 У свій 5-й день народження 53-тя ОМБ повернулася із зони ООС у пункт постійної дислокації на Дніпропетровщину. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в Фейсбуці бригади.
У повідомленні зазначається: "Сьогодні в смт. Черкаське відбулося урочисте шикування з нагоди 5-річчя створення 53-ї окремої механізованої бригади. Урочистості співпали з поверненням бригади з району виконання бойових завдань Операції об'єднаних сил.
Тепер на військовослужбовців чекає заслужений відпочинок і реабілітація після важкої і напруженої ротації, в якій, від рук ворога загинуло 7 наших військовослужбовців. Під час зустрічі їхню пам'ять і пам'ять усіх загиблих у російсько-українській війні вшанували хвилиною мовчання.
Також під час урочистостей військовослужбовцям були вручені відомчі і почесні нагороди Командувачем оперативного командування "Схід".
(а сімом полеглим Героям - вічна СЛАВА! вічна пам"ять!)
***
Я дивлюсь на світлини бійців,
Щирі посмішки, втомлені очі,
Сиві скроні та безліч рубців…
А мій розум сприйняти не хоче:
Це не сон, не сіндром маячні,
Ця війна не в далекій країні,
Не в Іраку чи десь там в Чечні,
А в вишневій моїй Україні.
Саме зараз її вояки
Схід країни від зла захищають,
Б'ються на смерть МОЇ ЗЕМЛЯКИ
Кров'ю землю святу поливають.
Щоб Країна ввійшла в майбуття
Вільна, сильна, без чвар та війни.
Віддають саме цінне - життя,
України найкращі сини!