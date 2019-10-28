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 Співробітники податкової міліції вилучили з незаконного обігу 79,5 тис. пачок сигарет в Івано-Франківську. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Івано-Франківській області вилучили з незаконного обігу велику партію тютюнових виробів з марками акцизного податку невстановленого зразка.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі ДФС.

У повідомленні зазначається: "В рамках проведення операції "Акциз-2019" і розслідування кримінального провадження за ч. 1 ст. 204, ч.1 ст. 199 КК України було встановлено фізичну особу-підприємця, від імені якого в магазині здійснюється реалізація оптових партій тютюнових виробів з марками акцизного податку невстановленого зразка.

За результатами проведеного санкціонованого обшуку з незаконного обігу вилучено і передано на відповідальне зберігання понад 79,5 тис. пачок сигарет із марками акцизного податку невстановленого зразка загальною орієнтовною вартістю майже 3,4 млн гривень.

Слідство триває".

Співробітники податкової міліції вилучили з незаконного обігу 79,5 тис. пачок сигарет в Івано-Франківську 01
Співробітники податкової міліції вилучили з незаконного обігу 79,5 тис. пачок сигарет в Івано-Франківську 02
Співробітники податкової міліції вилучили з незаконного обігу 79,5 тис. пачок сигарет в Івано-Франківську 03
Співробітники податкової міліції вилучили з незаконного обігу 79,5 тис. пачок сигарет в Івано-Франківську 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3156420
 
 
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Лугандония в подвалах штампует сигареты без акциза , а украинская гнида с удовольствием их берет оптом и торгует втихаря .
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что значит - акцизные марки неустановленного образца...?
фальшивые, поддельные, самодельные...какие?
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фальшивые, поддельные, самодельные...какие?


Светло-синего цвета мне показывали . Какие именно сигареты были - забыл , кажись Прима . Помню точно , шо без фильтра были .
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говорят эти цигаретки уже давно стали самой подделываемой "маркой"...
(я помню их еще по купонам-талонам выдавали по 3 пачки на месяц)))
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Я такое не курю , я тютюн купую у людей , шо сами на огороде выращивают . А продавец просто знакомый , я мимо проходил , а он меня заметил и чаем из термоса угостил . Постояли , поболтали трошки , ему скучно целый день в железном ящике сидеть , ну и показал на примере як сепары проникают на украинский табачный рынок . Это уже года полтора назад было .
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