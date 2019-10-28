 Співробітники податкової міліції вилучили з незаконного обігу 79,5 тис. пачок сигарет в Івано-Франківську. ФОТО

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.
У повідомленні зазначається: "В рамках проведення операції "Акциз-2019" і розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 199 КК України було встановлено фізичну особу-підприємця, від імені якого в магазині здійснюється реалізація оптових партій тютюнових виробів з марками акцизного податку невстановленого зразка.
За результатами проведеного санкціонованого обшуку з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання понад 79,5 тис. пачок сигарет із марками акцизного податку невстановленого зразка загальною орієнтовною вартістю майже 3,4 млн гривень.
Слідство триває".
Лугандония в подвалах штампует сигареты без акциза , а украинская гнида с удовольствием их берет оптом и торгует втихаря .
фальшивые, поддельные, самодельные...какие?
Светло-синего цвета мне показывали . Какие именно сигареты были - забыл , кажись Прима . Помню точно , шо без фильтра были .
(я помню их еще по купонам-талонам выдавали по 3 пачки на месяц)))