 Україна і ЄК сформували спільну позицію, згідно з якою новий контракт на транзит газу має бути довгостроковим і на значний обсяг, - МЗС. ФОТОрепортаж

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства закордонних справ.

"Тепер маємо спільну з Єврокомісією позицію: новий контракт має бути довгостроковим і на значний обсяг. Він має бути укладений з новим оператором української газотранспортної системи, який з 1 січня 2020 року буде виведений з групи Нафтогаз (процес анбандлінгу). Відносини між оператором ГТС України і Газпромом мають відповідати вимогам європейського енергетичного законодавства, які Україна впроваджує як член енергетичного співтовариства", - повідомили в МЗС.

В українському зовнішньополітичному відомстві при цьому підкреслили, що в такій позиції немає нічого особливого, оскільки за ідентичними правилами російський "Газпром" працює з усіма своїми контрагентами в Європейському союзі.

"Дякуємо Єврокомісії за наполегливість і сподіваємося на конструктивний підхід російської сторони під час наступного раунду переговорів. Зі свого боку, Нафтогаз готовий до інтенсифікації дискусії в тристоронньому форматі на всіх рівнях для якнайшвидшого досягнення результату", - підкреслили в МЗС.

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Нагадаємо, 9 жовтня глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що Україна зацікавлена ​​в підписанні довгострокового контракту на транзит російського газу, тому тимчасовий договір терміном на один рік є неприйнятним для країни.

28 жовтня сторони знову зустрілися. За словами виконавчого директора групи "Нафтогаз" Юрія Вітренка, для того, щоб почати переговори про укладення нового контракту на транзит російського газу в ЄС через газотранспортну систему України російська сторона вимагає, щоб Україна пішла на певні поступки, які є нелогічними і принизливими.

Наступний раунд переговорів щодо транзиту російського газу, ймовірно, відбудеться після 11 листопада.