
 Топ коментарі
 
Если подпишут контракт , то это означает шо москали нашли украинскую гниду , которая под них прогнулась . Москаль всегда шукает украинскую гниду , без этой гниды он ничего не в состоянии сделать на территории Украины .
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Только воины защищают свою Родину во время войны. Только евреи могут торговать с захватчиком. Опыт Второй мировой показал, что когда одних евреев миллионами сжигали в печах, другие вели с ними подпольную торговлю. А наши совсем оборзели торгуються в открытую.....
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Пуйло потребовал, что долгосрочный контракт на прокачку газа через Украину в Европу будет только в том случае, когда Украина откажется от 2,5 млрд. долларов выигранных в стокгольмском суде против Газпрома.
Зеленский согласился, поэтому и заключит контракт с пуйлом.
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Будет трёх, пятилетний контракт - максимум, и мировые соглашения в судах.
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Ніякого транзиту російського газу не буде поки дивий путін, бо він терорист та бандит! Потрібно готуватись до опалення осель дровяними пічками!
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Если подпишут контракт , то это означает шо москали нашли украинскую гниду , которая под них прогнулась . Москаль всегда шукает украинскую гниду , без этой гниды он ничего не в состоянии сделать на территории Украины .
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Самое обидное, шо эту гниду он почему-то всегда находит...
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Да , находит . Такое и при Голодоморе было , украинская гнида там приняла активное участие убивая несчатных земледельцев и не только .
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московия просрала все свои обходные пути вокруг Украины (СП-2 ещё не достроен но уже урезан на половину мощности наряду с СП-1, турецкий поток вместо четырёх ниток уже только две, другие две попилили на металлолом, турецкие братки не стали на колени перед х-м на колени как ожидалось, а наоборот, на силу сибири бабло уже давно разворовано) а США уже полным ходом готовится уже с 21 года начать торговать свои газом создавая инфраструктуру и газпром ей не нужен, в таких условиях не подписать контракт на условиях Украины и Европы (Европе чем больше газа тем дешевле цена, что устраивает и Украину) нужно постараться.
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сидять мужики, окрім заключення контрактів по газу і суперечок нічим не займаються. Ну їх нафіг.
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Только воины защищают свою Родину во время войны. Только евреи могут торговать с захватчиком. Опыт Второй мировой показал, что когда одних евреев миллионами сжигали в печах, другие вели с ними подпольную торговлю. А наши совсем оборзели торгуються в открытую.....
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Пуйло потребовал, что долгосрочный контракт на прокачку газа через Украину в Европу будет только в том случае, когда Украина откажется от 2,5 млрд. долларов выигранных в стокгольмском суде против Газпрома.
Зеленский согласился, поэтому и заключит контракт с пуйлом.
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Думаю, что не будет никакого контракта вообще. Слишком различны позиции сторон, непримиримы, я бы сказал. Будет краткосрочное бронирование мощностей УКР ГТС и прокачка разовая, или допсоглашения к действующему договору на короткий объем/ срок. Все это до тех пор, пока Северный Поток 2 и Турецкий поток не выйдут на полную мощность (год- два). В течении этого срока Газпром будет петлять от решения Стокгольмского арбитражного суда, сколько сможет. Потом заплатит, конечно... Ну а затем, потеряв огромное количество денег, возможно стороны и договорятся, если еще будет о чем и зачем. Как то так я вижу...
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Ну а позиция Еврокомиссии важна конечно, как сидящие за столом граждане, но договор подписывается НЕ ими. Подписи ставит Газпром и Нефтегаз, вернее не Нефтегаз даже, а новый оператор Укр ГТС. Как то так...
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эта гундосая шмаркля-уклонист будет везде идти на уступки кацапне,его цель -сдать украину с потрохами,повесить восстановление дамбаса на остальных,установить мир любой ценой.
У него свое личное эго зашкаливает,а на родину наплевать,уже виллу прикупил)) работать будет в маскве,а отдыхать в италии))
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Толькл наш МИД забыл озвучить, что готовы слить за такую позицию.
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Чув сьогодні на якомусь каналі про пакет домовленостей ЗекоМанди з Газпромом, - в обмін на продовження транзиту газу через Україну, відмова від 2,6 млрд дол які стягнув Стокгольмський арбітраж з кацапстану на користь України.
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