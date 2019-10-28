 Україна і ЄК сформували спільну позицію, згідно з якою новий контракт на транзит газу має бути довгостроковим і на значний обсяг, - МЗС. ФОТОрепортаж

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міністерства закордонних справ.
"Тепер маємо спільну з Єврокомісією позицію: новий контракт має бути довгостроковим і на значний обсяг. Він має бути укладений з новим оператором української газотранспортної системи, який з 1 січня 2020 року буде виведений з групи Нафтогаз (процес анбандлінгу). Відносини між оператором ГТС України і Газпромом мають відповідати вимогам європейського енергетичного законодавства, які Україна впроваджує як член енергетичного співтовариства", - повідомили в МЗС.
В українському зовнішньополітичному відомстві при цьому підкреслили, що в такій позиції немає нічого особливого, оскільки за ідентичними правилами російський "Газпром" працює з усіма своїми контрагентами в Європейському союзі.
"Дякуємо Єврокомісії за наполегливість і сподіваємося на конструктивний підхід російської сторони під час наступного раунду переговорів. Зі свого боку, Нафтогаз готовий до інтенсифікації дискусії в тристоронньому форматі на всіх рівнях для якнайшвидшого досягнення результату", - підкреслили в МЗС.
Нагадаємо, 9 жовтня глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що Україна зацікавлена в підписанні довгострокового контракту на транзит російського газу, тому тимчасовий договір терміном на один рік є неприйнятним для країни.
28 жовтня сторони знову зустрілися. За словами виконавчого директора групи "Нафтогаз" Юрія Вітренка, для того, щоб почати переговори про укладення нового контракту на транзит російського газу в ЄС через газотранспортну систему України російська сторона вимагає, щоб Україна пішла на певні поступки, які є нелогічними і принизливими.
Наступний раунд переговорів щодо транзиту російського газу, ймовірно, відбудеться після 11 листопада.
Зеленский согласился, поэтому и заключит контракт с пуйлом.
У него свое личное эго зашкаливает,а на родину наплевать,уже виллу прикупил)) работать будет в маскве,а отдыхать в италии))